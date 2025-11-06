Audi muốn cạnh tranh với Mercedes-Maybach GLS

|
Trong khi Mercedes-Benz, BMW hay Lexus đã có dòng sản phẩm SUV cỡ lớn với 3 hàng ghế, Audi vẫn còn đang thử nghiệm chiếc Q9, vốn có kế hoạch ra mắt vào năm sau.
|
Mới đây, một chiếc Audi Q9 được phát hiện tại trường đua Nurburgring (Đức), tuy nhiên chiếc xe có nhiều đặc điểm khác biệt so với các nguyên mẫu trước đây.
|
Điểm nổi bật nhất là lưới tản nhiệt mới dạng nan dọc thay thế cho họa tiết tổ ong quen thuộc. Phong cách này lấy cảm hứng từ mẫu sedan siêu sang Audi A8 L Horch.
|
Nhiều chi tiết ngoại thất vẫn còn mang lớp ngụy trang, tuy nhiên mẫu SUV cỡ lớn này đã được trang bị bộ mâm mới với họa tiết "H Crown", vốn thửa riêng cho phiên bản Horch.
|
Phần đuôi xe vẫn được trang bị cụm đèn hậu LED mỏng với dải LED kéo dài theo bề ngang thân xe, bổ sung khe gió trang trí. Khuếch tán gió cản sau tích hợp ống xả cho biết chiếc xe vẫn được trang bị động cơ đốt trong.
|
Không gian nội thất của mẫu SUV siêu sang này chưa được tiết lộ. Với các phiên bản cao cấp, Audi thường trang bị bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 11.9 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 14.5 inch và màn hình ghế phụ 10.9 inch.
|
Audi Q9 Horch có thể được lắp đặt động cơ V8 twin-turbo 4.0L mạnh mẽ nhất phân khúc. Đối với các phiên bản tiêu chuẩn, xe có thể sử dụng cấu hình PHEV.
|
Trong năm 2026, Audi sẽ ra mắt 3 mẫu xe mới, bao gồm chiếc Q9 hoàn toàn mới, bản nâng cấp của Q7 và mẫu xe thuần điện nhập môn cỡ nhỏ với tên gọi A2 hoặc Q2 e-tron.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục XE 360 gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.