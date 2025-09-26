Toyota chuẩn bị sản xuất xe hybrid ở Việt Nam

Dây chuyền sản xuất mẫu xe hybrid đầu tiên của Toyota tại Việt Nam có tổng vốn đầu tư hơn 360 triệu USD.

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, Toyota Việt Nam (TMV) sẽ sớm cho sản xuất các mẫu xe hybrid ngay tại nhà máy ở tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là phường Phúc Yên thuộc tỉnh Phú Thọ. Tổng vốn đầu tư cho dây chuyền sản xuất mẫu xe hybrid đầu tiên của Toyota tại Việt Nam là hơn 360 triệu USD .

Chưa rõ mẫu xe hybrid nào sẽ được TMV lựa chọn để lắp ráp trong nước. Hiện, Toyota có đến 6 lựa chọn xe lai xăng-điện ở Việt Nam, gồm Toyota Innova Cross HEV, Toyota Corolla Cross 1.8HEV, Toyota Camry HEV, Toyota Yaris Cross HEV, Toyota Alphard HEV và Toyota Corolla Altis HEV.

Trong tương lai, Toyota Vios HEV nhiều khả năng sẽ được hãng tiếp tục mang về Việt Nam để làm dày thêm đội hình xe hybrid. Phiên bản hybrid của Toyota Vios cũng rất có thể sẽ nằm trong nhóm xe lai xăng-điện đầu tiên được TMV cho lắp ráp trong nước.

Kế hoạch sản xuất nội địa xe hybrid được Toyota công bố vào thời điểm kỷ niệm 30 năm hãng xe Nhật Bản có mặt tại Việt Nam. Trong 3 thập kỷ đã qua, Toyota cho biết đã sản xuất hơn 700.000 xe tại nhà máy ở Việt Nam, bán ra hơn 1 triệu ôtô cho khách hàng trong nước.

TMV cũng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường và hiện đại hóa hoạt động sản xuất nội địa ở Việt Nam.

Toyota Innova Cross đang là xe hybrid bán chạy nhất Việt Nam. Ảnh: TMV.

Hãng xe Nhật Bản khẳng định tiếp tục kiên trì theo đuổi định hướng tiếp cận đa chiều (multiple pathway), trong đó phát triển danh mục sản phẩm gồm các dòng xe điện hóa và phát thải thấp, hướng đến trung hòa carbon bền vững và phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

Tại Nhật bản, định hướng tiếp cận đa chiều đã được Toyota phát triển nhiều năm quá, trong đó có mô hình Woven City.

Theo Toyota, Woven City ở tỉnh Shizuoka (Nhật Bản) đã bắt đầu chào đón một số nhân viên tập đoàn Toyota và gia đình đến sinh sống từ tháng 9. Giai đoạn đầu tiên của thành phố này dự kiến đón khoảng 300 cư dân.

Khi toàn bộ dự án được hoàn thiện, Woven City sẽ trở thành nơi sinh sống và làm việc của khoảng 2.000 người, đa phần là nhân viên Toyota, nghiên cứu sinh và các kỹ sư công nghệ.

Diện mạo thành phố Woven City của Toyota ở Nhật Bản. Ảnh: Toyota.

Nếu như thành phố Toyota tập trung vào công nghệ chế tạo ôtô và xây dựng trường học cho các kỹ thuật viên trẻ phát triển sản phẩm, Woven City lại hướng tới nghiên cứu và thử nghiệm các dự án giao thông mới.

Hiện, Toyota là nhà sản xuất ôtô duy nhất góp mặt tại Woven City, bên cạnh các công ty công nghệ, startup trẻ về lĩnh vực dịch vụ và kỹ thuật. Daikin, Nissin hay UCC Japan cũng xác nhận sẽ góp mặt tại thành phố tương lai này.