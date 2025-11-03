Doanh số Hyundai tại Mỹ giảm do ưu đãi xe điện hết hạn

Doanh số xe điện sụt giảm mạnh sau khi khoản tín dụng thuế liên bang 7.500 USD hết hạn khiến Hyundai lần đầu ghi nhận tháng giảm doanh số sau hơn một năm, trong khi Kia vẫn đạt kỷ lục mới nhờ các mẫu xe truyền thống.

Doanh số tại Mỹ của Hyundai trong tháng 10 giảm 2% xuống còn 70.118 xe, chấm dứt chuỗi 12 tháng tăng trưởng liên tiếp, trong khi Kia tăng nhẹ 94 xe, đạt 69.002 xe, lập kỷ lục doanh số tháng cao nhất của thương hiệu. Cả hai hãng xe Hàn Quốc đều chịu tác động từ việc chấm dứt ưu đãi thuế liên bang 7.500 USD dành cho xe điện vốn hết hạn vào cuối tháng 9/2025, bất chấp việc đã giảm giá và tung ưu đãi hấp dẫn.

Xe hybrid cứu doanh số, xe điện lao dốc

Doanh số xe hybrid của Hyundai tăng 41%, trong khi các mẫu xe điện chủ lực lại giảm sâu: Ioniq 5 giảm 63%, Ioniq 6 giảm 52%. Với Kia, hai mẫu EV6 và EV9 cũng ghi nhận mức sụt giảm mạnh.

Ông Randy Parker, CEO Hyundai Motor Bắc Mỹ, cho biết: "Chúng tôi đã chứng kiến nhu cầu EV tăng mạnh trước khi ưu đãi thuế hết hạn. Dù sự thay đổi này tạm thời gây xáo trộn thị trường, chúng tôi tin rằng tình hình sẽ sớm ổn định. Đà tăng trưởng của Hyundai vẫn mạnh mẽ, và chúng tôi đang hướng tới một năm doanh số kỷ lục".

Các dòng crossover từng bán chạy của Kia có kết quả trái chiều, nhưng K5 và Carnival đã giúp bù đắp doanh số đáng kể. Ông Eric Watson, Giám đốc vận hành bán hàng Kia America, nói rằng dù ngành xe đang đối mặt "nhiều thách thức", thương hiệu vẫn kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng trong mùa mua sắm cuối năm.

Thương hiệu hạng sang Genesis của Hyundai cũng ghi nhận tháng tăng trưởng thứ 13 liên tiếp, với doanh số tháng 10 tăng 2% lên 7.017 xe, nhờ vào GV70, mẫu crossover bán chạy nhất, đạt doanh số kỷ lục sau khi được nâng cấp cho bản 2026.

Thị trường Mỹ hạ nhiệt sau cao trào ưu đãi

Sau tháng 9 sôi động khi người tiêu dùng gấp rút mua xe để kịp hưởng ưu đãi, thị trường xe Mỹ chững lại trong tháng 10. Dự báo từ J.D. Power, GlobalData và Cox Automotive cho thấy doanh số có thể giảm từ 3% đến 6,9%, trong khi doanh số bán lẻ ước tính giảm 5,9% còn 1,05 triệu xe. Ông Chris Hopson, chuyên gia của S&P Global Mobility, nhận định: "Cơn 'say' xe điện hậu ưu đãi, cùng với vấn đề khả năng chi trả, sẽ khiến tăng trưởng doanh số phần còn lại của năm 2025 khá khiêm tốn".

Cùng với đó, việc cắt giảm sản lượng xe thuần điện và tạm ngừng dây chuyền lắp ráp ở một số nhà máy cho thấy tác động rõ rệt của việc mất ưu đãi thuế. Thị trường cũng đang chịu thêm áp lực từ lãi suất vay cao, niềm tin tiêu dùng suy yếu, và thuế nhập khẩu gia tăng. Ngoài ra, hỏa hoạn tại nhà cung cấp nhôm tại New York và cuộc khủng hoảng chip Nexperia tiếp tục gây gián đoạn sản xuất.

Tỷ lệ Doanh số Bán Hàng Điều chỉnh theo Mùa vụ Hàng năm (SAAR) trong tháng 10 được dự báo ở mức 15,1 - 15,7 triệu xe/năm, thấp hơn so với 16,21 triệu cùng kỳ 2024 và 16,62 triệu của tháng 9. Nếu kịch bản này xảy ra, đây có thể là một trong những tháng có sức mua yếu nhất năm 2025.

Việc doanh số giảm cũng kéo theo hệ quả là mức tồn kho trong tháng 10/2025 tăng mạnh, tạo nên thách thức về chuỗi phân phối cũng như khả năng ổn định nguồn cung khi cầu không đạt mức mong đợi.

Theo Cox Automotive, sự chững lại của thị trường đã khiến lượng xe tồn kho tại Mỹ tăng lên 2,96 triệu xe (85 ngày cung) giữa tháng 10, tăng so với 2,87 triệu hồi đầu tháng 10. Trong đó, các mẫu xe đời 2026 chiếm 46% số lượng hàng tồn kho, tăng từ 41% từ hồi đầu tháng.

Ưu đãi và triển vọng cuối năm, sức mua của xe điện còn là ẩn số

Theo J.D. Power và GlobalData, mức ưu đãi trung bình trong tháng 10 đạt 2.674 USD /xe, giảm so với tháng 9 và cùng kỳ năm 2024. Riêng xe điện được giảm giá mạnh, trung bình 13.161 USD , tăng hơn 2.000 USD so với năm trước nhằm bù đắp phần nào cho ưu đãi thuế.

Trong khi đó, giá bán trung bình xe mới đạt 46.057 USD , tăng 2,2% so với cùng kỳ. Ông Charlie Chesbrough, trưởng ban kinh tế của Cox Automotive, cảnh báo đến tháng 9/2026, giá xe có thể tăng tới 8% nếu mức thuế nhập khẩu cao tiếp tục được duy trì.

Ông Thomas King, Chủ tịch bộ phận dữ liệu của J.D. Power xác nhận: "Trong năm 2025, chi tiêu ưu đãi của các hãng vẫn được kiểm soát chặt, đặc biệt là ở phân khúc khác EV. Doanh số những tháng cuối năm sẽ phụ thuộc vào việc các hãng có sẵn sàng kích cầu mạnh hơn trong mùa lễ hay không. Hiện tại, đa số vẫn chọn chiến lược thận trọng".

Với nhiều thách thức về chính sách cũng như các yếu tố khách quan khác, thị trường ôtô tại Mỹ vào cuối năm 2025 trở nên phức tạp hơn bao giờ hết, đòi hỏi các hãng xe phải có chính sách phù hợp với tình hình thực tế.

Với lãi suất cho vay trung bình 6,56%, lượng hàng tồn kho tăng và ưu đãi giảm, thị trường xe Mỹ bước vào giai đoạn cuối năm với nhiều yếu tố trái chiều - trong đó, sức mua xe điện được xem là ẩn số lớn nhất. Do đó, các thương hiệu phải có khả năng dự đoán được cung/cầu để hoàn tất bài toán nan giải này.