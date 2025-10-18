BYD triệu hồi hơn 115.000 xe tại Trung Quốc

Hãng xe điện lớn nhất thế giới BYD phải triệu hồi gần 120.000 xe trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và nhu cầu thị trường Trung Quốc có dấu hiệu chững lại.

BYD thông báo triệu hồi hơn 115.000 xe tại Trung Quốc do lo ngại về các vấn đề an toàn, sau khi một cuộc điều tra của Cơ quan Quản lý Thị trường Nhà nước (SAMR) phát hiện nhiều lỗi kỹ thuật liên quan đến thiết kế và sản xuất.

44.535 chiếc BYD Tang đời 2015 bị triệu hồi do phát hiện vấn đề thiết kế ở linh kiện, trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến cháy bảng mạch điện.

Theo SAMR, đợt triệu hồi bao gồm 44.535 xe hybrid BYD Tang đời 2015, sản xuất từ ngày 28/3/2015 đến 28/7/2017, và 71.248 xe điện BYD Yuan Pro, sản xuất từ 6/2/2021 đến 5/8/2022. Cơ quan quản lý cho biết xe hybrid có vấn đề thiết kế ở linh kiện, trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến cháy bảng mạch điện. Trong khi đó, Yuan Pro gặp lỗi trong khâu sản xuất, có nguy cơ làm giảm công suất pin. BYD hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc.

Đợt triệu hồi diễn ra giữa lúc ngành công nghiệp xe điện Trung Quốc đang cạnh tranh khốc liệt. Chính phủ đã phải can thiệp nhằm hạ nhiệt cuộc chiến giá và hạn chế tình trạng quảng cáo quá đà về công nghệ tự lái. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu dùng yếu và việc các gói trợ cấp dần hết hiệu lực đang khiến thị trường tăng trưởng chậm lại.

71.248 chiếc BYD Yuan Pro bị triệu hồi do lỗi trong khâu sản xuất, có nguy cơ làm giảm công suất pin. Những sự việc này đặt ra dấu hỏi về chất lượng các mẫu xe của Trung Quốc trong thời gian gần đây.

Từng dẫn đầu về doanh số, BYD hiện nỗ lực tái định vị hình ảnh trở thành một thương hiệu xe toàn cầu chất lượng cao, thay vì chỉ được biết đến nhờ lợi thế giá rẻ. Tuy nhiên trong tháng 9, hãng ghi nhận lượng giao hàng giảm lần đầu tiên trong 18 tháng - chỉ đạt 396.270 xe, thấp hơn mức 419.426 xe của tháng 8. Cổ phiếu BYD đã giảm 2,7% trên sàn Hong Kong trong phiên giao dịch chiều thứ Sáu sau thông tin này.