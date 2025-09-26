BMW M3 Touring và M2 sẽ về Việt Nam?

Đây là lần đầu tiên mẫu wagon hiệu năng cao được mang đến Việt Nam dưới dạng phân phối chính hãng.

Các mẫu xe thuộc dòng M Sport dự kiến sớm ra mắt Việt Nam. Ảnh: Facebook/Thanh Nguyen.

Trong buổi gặp gỡ giữa Thaco và BMW Car Club Vietnam và cuối tháng 9, đại diện BMW Việt Nam đã hứa hẹn mang gần như đầy đủ sản phẩm thuộc dòng M đến thị trường. Trong đó, 2 mẫu xe được chờ đợi là M2 và M3 Touring dự kiến có mặt vào năm sau.

M2 khi về Việt Nam có thể được bán với 3 phiên bản gồm Base, Standard và Pro. Xe sẽ cạnh tranh cùng chiếc Mercedes-AMG CLA 45 hoặc A45 khi ra mắt tại Việt Nam.

Đương nhiên M2 sẽ được trang bị hệ thống khoá vi sai M Sport, treo thích ứng M đặc trưng cùng chế độ lái M (chỉ dành cho đường đua). Các phiên bản còn lại có đôi chút khác biệt về trang bị và công nghệ.

BMW M2 khi về Việt Nam được bán với 3 phiên bản. Ảnh: Top Gear.

Xe nhiều khả năng được trang bị động cơ xăng 3.0L bi-turbo cho công suất 460 mã lực, mô men xoắn cực đại 550 Nm, thời gian tăng tốc 0-100 km/h trong 4,1 giây. Vận tốc tối đa của M2 là 250 km/h, riêng với bản M2 Pro, người dùng có thể tinh chỉnh vận tốc tối đa lên mức 285 km/h.

M3 Touring cũng lần đầu tiên được phân phối chính hãng với 3 phiên bản. Đây là mẫu wagon hiệu suất cao ăn khách của BMW M, cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-AMG C 63 Estate hay Audi RS4.

M3T 2025 khi mang về Việt Nam vẫn giữa nguyên thiết kế độc đáo gây tranh cãi với lưới tản nhiệt quả thận cỡ đại. Xe sở hữu mâm trước kích thước 19 inch, mâm sau 20 inch cùng cùm phanh thể thao M màu xanh. Phiên bản Pro có thêm phanh gốm Ceramic màu vàng. Đặc biệt, phiên bản này còn được trang bị ghế đua M Carbon.

BMW M3 Touring dự kiến được bán với 3 phiên bản. Ảnh: Top Gear.

Xe được trang bị động cơ xăng công suất 530 mã lực, mô men xoắn cực đại 650 Nm cho vận tốc tối đa 250 km/h. Thời gian tăng tốc 0-100 km/h trong 3,6 giây. Phiên bản M3T Pro có khả năng tinh chỉnh vận tốc tối đa lên đến 280 km/h.

Dù chưa tiết lộ giá bán dự kiến của cả M2 và M3 Sport, việc BMW mở rộng dải M, đặc biệt với sự góp mặt của M3 Touring, được kỳ vọng sẽ tạo thêm lựa chọn mới trong phân khúc xe hiệu năng cao tại Việt Nam, nơi vốn còn ít đại diện chính hãng.