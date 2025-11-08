Cận cảnh chiếc Maserati GranTurismo độc nhất thế giới

Kỷ niệm việc chuyển dây chuyền Maserati GranTurismo và GranCabrio về lại nhà máy Viale Ciro Menotti, hãng xe thể thao Italy đã ra mặt đôi GranTurismo và GranCabrio Meccanica Lirica One-Off với nhiều tùy chọn ấn tượng.

Được chấp bút bởi Maserati Officine Fuoriserie, cả hai mẫu xe độc bản này được lấy cảm hứng từ thành phố Modena, nơi âm nhạc, opera và kỹ thuật cơ khí hòa quyện - biểu trưng cho tinh thần "Made in Italy".

Xe được trang bị tiêu chuẩn bộ mâm Crio kích thước 21 inch phay kim cương với bề mặt hoàn thiện màu vàng Clearcoat Pale Gold. Những logo ngoại thất của chiếc xe cũng được mạ màu vàng White Gold Matte.

Đầu ống xả mới được hoàn thiện bằng lớp kim loại ấm màu vàng đỏ, hòa hợp với chi tiết ngoại thất mạ vàng khác. Phần mềm quản lý van xả tinh vi hơn, cho phép thay đổi chất âm theo chế độ lái và khi khởi động động cơ.

Nội thất của Maserati GranTurismo Meccanica Lirica là sự kết hợp giữa da bespoke màu đỏ Burgundy và Alcantara màu Nude. Huy hiệu "Creata a Modena" (Tạo tác tại Modena) trên cửa lái biểu tượng cho tính độc bản và nguồn gốc Emilia của thương hiệu.

Các chi tiết nội thất khác cũng được mạ vàng thủ công như màn bảo vệ loa của hệ thống âm thanh Sonus faber, logo taplo..., kết hợp ốp gỗ Dương sơn đỏ tại taplo và tapi cửa.

Sức mạnh được truyền đến 4 bánh thông qua hộp số 8 cấp ZF 8HP75. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,5 giây và vận tốc tối đa 320 km/h.

Mức giá của chiếc Maserati GranTurismo Meccanica Lirica không được tiết lộ. Tại Việt Nam, Maserati GranTurismo Modena thế hệ mới có giá từ 9,86 tỷ đồng , trong khi phiên bản thuần điện mui trần GranCabrio Folgore có giá từ 13,314 tỷ đồng .

Chuyên mục XE 360 gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.