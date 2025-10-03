Quân bài chiến lược của VinFast, Limo Green xuất hiện tại Indonesia

Mẫu xe 7 chỗ của VinFast dự kiến sớm xuất hiện tại thị trường Indonesia trong thời gian tới.

Truyền thông tại Indonesia vừa bắt gặp hình ảnh mẫu xe mới của VinFast đang lái thử trên đường phố Jakatar (Indonesia). Dựa trên kích thước và hình dáng, đây nhiều khả năng là chiếc MPV 7 chỗ vừa được bàn giao đến người dùng Việt vào tháng 8 vừa qua.

Xe có số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.740 x 1.872 x 1.728 mm, chiều dài cơ sở 2.840 mm. Kích thước này tương đương một số cái tên cùng nhóm MPV phổ thông như BYD M6 hay Alentra L8 tại thị trường Indonesia.

Limo Green được trang bị motor điện cho công suất 201 mã lực, mô men xoắn cực đại 280 Nm. Bộ pin dưới sàn xe giúp chiếc MPV có thể di chuyển 450 km trước khi tái sạc. Xe được trang bị cổng sạc nhanh giúp nạp 10-70% năng lượng trong 30 phút.

Chiếc Limo Green được bắt gặp tại Indonesia, chuẩn bị cho đợt ra mắt sắp tới. Ảnh: Autonetmagz.

Tại Việt Nam, xe được bán với giá 749 triệu đồng. Hiện chưa rõ khi ra mắt, chiếc MPV này sẽ có mức giá khoảng bao nhiêu tại Indonesia. Limo Green cũng là quân bài chiến lược tiếp theo của VinFast trong kế hoạch mở rộng thị trường Indonesia với các ưu điểm về giá bán, động cơ và chính sách hậu mãi.

Nhu cầu của khách hàng tại Indonesia và Việt Nam khá giống nhau, vì vậy đây nhiều khả năng sẽ trở thành đối thủ đáng gờm của nhiều cái tên cùng phân khúc như BYD M6 hay Aletra L8 ở Indonesia trong thời gian tới.