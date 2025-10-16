Limo Green 'vẽ' lại bức tranh thị trường xe dịch vụ 7 chỗ

Ngay tháng đầu mở bán, VinFast Limo Green đã vượt qua nhiều mẫu xe quen mặt để trở thành MPV 7 chỗ bán chạy nhất Việt Nam.

VinFast Limo Green là MPV đầu tiên của VinFast, cũng là lựa chọn thuần điện hiếm hoi trong phân khúc MPV 7 chỗ tại Việt Nam.

VinFast "bật mí" Limo Green từ đầu năm và đến tháng 9, những chiếc Limo Green đầu tiên bắt đầu được bàn giao đến tay khách hàng. Sự có mặt của Limo Green được cho là sẽ "vẽ" lại bức tranh thị trường xe dịch vụ 7 chỗ tại Việt Nam.

Dẫn đầu ngay tháng mở màn

VinFast cho biết ngay trong tháng đầu bàn giao đến tay khách hàng, Limo Green đã ghi nhận doanh số 2.120 xe.

Lượng bàn giao ấn tượng giúp VinFast Limo Green ngay lập tức trở thành cái tên bán chạy phân khúc MPV 7 chỗ tại Việt Nam, vượt qua nhiều cái tên quen mặt, trong đó có mẫu xe từng dẫn đầu doanh số phân khúc trong 3 năm liên tiếp.

VinFast cho biết doanh số Limo Green trong tháng đầu hoàn toàn xuất phát từ nhóm khách hàng cá nhân và các doanh nghiệp vận tải bên ngoài, chưa bao gồm lượng xe dự kiến được Xanh SM sử dụng.

Hiện, Xanh SM chưa chính thức triển khai dịch vụ taxi 7 chỗ, còn VinFast cũng ưu tiên trả đơn đặt cọc cho khách hàng ngoài. Do đó, doanh số 2.120 xe của Limo Green trong tháng 9 phản ánh nhu cầu thị trường danh cho mẫu MPV thuần điện là có thật và khá lớn.

Thời gian tới khi Xanh SM chính thức triển khai dịch vụ taxi 7 chỗ, doanh số Limo Green được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.

Cùng với lượng đơn đặt hàng khoảng 45.000 xe dành cho nhóm xe Green đã ghi nhận từ đầu năm, loạt xe điện VinFast chuyên dùng chạy dịch vụ nói chung và Limo Green nói riêng nhiều khả năng sẽ gây ra không ít xáo trộn trên thị trường trong các tháng cuối năm.

"Vẽ" lại bức tranh thị trường xe dịch vụ 7 chỗ

Là một trong 4 dòng xe Green chuyên chạy dịch vụ của VinFast, Limo Green hiện được bán với giá 749 triệu đồng, đã bao gồm pin.

Tương tự các mẫu ôtô điện VinFast, Limo Green cũng được sử dụng miễn phí trụ sạc V-GREEN trong 2 năm, theo chương trình sẽ kết thúc vào tháng 6/2027.

Đây được cho là ưu điểm của Limo Green trước nhiều mẫu MPV 7 chỗ đang có mặt trên thị trường, bởi chi phí sử dụng thường đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng quyết định mua xe của nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải.

Tại thời điểm nhận Limo Green, anh Ngô Văn Như - tài xế chạy dịch vụ - cho biết Limo Green sở hữu kích thước lớn với không gian 7 chỗ rộng rãi sẽ giúp anh đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.

Do mua Limo Green để chạy dịch vụ trên Xanh SM Platform, anh Như được hưởng chính sách chia sẻ doanh thu lên đến 90% từ GSM. Dựa trên tính toán cá nhân, anh Như dự đoán sau hơn 2 năm chạy dịch vụ bằng Limo Green đã có thể hoàn vốn mua xe.

Cũng là một trong những tài xế chạy dịch vụ nhận Limo Green đợt đầu, anh Vương Đình Đoàn cho biết bản thân có thời gian dài sử dụng VinFast VF 5 làm phương tiện kinh doanh dịch vụ vận tải.

Anh Đoàn cho biết trong thời gian chạy dịch vụ bằng VF 5, anh đã tìm kiếm những mẫu MPV 7 chỗ khác nhưng chưa cảm thấy ưng ý. Khi có thông tin về MPV thuần điện Limo Green của VinFast, anh đã đặt hàng ngay mà không chần chừ.

Nhiều tài xế cũng cho rằng nhờ chính sách sạc miễn phí, việc sử dụng Limo Green chạy dịch vụ sẽ giúp tiết kiệm cả chục triệu đồng so với xe xăng. Càng nhận xe sớm, tài xế sẽ càng có lợi hơn vì có thể ngay lập tức kiếm tiền từ mẫu MPV thuần điện với chi phí sử dụng gần như bằng không.

Do là một mẫu xe điện, VinFast Limo Green cũng có chi phí bảo dưỡng thấp hơn so với xe xăng đồng hạng.

Nhìn chung, Limo Green vừa ra mắt nhưng đã trở thành cái tên đáng chú ý trong phân khúc xe dịch vụ 7 chỗ. Limo Green có giá niêm yết 749 triệu đồng nhưng nhờ loạt ưu đãi hiện có, chi phí lăn bánh thực tế của mẫu MPV thuần điện chỉ khoảng hơn 700 triệu đồng.

Với màn ra mắt khá ấn tượng ngay tháng đầu bàn giao, Limo Green nhiều khả năng sẽ sớm "vẽ" lại bức tranh thị trường xe dịch vụ 7 chỗ tại Việt Nam.