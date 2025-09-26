Lynk & Co 07 EM-P bản nâng cấp ra mắt, giá dưới 20.000 USD

Lynk & Co 07 tiếp tục sở hữu thiết kế khá giống mẫu xe Đức - Porsche - với bộ sưu tập màu ngoại thất mới, giá bán khởi điểm chưa đến 20.000 USD.

Lynk & Co, thương hiệu thuộc Geely, vừa giới thiệu bản nâng cấp của mẫu sedan cỡ trung 07 EM-P. Xe có 3 phiên bản, giá ưu đãi từ 139.800 đến 159.800 NDT (19.400 đến 22.200 USD ) trong thời gian giới hạn.

Ở lần nâng cấp này, 07 EM-P được tinh chỉnh nhẹ ở thiết kế, bổ sung cảm biến LiDAR hỗ trợ lái xe nâng cao và thêm 2 màu mới: tím Liguang và bạc Aurora.

Xe tiếp tục áp dụng ngôn ngữ thiết kế “The Next Day”, giữ cụm đèn pha tách rời và hốc gió chia 3 khoang. LiDAR đi kèm đèn báo hiệu xanh “Smart Driving Blue Light” trở thành trang bị tiêu chuẩn. Kích thước xe dài 4.835 mm, rộng 1.900 mm, cao 1.480 mm, trục cơ sở 2.843 mm.

Mẫu sedan cỡ trung với màu ngoại thất tím Linguang. Ảnh: CarnewsChina.

Thân xe nổi bật với nóc dạng nổi và tay nắm cửa ẩn. Phía sau dùng đèn hậu LED nối liền cùng cánh lướt gió “đuôi vịt”.

Khoang cabin kết hợp da, kim loại phay xước cùng nhiều vật liệu cao cấp, nổi bật với tùy chọn nội thất đỏ Shadow. Hệ thống giải trí sử dụng Lynk Flyme Auto 2.0, chạy chip 8295.

07 EM-P mới trang bị hệ truyền động hybrid sạc ngoài, gồm động cơ 1.5T công suất 163 mã lực và mô-tơ điện. Tổng công suất hệ thống tham chiếu bản hiện hành là 381 mã lực, kết hợp hộp số 3 cấp DHT. Xe dùng bộ pin dung lượng 18,99 kWh, cho tầm chạy thuần điện 126 km theo CLTC. Sạc nhanh từ 30% lên 80% mất 27 phút.