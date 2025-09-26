Cuộc thi 'Kiến tạo Việt Nam' bước vào vòng sơ khảo

Cuộc thi "Kiến tạo Việt Nam xanh" chính thức đóng cổng nhận bài dự thi và bước sang giai đoạn sơ khảo. Kết quả top 30 ý tưởng vào vòng trong dự kiến được công bố vào ngày 5/10.

Đúng 23h59 ngày 21/9, cổng nhận bài dự thi cuộc thi sáng tạo ý tưởng marketing “Kiến tạo Việt Nam xanh” chính thức đóng lại, đánh dấu hoàn tất chặng đường đầu tiên của hành trình tôn vinh ý tưởng marketing sáng tạo đột phá.

Cuộc thi chính thức bước sang giai đoạn sơ khảo để chọn ra ý tưởng nổi bật nhất từ ngày 22/9. Ban tổ chức cùng giám khảo sẽ bắt đầu quá trình đánh giá để chọn ra 30 thí sinh/đội thi xuất sắc, đáp ứng đầy đủ tiêu chí, tiến thẳng vào vòng bán kết.

Mở vòng sơ khảo

Ban giám khảo cuộc thi năm nay quy tụ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực marketing và sáng tạo. Đầu tiên là anh Hoàng Đạo Hiệp - Giám đốc Chiến lược Kinh doanh Cấp cao tại Dentsu Redder Việt Nam, sẽ đảm nhiệm vai trò Giám khảo Chiến lược - Thực thi.

Tiếp đó là chị Nguyễn Trà My - Giám đốc Điều hành Ogilvy Việt Nam, đại diện Việt Nam trong top "40 Under 40" của Campaign Asia-Pacific, giữ vai trò Giám khảo Sáng tạo. Cuối cùng, gương mặt vừa được hé lộ là TS Đào Cẩm Thủy - Chuyên gia Marcom Giảng viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội, Thành viên Asian Marketing Federation, đóng vai trò Giám khảo Chuyên môn.

Hơn cả một cuộc thi, “Kiến tạo Việt Nam xanh” là hành trình tôn vinh ý tưởng marketing đột phá vì tương lai di chuyển bền vững.

Mỗi bài dự thi được ban giám khảo đánh giá kỹ lưỡng dựa trên mức độ đột phá trong nghiên cứu và phát triển ý tưởng marketing, đồng thời đáp ứng hai tiêu chí then chốt: Thúc đẩy xu hướng di chuyển xanh, lan tỏa thông điệp về phương tiện giao thông thân thiện môi trường; gia tăng mức độ nhận diện thương hiệu, củng cố hình ảnh tích cực, tạo sự yêu mến dành cho VinFast tại Việt Nam cũng như thị trường quốc tế.

Vòng sơ khảo của cuộc thi diễn ra từ 22/9 đến 4/10. Ngày 5/10, ban giám khảo công bố bài thi xuất sắc, bước tiếp vào vòng bán kết (6/10-13/10). Từ đây, 10 đội/thí sinh tiêu biểu nhất sẽ giành quyền tranh tài tại vòng chung kết. Lễ trao giải cuộc thi dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26/10.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi hơn 630 triệu đồng, trong đó có một giải đặc biệt là ôtô điện VinFast VF 3, một giải nhất là xe máy điện VinFast Theon S, cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn như xe máy điện VinFast Vento Neo, Feliz Neo và Motio.

Đường băng để nhà tiếp thị tương lai cất cánh

Sau khi cổng nhận bài chính thức khép lại, nhiều bạn trẻ tham gia cuộc thi "Kiến tạo Việt Nam xanh" bày tỏ sự háo hức chờ đợi kết quả vòng sơ khảo. Không chỉ xem đây là sân chơi sáng tạo, các thí sinh còn đánh giá đề bài "vừa thú vị, vừa đầy thử thách", buộc mỗi cá nhân, đội thi phải vận dụng kiến thức marketing, khả năng phân tích thị trường và tư duy truyền thông bền vững để tạo ra ý tưởng khác biệt.

Nguyễn Thùy An, đại diện đội thi gồm 3 bạn trẻ đến từ trường đại học ở Hà Nội, cho biết nhóm dành nhiều tuần liên tiếp để hoàn thiện bài dự thi. Nhóm của An chọn lên kế hoạch cho chiến dịch hướng tới nhóm đối tượng học sinh, sinh viên.

"Quá trình giống như đang thực hiện chiến dịch thực tế. Nhóm tôi bắt đầu từ khâu nghiên cứu hành vi người tiêu dùng, khảo sát xu hướng di chuyển xanh trong giới trẻ, rồi phân tích cách VinFast lan tỏa thông điệp bền vững tới các bạn. Sau đó, chúng tôi mất hàng chục lần chỉnh sửa để thông điệp vừa súc tích, vừa đủ sức thuyết phục", An chia sẻ.

Thùy An cũng nhấn mạnh đề bài của cuộc thi “chạm đúng xu hướng xanh” khiến cả nhóm phải suy nghĩ nghiêm túc hơn về tính ứng dụng và tác động dài hạn.

"Nhóm tôi không chỉ đưa ra ý tưởng truyền thông đơn thuần mà còn muốn chứng minh có thể triển khai thực tế, từ ngân sách, kênh truyền thông đến phản hồi của cộng đồng. Chính vì thế, mỗi con số, mỗi dẫn chứng đều phải kiểm chứng kỹ càng", Nhi nói thêm.

Từ 22/9 đến 4/10, vòng sơ khảo sẽ tìm ra 30 bài thi xuất sắc - những ý tưởng không chỉ sáng tạo, mà còn khả thi, truyền cảm hứng và chạm đúng xu hướng xanh.

Tương tự, Huỳnh Anh Tuấn (thí sinh đến từ TP.HCM) cho biết nhóm của anh tranh luận nhiều giờ về cách kể câu chuyện sao cho vừa truyền cảm hứng, vừa thể hiện rõ tầm nhìn của thương hiệu.

"Điều khiến tôi hào hứng nhất không chỉ là cơ hội giành giải thưởng mà là được chuyên gia đầu ngành đọc, phân tích và phản hồi. Việc những người có nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp đánh giá bài thi là phần thưởng lớn. Đó là cơ hội để học hỏi, hiểu rõ hơn tiêu chuẩn chuyên nghiệp trong ngành marketing, thứ mà sách vở không thể truyền tải trọn vẹn", Tuấn bày tỏ.

Nhiều thí sinh có chung quan điểm, bất kể kết quả cuối cùng ra sao, quãng thời gian chuẩn bị cho "Kiến tạo Việt Nam xanh" mang lại cho họ những trải nghiệm vô giá: Kiến thức thực tiễn về marketing, kỹ năng làm việc nhóm, sự tự tin khi phát triển giải pháp sáng tạo cùng nhận thức sâu sắc hơn về chuyển đổi xanh.

Với nhiều bạn trẻ, "Kiến tạo Việt Nam xanh" không đơn thuần là cuộc thi, mà còn là cánh cửa để ý tưởng xanh của thế hệ mới tiến gần hơn đến thực tế, đóng góp cho một Việt Nam phát triển bền vững.