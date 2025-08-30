Thị trường ôtô châu Âu khởi sắc, BYD vượt Tesla trong tháng 7

Doanh số ôtô tại châu Âu tăng 5,9% trong tháng 7, nhưng Tesla tiếp tục mất thị phần, nhường chỗ cho đối thủ Trung Quốc BYD bứt phá.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA), doanh số xe mới tại Liên minh châu Âu, Anh và Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) đạt 1,09 triệu chiếc trong tháng 7/2025, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường ôtô châu Âu sôi động trở lại trong tháng 7, khi BYD lần đầu vượt Tesla, báo hiệu cuộc cạnh tranh gay gắt giữa xe điện Trung Quốc và Mỹ ngay trên sân nhà châu Âu.

Sự tăng trưởng chủ yếu nhờ thị trường Đức với mức tăng 11,1%, bù đắp cho sự sụt giảm tại Anh (-5%), Pháp (-7,7%) và Italy (-5,1%). Ngược lại, một số thị trường nhỏ hơn tăng mạnh, như Tây Ban Nha (+17,1%), Ba Lan (+16,5%) và Áo (+31,6%).

Trong khi doanh số xe điện toàn khối EU tăng 39,1%, xe hybrid tăng 56,9% và PHEV tăng 14,3%, vốn giúp tổng tỷ trọng xe điện hóa đạt 59,8% (so với 51,1% tháng 7/2024), thì Tesla lại tiếp tục hụt hơi.

Doanh số của Tesla tại châu Âu tiếp tục trong tình trạng báo động. Nguyên nhân đến từ sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các thương hiệu Trung Quốc cũng như phản ứng của khách hàng trước quan điểm chính trị của ông Elon Musk.

Doanh số Tesla giảm 40,2%, khiến thị phần tụt xuống chỉ còn 0,8% so với 1,4% của một năm trước. Trái lại, BYD, thương hiệu lần đầu tiên được tính trong dữ liệu ACEA hàng tháng, tăng trưởng 225,3% và chiếm 1,2% thị phần, chính thức vượt qua Tesla.

Trong khối các nhà sản xuất châu Âu, Volkswagen tăng trưởng mạnh 11,6%, Renault tăng 8,8%, trong khi Stellantis giảm 1,1%. Các hãng xe truyền thống đang lên kế hoạch tung ra nhiều mẫu xe mới để vừa đối phó với làn sóng cạnh tranh từ các thương hiệu Trung Quốc, vừa đảm bảo lợi nhuận trong bối cảnh các quy định khí thải ngày càng siết chặt.

Giám đốc điều hành ACEA, ông Ola Kaellenius, cùng các lãnh đạo ngành ôtô, vừa gửi thư lên Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, cho rằng mục tiêu cắt giảm 100% khí thải CO₂ cho xe hơi vào năm 2035 là "không còn khả thi". Các hãng xe châu Âu đã phải ghi nhận khoản lỗ hàng tỷ Euro và phát đi cảnh báo lợi nhuận, đồng thời chịu thêm sức ép từ thuế nhập khẩu của Mỹ đối với xe châu Âu.