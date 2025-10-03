BYD sa sút lần đầu kể từ 2020

Lượng tiêu thụ ôtô BYD và các thương hiệu con trong quý III đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu đà sa sút lần đầu của nhà sản xuất ôtô Trung Quốc kể từ năm 2020.

Theo Car News China, doanh số tập đoàn BYD trong tháng 9 giảm 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 393.060 xe. Cộng hưởng với xu hướng doanh số đi ngang trong 2 tháng trước đó, thành tích bán hàng toàn quý III của nhà sản xuất ôtô Trung Quốc đã giảm lần đầu tiên kể từ năm 2020.

Cụ thể, các thương hiệu của BYD ghi nhận doanh số toàn cầu đạt hơn 1,1 triệu xe, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng nhóm xe thương hiệu BYD giảm 4% so với quý III/2024.

Cùng kỳ, doanh số PHEV giảm 23,7% về mức 523.069 xe, trong khi doanh số ôtô thuần điện (BEV) của tập đoàn tăng trưởng 31,4% để đạt 582.522 xe. BYD cũng hoàn thành xuất khẩu 232.806 ôtô trong quý III, đạt mức tăng trưởng 146,6%

Riêng trong tháng 9, doanh số nhóm ôtô thương hiệu BYD giảm 11,4% để đạt 355.774 xe. Dữ liệu từ China EV DataTracker cho hay BYD đang gặp khó tại thị trường nội địa, nơi cuộc chiến giá ngày càng trở nên khốc liệt và nhiều nhà sản xuất ôtô gần như không còn khả năng giảm giá thêm nữa.

Tính cả quý III, doanh số trung bình thương hiệu BYD đã giảm 20%. Nhóm PHEV của thương hiệu ghi nhận doanh số 188.010 xe, tương đương sụt giảm 25,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu xem xét số liệu bán hàng từng tháng, doanh số PHEV thương hiệu BYD đã giảm trong liên tiếp 6 kỳ báo cáo.

Theo Car News China, các thương hiệu còn lại thuộc sở hữu BYD như Fang Cheng Bao, Denza và YangWang là nguyên nhân giúp doanh số của nhà sản xuất ôtô này không giảm sâu hơn. Ngoài ra, lượng tiêu thụ BEV hay doanh số ở các thị trường nước ngoài cũng đóng vai trò quan trọng.

Lượng tiêu thụ ôtô thương hiệu Fang Cheng Bao trong tháng 9 tăng trưởng đến 345% để đạt 24.121 xe. Thương hiệu Denza ghi nhận doanh số 12.407 xe, tăng trưởng 20,5% trong khi YangWang cũng bán tốt hơn tháng 9/2024 đến 145%, doanh số đạt 758 xe.

Doanh số BYD tại các thị trường ngoài lãnh thổ Trung Quốc đạt 71.256 xe trong tháng 9, tăng trưởng 115,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện, BYD đã hoàn thiện đội hình tàu vận tải phục vụ hoạt động xuất khẩu, bao gồm 8 tàu với tổng công suất vận chuyển thường niên khoảng một triệu xe.

Trong tháng 9, doanh số Leapmotor lần đầu sở hữu doanh số tháng vượt ngưỡng 60.000 xe, tăng gấp đôi so với năm ngoái. Các hãng xe như Nio, Xiaomi và Xpeng cũng đạt doanh số cao kỷ lục trong kỳ báo cáo gần nhất.

Geely tăng trưởng doanh số 96,2% để đạt 442.672 xe, bao gồm BEV và PHEV. Thương hiệu Galaxy đóng góp phần lớn trong số này.