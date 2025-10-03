Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe EV

BYD sa sút lần đầu kể từ 2020

  • Thứ sáu, 3/10/2025 13:45 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Lượng tiêu thụ ôtô BYD và các thương hiệu con trong quý III đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu đà sa sút lần đầu của nhà sản xuất ôtô Trung Quốc kể từ năm 2020.

Theo Car News China, doanh số tập đoàn BYD trong tháng 9 giảm 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 393.060 xe. Cộng hưởng với xu hướng doanh số đi ngang trong 2 tháng trước đó, thành tích bán hàng toàn quý III của nhà sản xuất ôtô Trung Quốc đã giảm lần đầu tiên kể từ năm 2020.

Cụ thể, các thương hiệu của BYD ghi nhận doanh số toàn cầu đạt hơn 1,1 triệu xe, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng nhóm xe thương hiệu BYD giảm 4% so với quý III/2024.

Cùng kỳ, doanh số PHEV giảm 23,7% về mức 523.069 xe, trong khi doanh số ôtô thuần điện (BEV) của tập đoàn tăng trưởng 31,4% để đạt 582.522 xe. BYD cũng hoàn thành xuất khẩu 232.806 ôtô trong quý III, đạt mức tăng trưởng 146,6%

Riêng trong tháng 9, doanh số nhóm ôtô thương hiệu BYD giảm 11,4% để đạt 355.774 xe. Dữ liệu từ China EV DataTracker cho hay BYD đang gặp khó tại thị trường nội địa, nơi cuộc chiến giá ngày càng trở nên khốc liệt và nhiều nhà sản xuất ôtô gần như không còn khả năng giảm giá thêm nữa.

Tính cả quý III, doanh số trung bình thương hiệu BYD đã giảm 20%. Nhóm PHEV của thương hiệu ghi nhận doanh số 188.010 xe, tương đương sụt giảm 25,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu xem xét số liệu bán hàng từng tháng, doanh số PHEV thương hiệu BYD đã giảm trong liên tiếp 6 kỳ báo cáo.

doanh so BYD anh 1

Theo Car News China, các thương hiệu còn lại thuộc sở hữu BYD như Fang Cheng Bao, Denza và YangWang là nguyên nhân giúp doanh số của nhà sản xuất ôtô này không giảm sâu hơn. Ngoài ra, lượng tiêu thụ BEV hay doanh số ở các thị trường nước ngoài cũng đóng vai trò quan trọng.

Lượng tiêu thụ ôtô thương hiệu Fang Cheng Bao trong tháng 9 tăng trưởng đến 345% để đạt 24.121 xe. Thương hiệu Denza ghi nhận doanh số 12.407 xe, tăng trưởng 20,5% trong khi YangWang cũng bán tốt hơn tháng 9/2024 đến 145%, doanh số đạt 758 xe.

Doanh số BYD tại các thị trường ngoài lãnh thổ Trung Quốc đạt 71.256 xe trong tháng 9, tăng trưởng 115,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện, BYD đã hoàn thiện đội hình tàu vận tải phục vụ hoạt động xuất khẩu, bao gồm 8 tàu với tổng công suất vận chuyển thường niên khoảng một triệu xe.

doanh so BYD anh 2

Trong tháng 9, doanh số Leapmotor lần đầu sở hữu doanh số tháng vượt ngưỡng 60.000 xe, tăng gấp đôi so với năm ngoái. Các hãng xe như Nio, Xiaomi và Xpeng cũng đạt doanh số cao kỷ lục trong kỳ báo cáo gần nhất.

Geely tăng trưởng doanh số 96,2% để đạt 442.672 xe, bao gồm BEV và PHEV. Thương hiệu Galaxy đóng góp phần lớn trong số này.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Xe sang mới của BYD xuất hiện

Mẫu SUV mới của thương hiệu hạng sang trông bề thế, với phạm vi hoạt động hơn 1.000 km/lần sạc.

21:32 26/9/2025

Thị trường ôtô châu Âu khởi sắc, BYD vượt Tesla trong tháng 7

Doanh số ôtô tại châu Âu tăng 5,9% trong tháng 7, nhưng Tesla tiếp tục mất thị phần, nhường chỗ cho đối thủ Trung Quốc BYD bứt phá.

06:28 30/8/2025

BYD mang tram sac sieu nhanh toi chau Au hinh anh

BYD mang trạm sạc siêu nhanh tới châu Âu

17:10 10/9/2025 17:10 10/9/2025

0

Lãnh đạo BYD cho biết sẽ sớm mang trạm sạc siêu nhanh 1.000 kW đến châu Âu, nhắm mục tiêu triển khai đến 300 trạm vào cuối năm sau.

BYD cong bo bao cao ban nien 2025 hinh anh

BYD công bố báo cáo bán niên 2025

08:00 7/9/2025 08:00 7/9/2025

0

BYD duy trì tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận trong nửa đầu năm nay, động lực đến từ quy mô và sự hiện diện toàn diện trong chuỗi cung ứng.

Phúc Hậu

doanh số BYD Fang Cheng Bao BYD YangWang Denza doanh số thị trường Trung Quốc xuất khẩu BEV PHEV

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý