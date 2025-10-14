Sedan điện Xiaomi bốc cháy sau tai nạn, tài xế kẹt trong xe tử vong

Sau khi đâm vào dải phân cách, chiếc sedan điện Xiaomi SU7 Ultra bốc cháy. Tài xế bị kẹt bên trong, được xác nhận đã tử vong.

Theo Car News China, một vụ tai nạn do tốc độ cao liên quan đến xe điện Xiaomi SU7 Ultra vừa xảy ra tại Thành Đô (Trung Quốc). Nhiều video lan truyền trên Internet cho thấy chiếc sedan điện đã bốc cháy sau khi đâm vào dải phân cách.

Video do các nhân chứng tại hiện trường ghi lại cho thấy nhiều người có mặt gần đó đã ngay lập tức dừng lại để hỗ trợ. Tuy nhiên, các nỗ lực phá cửa xe bằng cùi chỏ hay đế giày từ người đi đường đều bất thành, kính cửa sổ vẫn còn nguyên vẹn.

Một bình chữa cháy sau đó được sử dụng nhắm về ghế lái, nhưng ngọn lửa lan quá nhanh, cộng thêm sức nóng dữ dội đã ngăn cản lực lượng cứu hộ tiếp cận.

Nhiều ý kiến suy đoán cho rằng cửa xe Xiaomi SU7 Ultra trong vụ việc đã bị khóa, ngăn cản các nỗ lực cứu hộ. Tuy nhiên theo Car News China, thông tin chính thức vẫn chờ cơ quan chức năng Trung Quốc công bố. Nhiều nguồn tin địa phương xác nhận tài xế chiếc sedan điện trong vụ việc đã tử vong.

Cho đến nay, chính quyền Thành Đô cũng như phía Xiaomi Auto vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào liên quan đến vụ tai nạn. Nguyên nhân cụ thể, tình tiết chi tiết của vụ việc vẫn đang được điều tra.

Lực lượng cứu hộ khó tiếp cận tài xế bên trong chiếc xe.

Theo Car News China, đây không phải là tai nạn chết người đầu tiên tại Trung Quốc mà ôtô điện Xiaomi là “nhân vật chính”. Hồi cuối tháng 3, một vụ tai nạn liên quan đến Xiaomi SU7 trên cao tốc đã khiến 3 nữ sinh viên đại học tử vong.

Tại Trung Quốc, các tiêu chuẩn an toàn mới nhất liên quan đến tay nắm cửa ôtô đang được công khai để lấy ý kiến đóng góp. Quy định này dự kiến loại bỏ tay nắm cửa ẩn hoàn toàn trên ôtô, song vẫn cho phép dùng dạng bán ẩn hoặc truyền thống, miễn là có cơ chế mở cơ học dự phòng.