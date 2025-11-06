Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Audi muốn cạnh tranh với Mercedes-Maybach GLS

  • Thứ năm, 6/11/2025 19:47 (GMT+7)
Mẫu SUV siêu sang đầu bảng Audi Q9 được phát hiện thử nghiệm tại Nurburgring với nhiều chi tiết tương đồng với mẫu sedan siêu sang Audi A8 L Horch.

Trong khi Mercedes-Benz, BMW hay Lexus đã có dòng sản phẩm SUV cỡ lớn với 3 hàng ghế, Audi vẫn còn đang thử nghiệm chiếc Q9, vốn có kế hoạch ra mắt vào năm sau.
Mới đây, một chiếc Audi Q9 được phát hiện tại trường đua Nurburgring (Đức), tuy nhiên chiếc xe có nhiều đặc điểm khác biệt so với các nguyên mẫu trước đây.
Điểm nổi bật nhất là lưới tản nhiệt mới dạng nan dọc thay thế cho họa tiết tổ ong quen thuộc. Phong cách này lấy cảm hứng từ mẫu sedan siêu sang Audi A8 L Horch.
Nhiều chi tiết ngoại thất vẫn còn mang lớp ngụy trang, tuy nhiên mẫu SUV cỡ lớn này đã được trang bị bộ mâm mới với họa tiết "H Crown", vốn thửa riêng cho phiên bản Horch.
Phần đuôi xe vẫn được trang bị cụm đèn hậu LED mỏng với dải LED kéo dài theo bề ngang thân xe, bổ sung khe gió trang trí. Khuếch tán gió cản sau tích hợp ống xả cho biết chiếc xe vẫn được trang bị động cơ đốt trong.
Không gian nội thất của mẫu SUV siêu sang này chưa được tiết lộ. Với các phiên bản cao cấp, Audi thường trang bị bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 11.9 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 14.5 inch và màn hình ghế phụ 10.9 inch.
Audi Q9 Horch có thể được lắp đặt động cơ V8 twin-turbo 4.0L mạnh mẽ nhất phân khúc. Đối với các phiên bản tiêu chuẩn, xe có thể sử dụng cấu hình PHEV.
Trong năm 2026, Audi sẽ ra mắt 3 mẫu xe mới, bao gồm chiếc Q9 hoàn toàn mới, bản nâng cấp của Q7 và mẫu xe thuần điện nhập môn cỡ nhỏ với tên gọi A2 hoặc Q2 e-tron.

Audi lên kế hoạch 'thách đấu' Mercedes-Benz G-Class và Defender

Mẫu SUV địa hình của Audi sẽ đối đầu trực diện với Mercedes-Benz G-Class và Land Rover Defender, mở ra kỷ nguyên mới cho thương hiệu xe sang đến từ Đức.

07:57 13/10/2025

Audi Concept C - mẫu xe thể thao trong kỷ nguyên điện hóa

Audi Concept C được lấy cảm hứng từ những mẫu xe biểu tượng của thương hiệu, đồng thời mở ra ngôn ngữ thiết kế mới sẽ hiện diện trên các dòng Audi trong tương lai.

12:50 3/9/2025

Chi tiết Audi A5L Sportback bản kéo dài trục cơ sở tại Trung Quốc

Audi A5L Sportback sở hữu thiết kế kéo dài trục cơ sở cùng công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến của Huawei, có mức giá khởi điểm từ 36.200 USD.

19:42 9/8/2025

Việt Hà

Ảnh: Baldauf

