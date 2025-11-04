Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Chi tiết Hyundai Venue N Line thế hệ mới tại Ấn Độ

  • Thứ ba, 4/11/2025 10:19 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Mẫu SUV hạng A Hyundai Venue tiếp tục nhận được gói nâng cấp thể thao N Line từ bộ phận hiệu năng cao Hyundai N.

hyundai, venue, hyundai venue, venue n line, n line, hyundai venue n line, suv, suv hang a, the thao, an do, hyundai n anh 1

Song song với việc ra mắt phiên bản mới của mẫu SUV hạng A Venue, Hyundai Ấn Độ cũng tiếp tục giới thiệu mẫu Venue N Line thế hệ thứ hai mang phong cách thể thao hơn.
hyundai, venue, hyundai venue, venue n line, n line, hyundai venue n line, suv, suv hang a, the thao, an do, hyundai n anh 2

Tại thời điểm ban đầu, mẫu xe SUV cỡ nhỏ này được phân phối với 2 phiên bản N6 và N10 với một số khác biệt về trang bị tiện nghi cũng như hệ thống vận hành.
hyundai, venue, hyundai venue, venue n line, n line, hyundai venue n line, suv, suv hang a, the thao, an do, hyundai n anh 3

Về ngoại hình, Hyundai Venue N Line mới sở hữu gói ngoại thất hầm hố được viền đỏ, lưới tản nhiệt mạ chrome tối màu, ốp gầm trước và sau của N Line...
hyundai, venue, hyundai venue, venue n line, n line, hyundai venue n line, suv, suv hang a, the thao, an do, hyundai n anh 4

Xe được trang bị tiêu chuẩn bộ mâm phay kim cương 5 chấu 17 inch với 2 tông màu tương phản, đi kèm cùm phanh sơn đỏ và logo Hyundai N ở trung tâm mỗi bánh.
hyundai, venue, hyundai venue, venue n line, n line, hyundai venue n line, suv, suv hang a, the thao, an do, hyundai n anh 5

Cột D của Hyundai Venue N Line được trang trí với ốp sáng màu cùng logo "VENUE", đặc biệt xe còn bổ sung cánh gió khí động học tích hợp đèn phanh trên cao.
hyundai, venue, hyundai venue, venue n line, n line, hyundai venue n line, suv, suv hang a, the thao, an do, hyundai n anh 6

Đi kèm là khuếch tán gió thể thao tại cản sau, kết hợp ống xả kép mạ chrome nổi bật thay vì thiết kế ống xả ẩn như trên các phiên bản Venue tiêu chuẩn.
hyundai, venue, hyundai venue, venue n line, n line, hyundai venue n line, suv, suv hang a, the thao, an do, hyundai n anh 7

Khách hàng có thể lựa chọn các màu sắc xanh Hazel Blue, trắng Atlas White, đỏ Dragon Red, xám Titan Grey và đen Abyss Black. Tùy chọn mui xe tối màu chỉ khả dụng trên các màu sơn xanh Hazel Blue, trắng Atlas White và đỏ Dragon Red.
hyundai, venue, hyundai venue, venue n line, n line, hyundai venue n line, suv, suv hang a, the thao, an do, hyundai n anh 8

Hyundai Venue N Line được trang bị bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm đồng kích thước 12.3 inch, đi kèm vô lăng và cần số độc quyền N Line.
hyundai, venue, hyundai venue, venue n line, n line, hyundai venue n line, suv, suv hang a, the thao, an do, hyundai n anh 9

Nội thất được trang trí tối màu cùng các đường chỉ đỏ tương phản. Xe còn được trang bị lẫy chuyển số, hệ thống âm thanh Bose 8 loa, đèn viền màu đỏ Sunrise Red...
hyundai, venue, hyundai venue, venue n line, n line, hyundai venue n line, suv, suv hang a, the thao, an do, hyundai n anh 10

Hyundai Venue N Line thế hệ mới chỉ được trang bị động cơ Kappa 1.0L Turbo GDi, sản sinh công suất tối đa 120 mã lực và mô-men xoắn cực đại 172 Nm.
hyundai, venue, hyundai venue, venue n line, n line, hyundai venue n line, suv, suv hang a, the thao, an do, hyundai n anh 11

Khách hàng có thể lựa chọn giữa hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số 7 cấp DCT. Mẫu SUV này cũng được trang bị hệ thống hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2 với 21 chức năng an toàn.
hyundai, venue, hyundai venue, venue n line, n line, hyundai venue n line, suv, suv hang a, the thao, an do, hyundai n anh 12

Mặc dù chỉ trang bị hệ dẫn động cầu trước, xe vẫn có các chế độ lái Eco, Normal và Sport, bên cạnh các chức năng kiểm soát độ bám Sand (cát), Mud (bùn) và Snow (Tuyết).
hyundai, venue, hyundai venue, venue n line, n line, hyundai venue n line, suv, suv hang a, the thao, an do, hyundai n anh 13

Hyundai Venue N Line thế hệ mới đã chính thức được mở bán tại Ấn Độ vào đầu tháng 11 với mức giá chưa được tiết lộ, đi kèm với mức tiền cọc chỉ khoảng 280 USD.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục XE 360 gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Doanh số Hyundai tại Mỹ giảm do ưu đãi xe điện hết hạn

Doanh số xe điện sụt giảm mạnh sau khi khoản tín dụng thuế liên bang 7.500 USD hết hạn khiến Hyundai lần đầu ghi nhận tháng giảm doanh số sau hơn một năm, trong khi Kia vẫn đạt kỷ lục mới nhờ các mẫu xe truyền thống.

27:1640 hôm qua

Hyundai Venue mới 'lột xác', dự kiến gây bão khi về Việt Nam

Khác với hình ảnh trước đây, chiếc Venue mới được tinh chỉnh nhiều về thiết kế ngoại, nội thất, trở nên hầm hố và góc cạnh hơn.

08:29 28/10/2025

Hãng xe sang Hàn Quốc muốn làm SUV đấu Mercedes-Benz G-Class

Thương hiệu hạng sang của Hyundai là Genesis hé lộ kế hoạch phát triển một mẫu SUV off-road đầu bảng nhằm cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Benz G-Class và Land Rover Defender.

15:51 20/10/2025

Việt Hà

Ảnh: Hyundai India

hyundai venue hyundai venue venue n line n line hyundai venue n line suv suv hạng a thể thao ấn độ hyundai n hyundai venue hyundai venue venue n line n line hyundai venue n line suv suv hạng a thể thao ấn độ hyundai n

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý