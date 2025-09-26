Mercedes bất ngờ thay tướng, 'ghế nóng' bỏ trống giữa bão chỉ trích

Vị sếp bí ẩn mới vừa được bổ nhiệm ở bộ phận AMG dự kiến sẽ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ở thời điểm doanh số nhóm xe hiệu suất cao lao dốc.

Bộ phận hiệu suất cao AMG của Mercedes đang trải qua giai đoạn nhiều biến động. Từ năm 2022, quyết định gây tranh cãi khi ra mắt C63 chỉ dùng động cơ 4 xy-lanh đã hứng chịu nhiều chỉ trích. Dù hãng không công bố doanh số riêng, việc phải áp dụng giảm giá sâu cho thấy sức bán của mẫu xe này không đạt kỳ vọng.

Thêm vào đó, đợt triệu hồi 219 chiếc AMG One vì nguy cơ cháy chiếm gần 80% tổng số sản xuất càng khiến hình ảnh thương hiệu chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên, AMG vẫn đặt kỳ vọng vào thế hệ động cơ V8 mới cùng loạt xe thể thao điện mà hãng gọi là “rất giàu cảm xúc”.

Trong bối cảnh đó, Mercedes thông báo Tổng giám đốc AMG hiện tại, ông Michael Schiebe, sẽ rời vị trí để đảm nhiệm vai trò thành viên Ban điều hành phụ trách Sản xuất, Chất lượng và Chuỗi cung ứng từ đầu tháng 12.

Ông Schiebe đã gắn bó với Mercedes từ năm 2004 và đã lãnh đạo AMG trong 2 năm rưỡi. Danh tính người kế nhiệm chưa được tiết lộ.

AMG đang chuẩn bị tung ra động cơ V8 mới đáp ứng chuẩn Euro 7, đồng thời giữ lại động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng cho nhóm khách hàng trung thành. Ở mảng xe điện, hãng sẽ phát triển mẫu concept GT XX thành sedan thể thao thuần điện cùng một SUV.

“Chúng tôi muốn tạo ra chiếc xe điện mang trải nghiệm như V8 tốt nhất thị trường”, Ông Schiebe từng khẳng định.

Giới phân tích cho rằng người kế nhiệm AMG sẽ phải đối mặt nhiều thách thức, khi vừa duy trì sức hút của động cơ truyền thống, vừa chứng minh khả năng chinh phục khách hàng bằng xe điện hiệu suất cao.