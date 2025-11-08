Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cận cảnh chiếc Maserati GranTurismo độc nhất thế giới

  • Thứ bảy, 8/11/2025 17:19 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Maserati GranTurismo Meccanica Lirica là mẫu xe độc bản nhằm kỷ niệm việc thương hiệu quay trở về nhà máy Viale Ciro Menotti ở Modena (Italy).

Kỷ niệm việc chuyển dây chuyền Maserati GranTurismo và GranCabrio về lại nhà máy Viale Ciro Menotti, hãng xe thể thao Italy đã ra mặt đôi GranTurismo và GranCabrio Meccanica Lirica One-Off với nhiều tùy chọn ấn tượng.
Được chấp bút bởi Maserati Officine Fuoriserie, cả hai mẫu xe độc bản này được lấy cảm hứng từ thành phố Modena, nơi âm nhạc, opera và kỹ thuật cơ khí hòa quyện - biểu trưng cho tinh thần "Made in Italy".
Maserati GranTurismo Meccanica Lirica sở hữu màu sơn đỏ Rosso Velluto độc quyền, mô phỏng theo lớp rèm nhung của nhà hát opera Teatro Comunale Modena Pavarotti-Freni.
Xe được trang bị tiêu chuẩn bộ mâm Crio kích thước 21 inch phay kim cương với bề mặt hoàn thiện màu vàng Clearcoat Pale Gold. Những logo ngoại thất của chiếc xe cũng được mạ màu vàng White Gold Matte.
Đầu ống xả mới được hoàn thiện bằng lớp kim loại ấm màu vàng đỏ, hòa hợp với chi tiết ngoại thất mạ vàng khác. Phần mềm quản lý van xả tinh vi hơn, cho phép thay đổi chất âm theo chế độ lái và khi khởi động động cơ.
Nội thất của Maserati GranTurismo Meccanica Lirica là sự kết hợp giữa da bespoke màu đỏ Burgundy và Alcantara màu Nude. Huy hiệu "Creata a Modena" (Tạo tác tại Modena) trên cửa lái biểu tượng cho tính độc bản và nguồn gốc Emilia của thương hiệu.
Các chi tiết nội thất khác cũng được mạ vàng thủ công như màn bảo vệ loa của hệ thống âm thanh Sonus faber, logo taplo..., kết hợp ốp gỗ Dương sơn đỏ tại taplo và tapi cửa.
Dựa trên biến thể cao cấp Trofeo, Maserati GranTurismo Meccanica Lirica sở hữu động cơ V6 Nettuno Twin Turbo dung tích 3.0L, mạnh 550 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm.
Sức mạnh được truyền đến 4 bánh thông qua hộp số 8 cấp ZF 8HP75. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,5 giây và vận tốc tối đa 320 km/h.
Mức giá của chiếc Maserati GranTurismo Meccanica Lirica không được tiết lộ. Tại Việt Nam, Maserati GranTurismo Modena thế hệ mới có giá từ 9,86 tỷ đồng, trong khi phiên bản thuần điện mui trần GranCabrio Folgore có giá từ 13,314 tỷ đồng.

Việt Hà

Ảnh: Maserati

