Ôtô nhập khẩu Trung Quốc vào Việt Nam tăng 'dựng đứng'

Lượng ôtô nhập khẩu từ Trung Quốc tăng trưởng mạnh qua từng năm, tuy nhiên các hãng xe tại Việt Nam vẫn ưu tiên nhập ôtô từ các nước trong khu vực.

Dữ liệu từ Hải quan Việt Nam cho thấy tính đến hết tháng 8, Việt Nam đã hoàn tất nhập khẩu tổng cộng 137.821 ôtô nguyên chiếc các loại, giá trị kim ngạch vượt 3 tỷ USD .

Indonesia và Thái Lan tiếp tục là những quốc gia cung cấp nhiều ôtô nhập khẩu nhất cho thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, ôtô nguồn gốc Trung Quốc nhập khẩu vào nước ta cũng cho thấy dấu hiệu tăng trưởng mạnh về số lượng.

Xe Trung Quốc nhập khẩu tăng "dựng đứng"

Dữ liệu của Hải quan Việt Nam cho thấy trong 8 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã chi gần 582 triệu USD để nhập khẩu 19.649 ôtô nguyên chiếc các loại từ Trung Quốc.

Bước sang năm 2025, lượng ôtô nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 30.506 xe sau 8 tháng, tổng giá trị kim ngạch cũng đang tiến gần mốc 1 tỷ USD .

Như vậy, ôtô nhập khẩu Trung Quốc vào Việt Nam đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ qua từng năm. Dữ liệu của Hải quan Việt Nam cho biết trong 8 tháng đầu năm 2023, lượng nhập khẩu ôtô nguyên chiếc sản xuất tại Trung Quốc chỉ đạt 6.990 xe, giá trị kim ngạch gần 272 triệu USD .

Ôtô nhập khẩu Trung Quốc liên tục tăng mạnh số lượng Số lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam giai đoạn 2023-2025 (Số liệu: Hải quan Việt Nam) Nhãn 8 tháng đầu năm 2023 8 tháng đầu năm 2024 8 tháng đầu năm 2025

xe 6990 19649 30506

Làn sóng ôtô Trung Quốc tại Việt Nam giai đoạn gần đây được cho là nguyên nhân chính giúp ôtô nhập khẩu từ quốc gia tỷ dân liên tục tăng trưởng "dựng đứng".

Nhiều hãng xe Trung Quốc mới gia nhập thị trường Việt như BYD, GAC, Omoda, Jaecoo, Geely, một vài trong số này cho nhập khẩu ôtô trực tiếp từ Trung Quốc để phân phối cho khách hàng trong nước.

Vẫn có những mẫu xe được hãng Trung Quốc cho nhập khẩu từ Indonesia, Thái Lan hay Malaysia, tuy nhiên không hiếm thương hiệu chọn đưa sản phẩm sang Việt Nam từ nhà máy ở quê nhà.

Chẳng hạn, Geely EX5, Geely Monjaro và các mẫu xe thương hiệu BYD, GAC là sản phẩm nhập khẩu Trung Quốc. Thương hiệu MG có thời gian khá dài gắn bó với thị trường Việt Nam cũng đang nhập khẩu New MG5, MG7, MG G50 từ quốc gia tỷ dân.

Nhiều hãng xe cho nhập khẩu ôtô nguyên chiếc từ Trung Quốc. Ảnh: Phong Vân, Phúc Hậu.

Nhìn chung, ôtô nhập khẩu Trung Quốc có xu hướng tăng mạnh, trùng với thời điểm làn sóng ôtô của ngành công nghiệp nước này đổ bộ vào Việt Nam.

Ôtô nhập khẩu Trung Quốc khó có được giá bán cạnh tranh do tác động từ thuế quan, do đó nhiều khả năng hãng sẽ có những điều chỉnh cho phù hợp trong tương lai.

Hải quan Việt Nam cho biết riêng trong tháng 8, có 736 ôtô 9 chỗ ngồi trở xuống hoàn thành thủ tục thông quan vào nước ta từ Trung Quốc. So với tháng trước, số liệu này đã giảm 31,2%.

Thái Lan, Indonesia vẫn dẫn đầu

Theo Hải quan Việt Nam, Indonesia tiếp tục là quốc gia cung cấp nhiều ôtô nhập khẩu nhất cho thị trường Việt. Tính đến hết tháng 8, nước ta đã nhập khẩu 51.955 ôtô từ quốc gia vạn đảo, giá trị kim ngạch đạt trên 736 triệu USD .

Thái Lan đứng thứ nhì với tổng cộng 47.334 ôtô nguyên chiếc hoàn tất thủ tục thông quan vào Việt Nam trong 8 tháng đầu năm. Giá trị kim ngạch của nhóm hàng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu Thái Lan trong cùng kỳ là trên 935 triệu USD .

Nhiều mẫu xe nhập khẩu Thái Lan và Indonesia hiện nằm trong nhóm đầu ôtô bán chạy hàng đầu thị trường Việt. Chẳng hạn, Mitsubishi Xpander bán được 10.646 xe trong 8 tháng thì có đến 8.168 xe thuộc các phiên bản nhập khẩu Indonesia.

Các hãng xe tại Việt Nam ưu tiên nhập khẩu ôtô từ các nước Đông Nam Á như Indonesia, Thái Lan. Ảnh: Mitsubishi, Ford.

Toyota Yaris Cross (7.691 xe sau 8 tháng) hay Mitsubishi Xforce (6.660 xe) cũng là những mẫu xe nhập khẩu Indonesia được khách Việt ưa chuộng. Ford Everest (7.276 xe) và Toyota Corolla Cross (5.177 xe) là những cái tên đang được hãng nhập khẩu từ Thái Lan.

Trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam cũng đã hoàn tất nhập khẩu 3.113 ôtô nguyên chiếc từ Nhật Bản và 200 xe từ Mỹ.

Nhìn chung, các hãng xe kinh doanh tại Việt Nam vẫn ưu tiên nhập khẩu ôtô từ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, chủ yếu để hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi theo nội dung Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA).

Song song với hoạt động nhập khẩu ôtô nguyên chiếc, Việt Nam cũng đẩy mạnh lắp ráp, sản xuất ôtô trong nước.

Báo cáo của Cục Thống kê - Bộ Tài chính cho thấy trong 8 tháng đầu năm, sản lượng ôtô nội địa nước ta ước đạt 302.000 xe, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng ôtô nội địa xuất xưởng tại Việt Nam trong 8 tháng đầu năm cũng có xu hướng tăng trưởng tốt. Ảnh minh họa: VinFast.

Bên cạnh các hãng xe đã có nhà máy ở Việt Nam từ khá lâu, nhiều cái tên mới cũng rục rịch xây dựng nhà máy tại nước ta, chẳng hạn tập đoàn Geely với nhà máy Lynk & Co và Geely, hay 2 thương hiệu Omoda và Jaecoo của tập đoàn Chery.

Mới đây, Toyota Việt Nam cũng xác nhận sẽ sớm khởi động dây chuyền sản xuất mẫu xe hybrid đầu tiên. Tính đến hiện tại, Toyota Việt Nam đang cho nhập khẩu các dòng xe hybrid chủ yếu từ Thái Lan và Indonesia, bên cạnh duy nhất Toyota Alphard HEV nhập khẩu Nhật Bản.