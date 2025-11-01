CEO Ford cảnh báo về 'nguy cơ' xe Trung Quốc

CEO Ford cho rằng các hãng xe Trung Quốc đang thống trị cuộc đua xe điện và có đủ năng lực sản xuất để "nuốt chửng" thị trường Bắc Mỹ, trong khi Mỹ chỉ còn được bảo vệ tạm thời bởi thuế quan và lệnh cấm thiết bị điện tử từ Trung Quốc.

Trong nhiều năm, các nhà sản xuất ôtô truyền thống dường như phớt lờ "cơn bão ngầm" đang hình thành tại Trung Quốc. Sự trỗi dậy của các hãng xe tại quốc gia này gần như không được coi trọng, như thể làn sóng đổi mới từng làm rung chuyển ngành công nghệ không thể lan tới ngành công nghiệp ôtô.

Các thương hiệu xe Trung Quốc đã có mặt gần như ở tất cả các quốc gia, trừ Mỹ. Tuy nhiên, điều này cũng khó có thể bảo vệ các hãng xe Mỹ nếu không có chính sách phù hợp khi cạnh tranh trên nhiều thị trường quốc tế. Ảnh: Phong Vân

Tuy nhiên, ảo tưởng đó đã hoàn toàn tan biến. Ngày nay, các tập đoàn xe hơi lớn đều nhận ra quy mô của cuộc cách mạng mà Trung Quốc đang mang đến cho thị trường toàn cầu, và một trong những người lên tiếng mạnh mẽ nhất chính là Jim Farley, Giám đốc điều hành của Ford.

Ông Farley liên tục cảnh báo về việc các thương hiệu Trung Quốc đã vượt xa phương Tây trong cuộc đua xe điện. Ông thậm chí từng lái một chiếc Xiaomi SU7 mỗi ngày, không phải để gây chú ý mà vì thật sự ngưỡng mộ công nghệ của đối thủ. Theo ông, mối đe dọa từ Trung Quốc còn lớn hơn cả làn sóng xe Nhật Bản vào những năm 1980.

Theo CEO Ford Jim Farley, nguy cơ các hãng xe Trung Quốc có thể "nuốt chửng" thị trường Bắc Mỹ là điều hoàn toàn có thể xảy ra với năng lực sản xuất và mức giá bán cạnh tranh, điều đang xảy ra tại nhiều nơi như châu Âu, châu Á hay Nam Mỹ.

"Tôi nghĩ tình hình hiện nay giống hệt thời Nhật Bản, nhưng ở quy mô lớn hơn nhiều", ông Farley nói với Business Insider. "Họ có đủ công suất trong nước để phục vụ toàn bộ thị trường Bắc Mỹ - đủ để khiến tất cả chúng tôi phá sản. Nhật Bản khi đó không có điều này. Vì vậy, đây là cấp độ rủi ro hoàn toàn mới cho ngành công nghiệp của chúng tôi."

Hơn 4 thập niên trước, Nhật Bản sản xuất hơn 11 triệu xe mỗi năm, khiến cố Tổng thống Ronald Reagan khi đó phải áp dụng giới hạn xuất khẩu tự nguyện để bảo vệ các thương hiệu Mỹ. Ngày nay, Trung Quốc đang tạo ra cảm giác bất an tương tự, dù bối cảnh đã khác.

Hiện tại, các thương hiệu xe Trung Quốc đã có mặt rộng khắp các thị trường toàn cầu. Nhiều hãng cũng đẩy mạnh việc xuất khẩu nhằm giảm bớt áp lực dư thừa sản xuất và cạnh tranh khốc liệt vốn đang diễn ra tại nội địa.

Hiện tại, xe điện Trung Quốc bị cấm bán tại Mỹ, giúp các thương hiệu nội địa được "che chắn" tạm thời bởi thuế quan cao và lệnh cấm linh kiện điện tử Trung Quốc. Tuy nhiên, Ford - một tập đoàn hoạt động toàn cầu - không thể trông cậy vào rào cản địa lý để bảo vệ mình.

"Xe Trung Quốc có công nghệ vượt trội bên trong khoang lái. Hệ điều hành tương thích với Huawei và Xiaomi xuất hiện trong gần như tất cả các mẫu xe. Bạn bước vào và không cần kết nối điện thoại - toàn bộ thế giới số của bạn được đồng bộ tự động", ông Farley nói thêm.

Công nghệ và mức giá là ưu thế của những hãng xe Trung Quốc. Hơn thế nữa, quốc gia này cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình khai thác và tinh chế đất hiếm và các sản phẩm liên quan.

"Chúng tôi đang trong cuộc cạnh tranh toàn cầu với Trung Quốc, và không chỉ trong lĩnh vực xe điện. Nếu thua cuộc, Ford sẽ không còn tương lai. Trung Quốc là 'gã khổng lồ' của ngành xe điện, thống trị thị trường toàn cầu và ngày càng lan rộng ra ngoài biên giới."

Tại Mỹ, các quy định từ chính quyền Tổng thống Donald Trump, bao gồm việc loại bỏ khoản ưu đãi thuế xe điện trị giá 7.500 USD , đã khiến nhu cầu xe điện chững lại. Dù vậy, ông Farley tin đây chỉ là giai đoạn tạm thời. Ông dự đoán xe điện sẽ chiếm khoảng 5% thị phần ngắn hạn tại Mỹ, nhưng con số này sẽ tăng mạnh khi các mẫu xe giá rẻ hơn được sản xuất và người tiêu dùng quen dần với công nghệ mới.

Nếu không có chiến lược rõ ràng và cụ thể thay vì "ngồi không nhận trợ cấp", các thương hiệu xe đến từ Mỹ có thể bị bỏ xa bởi các hãng xe Trung Quốc trong tương lai không xa.

Theo CEO Ford, chỉ khi các hãng xe Mỹ đầu tư quyết liệt vào đổi mới và giảm chi phí, họ mới có thể trụ vững trước "làn sóng Trung Quốc" đang ập tới - một mối đe dọa có thể định hình lại toàn bộ ngành công nghiệp ôtô toàn cầu trong thập niên tới.