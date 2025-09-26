Siêu môtô điện Ducati V21L được trang bị pin thể rắn

Ducati trình làng bản thử nghiệm V21L với công nghệ pin thể rắn, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển môtô điện hiệu suất cao.

Tại triển lãm IAA Mobility 2025, Ducati đã chính thức trình làng nguyên mẫu V21L phiên bản mới nhất. Điểm nổi bật của mẫu xe này chính là việc trang bị pin thể rắn QuantumScape được phát triển cùng Audi và PowerCo. Công nghệ này hứa hẹn cải thiện đáng kể cả về khối lượng lẫn khả năng sạc nhanh.

Với mẫu superbike Ducati V21L sử dụng cơ cấu pin thể rắn, thương hiệu đến từ Borgo Panigale cho thấy tiềm năng vượt trội trong công nghệ, với sự hậu thuẫn lớn từ tập đoàn Volkswagen.

Trong quá trình tham gia giải đua MotoE, Ducati đã thu thập một lượng dữ liệu khổng lồ. Chỉ trong 3 năm phát triển, công nghệ cell pin trên V21L đã có bước tiến quan trọng, giúp giảm tới 8,2 kg. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa đủ để đưa "chiếc MotoGP điện" đạt trọng lượng và tầm hoạt động tương đương với các mẫu xe đua động cơ đốt trong.

Ra mắt từ năm 2022, Ducati V21L là mẫu xe duy nhất tham gia thi đấu trong giải đua FIM MotoE™ World Cup. Xe được trang bị động cơ điện chỉ nặng 21 kg, nhưng cho ra công suất lên đến 150 mã lực và mô-men xoắn 140 Nm.

Chính vì vậy, Ducati tiếp tục triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu và phát triển, tập trung vào việc hợp tác với các công ty trong tập đoàn Volkswagen. Mục tiêu là tạo ra các gói pin có mật độ năng lượng cao hơn, nhằm thu hẹp khoảng cách hiệu suất giữa xe điện và xe truyền thống. Đây được coi là chìa khóa để mở ra kỷ nguyên mới trong công nghệ xe điện hiệu suất cao.

Phiên bản hiện tại của chiếc Ducati V21L sở hữu bộ pin điện 18 kWh nặng 110 kg, bao gồm 1.152 cell pin dạng hình trụ. Xe được hỗ trợ khả năng sạc với công suất 20 kW. Thông số của bộ pin thể rắn vẫn chưa được công bố.

Hãng xe Italy vẫn chưa công bố trọng lượng bộ pin thể rắn trên chiếc V21L prototype, cũng như quãng đường mà xe có thể đạt được. Nếu cấu hình này được hoàn thiện, nhiều khả năng nó sẽ được áp dụng thương mại. Trong thời gian tới, công nghệ pin thể rắn sẽ tiếp tục được thử nghiệm, và chiếc xe sẽ chính thức xuất hiện trên đường đua.

Công nghệ pin thể rắn của Ducati vẫn trong giai đoạn phát triển. Nếu thành công, những mẫu Ducati thuần điện trong tương lai sẽ được nâng cấp tùy chọn này, vốn sẽ mang đến hiệu suất vận hành không kém gì cơ cấu động cơ đốt trong.

Với sự hỗ trợ từ các đối tác trong tập đoàn Volkswagen, Ducati đang đặt nền móng vững chắc cho tương lai, nơi mà những chiếc môtô điện có thể vừa mang lại hiệu suất đỉnh cao, vừa duy trì được tinh thần thể thao đặc trưng của Borgo Panigale. V21L cùng pin thể rắn vì thế không chỉ là một nguyên mẫu, mà còn là tuyên ngôn về hướng đi chiến lược của Ducati trong kỷ nguyên điện hóa.