Chi tiết Hyundai Venue N Line thế hệ mới tại Ấn Độ

Song song với việc ra mắt phiên bản mới của mẫu SUV hạng A Venue, Hyundai Ấn Độ cũng tiếp tục giới thiệu mẫu Venue N Line thế hệ thứ hai mang phong cách thể thao hơn.
Tại thời điểm ban đầu, mẫu xe SUV cỡ nhỏ này được phân phối với 2 phiên bản N6 và N10 với một số khác biệt về trang bị tiện nghi cũng như hệ thống vận hành.
Về ngoại hình, Hyundai Venue N Line mới sở hữu gói ngoại thất hầm hố được viền đỏ, lưới tản nhiệt mạ chrome tối màu, ốp gầm trước và sau của N Line...
Xe được trang bị tiêu chuẩn bộ mâm phay kim cương 5 chấu 17 inch với 2 tông màu tương phản, đi kèm cùm phanh sơn đỏ và logo Hyundai N ở trung tâm mỗi bánh.
Cột D của Hyundai Venue N Line được trang trí với ốp sáng màu cùng logo "VENUE", đặc biệt xe còn bổ sung cánh gió khí động học tích hợp đèn phanh trên cao.
Đi kèm là khuếch tán gió thể thao tại cản sau, kết hợp ống xả kép mạ chrome nổi bật thay vì thiết kế ống xả ẩn như trên các phiên bản Venue tiêu chuẩn.
Khách hàng có thể lựa chọn các màu sắc xanh Hazel Blue, trắng Atlas White, đỏ Dragon Red, xám Titan Grey và đen Abyss Black. Tùy chọn mui xe tối màu chỉ khả dụng trên các màu sơn xanh Hazel Blue, trắng Atlas White và đỏ Dragon Red.
Hyundai Venue N Line được trang bị bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm đồng kích thước 12.3 inch, đi kèm vô lăng và cần số độc quyền N Line.
Nội thất được trang trí tối màu cùng các đường chỉ đỏ tương phản. Xe còn được trang bị lẫy chuyển số, hệ thống âm thanh Bose 8 loa, đèn viền màu đỏ Sunrise Red...
Hyundai Venue N Line thế hệ mới chỉ được trang bị động cơ Kappa 1.0L Turbo GDi, sản sinh công suất tối đa 120 mã lực và mô-men xoắn cực đại 172 Nm.
Khách hàng có thể lựa chọn giữa hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số 7 cấp DCT. Mẫu SUV này cũng được trang bị hệ thống hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2 với 21 chức năng an toàn.
Mặc dù chỉ trang bị hệ dẫn động cầu trước, xe vẫn có các chế độ lái Eco, Normal và Sport, bên cạnh các chức năng kiểm soát độ bám Sand (cát), Mud (bùn) và Snow (Tuyết).
Hyundai Venue N Line thế hệ mới đã chính thức được mở bán tại Ấn Độ vào đầu tháng 11 với mức giá chưa được tiết lộ, đi kèm với mức tiền cọc chỉ khoảng 280 USD.
