200 ôtô VinFast khởi hành xuyên Việt trong hành trình Wonder Trip 2025

Sáng 25/9, 200 chủ xe VinFast từ 34 tỉnh thành đã chính thức lên đường về Hội An, bắt đầu hành trình đặc biệt do VinClub tổ chức mang tên Wonder Trip 2025 “Hào khí non sông”.

Đoàn 200 ôtô VinFast với 400 thành viên từ 34 tỉnh, thành trên cả nước đang đồng loạt tiến về Hội An, sẵn sàng tham gia vào hành trình lịch sử Wonder Trip 2025 “Hào khí non sông”. Đây là sự kiện offline mang tính biểu tượng khi lần đầu tiên có sự góp mặt của đại diện tất cả tỉnh thành và quy tụ 12 dòng ôtô VinFast.

Với hành trình lên đến cả nghìn km từ các tỉnh thành như Lào Cai, Cao Bằng ở phía Bắc hay Cà Mau ở phía nam… nhiều chủ xe và hội nhóm VinFast đã sớm xuất phát từ vài ngày trước đó để kịp đến Hội An vào trưa 26/9.

Không khí “hẹn hò” sôi nổi khắp các diễn đàn, hội nhóm. Đơn cử như hội VinFast Nam Tây Nguyên “hội quân” với đoàn VinFast VF 8, 9 miền Nam tại Quy Nhơn để cùng di chuyển tiếp hướng về Hội An. Các chủ xe khu vực Cà Mau, Bạc Liêu, Cần Thơ cùng xuất phát tại Cần Thơ từ 24/9. Các hội nhóm phía bắc sẽ đồng loạt dừng chân tại Hà Tĩnh hoặc Quảng Bình để sạc xe cũng như nghỉ ngơi, tranh thủ thưởng thức đặc sản trên đường.

Wonder Trip 2025 quy tụ các thành viên là chủ xe VinFast từ 34 tỉnh, thành trên cả nước đã chính thức khởi hành.

Không chỉ trên các cung đường, không khí nô nức của hành trình di chuyển cũng ngập tràn trên các hội nhóm và mạng xã hội. Nhiều thành viên tự hào khoe hình ảnh những chiếc ôtô VinFast rực rỡ cờ đỏ sao vàng cùng thông điệp “hào khí non sông”, bon bon trên những cung đường dọc chiều dài đất nước. Hàng trăm tấm hình, video trong thời gian di chuyển đã được các chủ xe tấp nập gửi về ban tổ chức để cùng tạo nên những thước phim sống động về hành trình.

Các thành viên xuất phát từ 3 miền, đi qua nhiều địa danh nổi tiếng và gặp nhau tại Hội An.

Hành trình Wonder Trip 2025 thu hút 12 dòng xe điện và xe xăng của VinFast, từ VinFast Fadil đến Lux SA2.0, các dòng ôtô điện VF 3 đến VF 9 và cả dòng xe mới như Limo Green. Rất nhiều thành viên đã chia sẻ sự tự hào khi được cầm lái chiếc xe gắn liền với niềm tự hào Việt Nam, do bàn tay người Việt tạo nên, trong một hành trình nhiều cảm xúc.

Anh Nguyễn Đức Tuấn (còn được biết tới trên mạng xã hội với tên Tora Nguyễn), Hà Nội, cũng chung cảm xúc ấy khi cầm lái chiếc xe VF 9 màu cam nổi bật trong hành trình và dẫn đầu đoàn VF 9 Club. “Tôi rất vui khi chứng kiến cộng đồng chủ xe VinFast ngày càng lớn mạnh, người dùng trong nước ngày càng 'sính nội', ủng hộ và tin dùng xe VinFast. Ngoài chế độ hậu mãi tốt, VinFast cũng là hãng xe hiếm hoi khi có hẳn một chương trình cộng đồng để quan tâm tới đời sống tinh thần của chủ xe. Tôi tin rằng mỗi thành viên tham gia vào hành trình này đều vinh dự và tự hào khi là một đại diện tiêu biểu để lan tỏa thông điệp người Việt đi xe Việt”, anh nói.

Wonder Trip 2025 không chỉ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị mà còn gắn kết các thành viên cộng đồng chủ xe VinFast.

Trong 3 ngày diễn ra hành trình Wonder Trip 2025 (26-28/9), các thành viên sẽ tham gia hàng loạt hoạt động đặc sắc như cuộc thi kỹ năng lái xe với nhiều thử thách thú vị, talkshow “Chất sống xanh” mang đến những câu chuyện chân thực từ chính các chủ xe về trải nghiệm công nghệ, lối sống bền vững và tinh thần tiên phong chuyển đổi xanh.

Đặc biệt, các thành viên sẽ cùng nhau thể hiện lòng yêu nước, truyền thống uống nước nhớ nguồn với hoạt động xếp hình quốc kỳ Việt Nam và dâng hương tại Tượng đài Mẹ Thứ. Trước giờ xuất phát Wonder Trip 2025, các hội nhóm từ Bắc chí Nam cũng đã tổ chức loạt hoạt động thiện nguyện, trao tặng những phần quà Trung thu, dụng cụ học tập đầu năm học mới, hay gói học bổng cho trẻ em nghèo, cùng những phần quà nghĩa tình cho bệnh nhân gặp hoàn cảnh khó khăn.

Lịch trình chuỗi hoạt động Wonder Trip 2025.

Các chủ xe đánh giá, chuỗi hoạt động không chỉ mang đến những trải nghiệm thú vị, đáng nhớ mà còn gia tăng sự gắn kết giữa các thành viên cộng đồng chủ xe VinFast. “Ngày thường, anh em VinFast 3 miền chủ yếu giao lưu trên môi trường online. Các sự kiện offline, đặc biệt Wonder Trip 2025 là cơ hội quý giá để chúng tôi gặp gỡ và giao lưu, chia sẻ về niềm đam mê chung là ôtô VinFast”, anh Vi Quang Trường, đại diện cho hội VinFast Nam Tây Nguyên cho biết.