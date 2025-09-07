BYD công bố báo cáo bán niên 2025.

BYD duy trì tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận trong nửa đầu năm nay, động lực đến từ quy mô và sự hiện diện toàn diện trong chuỗi cung ứng.

Việc tăng cường sử dụng tiềm lực, chi phí chuỗi cung ứng được giảm bớt, chiến lược đa thương hiệu và cao cấp hóa đang thúc đẩy giá trị trên mỗi xe tăng lên. Điều này cho thấy hiệu quả tài chính của BYD đã bước vào giai đoạn ổn định và bền vững, thay vì biến động theo chu kỳ.

Đầu tư cho R&D phản ánh chiến lược dài hạn

Sự gia tăng đáng kể trong đầu tư R&D sáu tháng qua phản ánh tầm nhìn rõ ràng của BYD về định hướng công nghệ tương lai. Từ công nghệ pin đến kiến ​​trúc xe, lái xe thông minh và chip ôtô, BYD đang đầu tư mạnh mẽ để đảm bảo quyền kiểm soát độc lập đối với mắt xích cốt lõi trong chuỗi công nghiệp năng lượng mới.

Đặc biệt, công nghệ nền tảng lai và tích hợp pin được triển khai trong sản phẩm hiện có và dần trở thành nguồn lợi nhuận mới. Hiệu quả tích lũy của R&D không chỉ cho phép công ty tạo sự khác biệt cho sản phẩm hiện tại, mà còn thiết lập rào cản công nghệ cho khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế trong tương lai.

Doanh số xe năng lượng mới trong tháng 8.

Kể từ đầu năm nay, BYD mở rộng đồng thời ở thị trường Trung Quốc và quốc tế. Mặc dù cạnh tranh tại thị trường nội địa ngày càng gay gắt, BYD vẫn duy trì doanh số ổn định nhờ danh mục sản phẩm toàn diện trải rộng nhiều phân khúc, từ bình dân đến cao cấp. Tại thị trường nước ngoài, sự tăng trưởng của BYD còn rõ rệt hơn, đặc biệt ở châu Âu và Mỹ Latinh - nơi sự thâm nhập ngày càng tăng của xe điện thúc đẩy tăng trưởng mới. Điều này chứng tỏ chiến lược quốc tế hóa của BYD không phải bước đột phá đơn lẻ, mà là sự mở rộng đồng thời trên nhiều thị trường khu vực, dần dần thiết lập thị phần ổn định ở nước ngoài.

Cải thiện hệ thống hoạt động toàn cầu

Đội tàu ro-ro của BYD đi vào hoạt động, đánh dấu sáng kiến ​​hiếm có trong ngành. Tầm quan trọng của chúng không chỉ nằm ở việc cho phép kiểm soát hoạt động hậu cần và vận tải, mà là thiết lập nền tảng cho việc tiếp tục mở rộng ra thị trường nước ngoài.

Với khối lượng giao hàng xuyên biên giới ngày càng tăng, việc sở hữu đội tàu có thể giảm thiểu sự bất ổn trong chu kỳ vận chuyển và cải thiện khả năng kiểm soát chi phí. Điều này cũng chứng minh hành trình toàn cầu hóa của BYD không chỉ phụ thuộc vào xuất khẩu và nhà phân phối, mà còn nằm ở nỗ lực thiết lập hệ thống vận hành toàn diện bao gồm toàn bộ chuỗi cung ứng sản xuất, bán hàng, dịch vụ và hậu cần.

Hiệu quả của chiến lược đa thương hiệu

BYD công bố báo cáo bán niên 2025.

Từ thương hiệu cao cấp đến thương hiệu mới với định vị khác biệt, BYD đang theo đuổi phương pháp tiếp cận đa hướng trong phát triển sản phẩm. Mỗi thương hiệu nhắm đến nhóm đối tượng khách hàng khác nhau, từ thị trường nội địa đến phân khúc xe hạng sang, đến phân khúc xe địa hình và xe hiệu suất cao, tạo nên bức tranh tổng thể bổ trợ lẫn nhau. Điều này không chỉ giúp công ty đa dạng hóa rủi ro thị trường mà còn nâng cao nhận thức chung về thương hiệu. Những thương hiệu mới dần tạo dựng được danh tiếng vững chắc sẽ đóng góp vào sự tăng trưởng của tập đoàn và giúp sản phẩm của BYD vượt qua định kiến ​​về công ty xe năng lượng mới chỉ tập trung vào một lĩnh vực.

Sự tương tác giữa công nghệ và thị trường

Khi ngành công nghiệp xe năng lượng mới bước vào giai đoạn trưởng thành, việc chỉ dựa vào trợ cấp hoặc cạnh tranh về giá không còn bền vững. Phương châm của BYD là nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm thông qua nghiên cứu và phát triển công nghệ, sau đó thúc đẩy mở rộng thị trường toàn cầu qua quy mô.

BYD nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm thông qua nghiên cứu và phát triển công nghệ.

Dù số liệu đầu tư vào R&D và doanh số trong báo cáo tài chính dường như là hai bộ chỉ số độc lập, thực tế chúng lại hình thành mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Đầu tư công nghệ dẫn đến sự khác biệt hóa sản phẩm, sức mạnh sản phẩm hỗ trợ tăng trưởng doanh số, và doanh số bán hàng lại tác động ngược trở lại vào nguồn vốn và R&D - chu trình hoàn chỉnh.

Xây dựng năng lực cạnh tranh dài hạn

Tăng trưởng hiệu suất nửa đầu năm của BYD không chỉ phản ánh sự thúc đẩy doanh số ngắn hạn mà còn thực thi chiến lược dài hạn. Từ hiệu quả tài chính đến đầu tư R&D và cuối cùng là quốc tế hóa, hoạt động đa thương hiệu, mô hình của BYD dần đạt đến độ chín muồi của tập đoàn ôtô toàn cầu. Sự tăng trưởng liên tục của BYD phụ thuộc vào đột phá công nghệ và củng cố thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, xét theo báo cáo tài chính hiện tại, sức mạnh tổng hợp của quy mô, công nghệ và toàn cầu hóa đã trở thành lợi thế cạnh tranh của công ty.

Tăng trưởng liên tục của BYD phụ thuộc vào đột phá công nghệ và củng cố thị trường nước ngoài.