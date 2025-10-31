Lợi nhuận quý của BYD thấp nhất trong 4 năm qua

Tập đoàn ôtô hàng đầu Trung Quốc BYD đối mặt với thách thức ngày càng lớn từ các đối thủ nội địa như Geely và Leapmotor, khiến lợi nhuận và doanh thu đều giảm mạnh.

Thương hiệu ôtô BYD của Trung Quốc vừa công bố lợi nhuận quý III giảm 32,6% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu quý thứ hai liên tiếp lợi nhuận đi xuống và là mức giảm sâu nhất trong hơn 4 năm qua.

Theo báo cáo gửi Sở giao dịch chứng khoán, lợi nhuận ròng của BYD đạt 7,8 tỷ nhân dân tệ (tương đương 1,1 tỷ USD ), trong khi doanh thu giảm 3,1% xuống còn 195 tỷ nhân dân tệ - lần đầu tiên doanh thu sụt giảm trong hơn 5 năm.

Kết quả kinh doanh ảm đạm này phản ánh sức ép ngày càng lớn mà BYD đang phải đối mặt tại thị trường nội địa. Các đối thủ trong nước như Geely và Leapmotor đang nhanh chóng giành thị phần ở phân khúc xe phổ thông, vốn là thế mạnh của BYD. Thị phần xe điện của hãng tại Trung Quốc đã giảm từ 18% vào tháng 9 năm ngoái xuống 14% trong cùng kỳ năm nay.

Trước tình hình đó, BYD, hiện là nhà sản xuất ôtô lớn nhất Trung Quốc, đã điều chỉnh giảm mục tiêu doanh số năm 2025 xuống còn 4,6 triệu xe, tức giảm 16% so với kế hoạch ban đầu. Dù vậy, hãng vẫn đặt kỳ vọng cao vào mảng xuất khẩu, dự báo doanh số BEV và PHEV sẽ tăng gấp đôi trong năm 2025, với châu Âu là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất.

Bên cạnh đó, BYD cũng đang mở rộng hiện diện tại Nhật Bản, nơi hãng dự kiến ra mắt mẫu xe kei-car thuần điện Racco dành riêng cho thị trường này tại triển lãm Japan Mobility Show. Xe được trang bị 1 động cơ điện tại cầu trước kết hợp với bộ pin Blade 20 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 180 km/lần sạc.

BYD đang mở rộng hoạt động kinh doanh tại nhiều thị trường, trong đó có châu Âu và Nhật Bản. Những con số trên cho thấy thương hiệu đang bước vào giai đoạn điều chỉnh khó khăn khi thị trường khốc liệt hơn bao giờ hết. Ảnh: Phong Vân

Để duy trì sức cạnh tranh tại thị trường nội địa - nơi chiếm khoảng 80% tổng doanh số - BYD đã triển khai thêm một đợt giảm giá mới vào tháng trước cho một số mẫu xe như Qin Plus. Tuy nhiên, ngay cả với chiến lược giá linh hoạt, doanh số xe của hãng trong quý vừa qua vẫn giảm lần đầu tiên kể từ năm 2020, đi kèm xu hướng giảm sản lượng kéo dài tại các nhà máy quy mô lớn của hãng. Sự sụt giảm liên tiếp trong lợi nhuận và doanh thu cho thấy BYD đang bước vào giai đoạn điều chỉnh khó khăn, khi cuộc đua trên thị trường xe điện Trung Quốc trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.