Xe sang mới của BYD xuất hiện

Mẫu SUV mới của thương hiệu hạng sang trông bề thế, với phạm vi hoạt động hơn 1.000 km/lần sạc.

Denza, thương hiệu xe sang của BYD, vừa mở đặt cọc cho mẫu SUV N8L với 2 phiên bản gồm Distinguished giá 44.500 USD và Flagship giá 48.600 USD tại thị trường quê nhà Trung Quốc. Khách hàng sớm sẽ được tặng tuỳ chọn sơn 2 tông màu và gói bảo dưỡng miễn phí trong 6 năm.

N8L dài 5.200 mm, rộng 1.999 mm, cao 1.820 mm và trục cơ sở 3.075 mm. Thiết kế ngoại thất theo ngôn ngữ mới của Denza, nội thất mang phong cách tương tự N9 với ghế chỉnh điện nhiều hướng và màn hình trung tâm treo ngang.

Ngoại và nội thất của Denza N8L vừa ra mắt tại Trung Quốc. Ảnh: Denza.

Được phát triển trên nền tảng e3, Denza N8L hướng đến nhóm khách hàng gia đình với cấu hình 6 chỗ ngồi, cạnh tranh trực diện Li Auto L8 và Aito M8. Xe trang bị hệ thống 3 motor toàn thời gian, công nghệ hỗ trợ lái “God’s Eye” và tích hợp cả hệ thống điều khiển drone.

Sức mạnh của N8L đến từ động cơ xăng 2.0T kết hợp 3 motor điện, cho tổng công suất 762 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 3,9 giây. Xe dùng pin Blade dành riêng cho các mẫu xe plug-in hybrid, có thể chạy điện 230 km và tổng quãng đường tới 1.300 km theo chuẩn CLTC.