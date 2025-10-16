Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thị trường ôtô Trung Quốc tăng tốc trong 'Tháng 9 Vàng'

  • Thứ năm, 16/10/2025 06:15 (GMT+7)
Thị trường ôtô Trung Quốc ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong "Tháng 9 Vàng" nhờ xe điện và hybrid, nhưng đối mặt áp lực tồn kho và cạnh tranh gay gắt.

Thị trường ôtô Trung Quốc đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong tháng 9 - giai đoạn thường được gọi là "Tháng 9 Vàng" - khi người tiêu dùng và các đại lý tranh thủ chương trình trợ cấp đổi xe trước khi nhiều chính quyền địa phương tạm ngừng chính sách ưu đãi này.

Theo số liệu công bố ngày 14/10 từ Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA), doanh số ôtô trong nước đạt 2,27 triệu chiếc trong tháng 9, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn mức tăng 4,9% ghi nhận trong tháng 8.

Phân khúc xe năng lượng mới, bao gồm EV và hybrid, tiếp tục dẫn dắt đà tăng của thị trường khi chiếm tới 57,2% tổng doanh số, tăng 15,5% so với cùng kỳ. Con số này cao gần gấp đôi mức tăng 7,5% trong tháng 8, phản ánh nhu cầu gia tăng rõ rệt trong mùa cao điểm.

Tháng 9 được coi là thời điểm vàng của ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc, khi các hãng xe đồng loạt tung ra mẫu mới và người tiêu dùng trở lại showroom sau thời gian trầm lắng của mùa hè. Các chương trình trợ cấp đổi xe do chính quyền địa phương tài trợ đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy doanh số nửa đầu năm, song đang có dấu hiệu chững lại do thiếu nguồn vốn.

Hai khu vực là tỉnh Giang Tô (miền Đông) và khu vực Quảng Tây (miền Tây Nam) đã thông báo tạm ngừng chương trình hỗ trợ vào tháng 9. Sang tháng 10, các thành phố như Ôn Châu và Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang) cũng nối gót đình chỉ chính sách này.

Bên cạnh sức mua tăng, lượng hàng tồn kho của các đại lý cũng phình to. Theo Hiệp hội Đại lý Ôtô Trung Quốc, số lượng xe tồn kho trên toàn quốc vào cuối tháng 9 đã tăng lên 3,04 triệu chiếc, so với mức 2,6 triệu chiếc của tháng trước.

Ông Cui Dongshu, Tổng thư ký CPCA, kêu gọi chính phủ Trung Quốc sớm có các chính sách tài chính hỗ trợ hệ thống đại lý, vốn đang chịu lỗ nặng do áp lực xả hàng từ các hãng trong bối cảnh nhu cầu không tăng tương xứng.

BYD, nhà sản xuất ôtô số một Trung Quốc, ghi nhận mức giảm doanh số nội địa đầu tiên kể từ tháng 2/2024, đồng thời cắt giảm sản lượng trong tháng 9. Thị phần của BYD tại thị trường trong nước giảm còn 14%, thấp hơn mức 18% cùng kỳ năm trước.

Ngược lại, các đối thủ nhỏ hơn như Geely, Leapmotor, Xpeng và Xiaomi đều ghi nhận mức doanh số kỷ lục, cho thấy sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong phân khúc xe điện. Trong khi đó, Tesla xuất khẩu 19.287 xe điện sản xuất tại Trung Quốc trong tháng 9, song doanh số tại thị trường nội địa lại giảm 0,9% so với cùng kỳ, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp sụt giảm.

Trong khi doanh số nội địa tăng vừa phải, xuất khẩu ôtô của Trung Quốc tiếp tục tăng tốc. CPCA cho biết số lượng xe xuất khẩu tăng 20,7% trong tháng 9, nhỉnh hơn mức 20,2% của tháng 8, củng cố vị thế của Trung Quốc như một trong những trung tâm xuất khẩu ôtô lớn nhất thế giới.

Cuộc chiến giá xe tại Trung Quốc vẫn tiếp tục leo thang

Dù chính phủ kêu gọi kiềm chế cạnh tranh và áp đặt các biện pháp chỉnh đốn, thị trường ôtô Trung Quốc vẫn chìm trong làn sóng giảm giá, phơi bày thách thức dư thừa công suất.

15:36 14/9/2025

Tăng trưởng xe điện hóa tại Trung Quốc thấp nhất trong 18 tháng

Doanh số xe điện và hybrid tại Trung Quốc trong tháng 8 chỉ tăng 7,5% so với cùng kỳ - mức thấp nhất trong 18 tháng qua, phản ánh xu hướng hạ nhiệt của thị trường ôtô năng lượng mới sau giai đoạn tăng trưởng nóng.

09:12 10/9/2025

BYD tăng tốc xuất khẩu, hướng tới 20% thị phần từ ngoài Trung Quốc

Tập đoàn xe điện Trung Quốc BYD đang đẩy mạnh xuất khẩu với mục tiêu doanh số ngoài thị trường đại lục chiếm tới 20% tổng lượng bán ra trong năm nay, gấp đôi so với năm 2024.

13:16 29/9/2025

BYD co the xay nha may moi tai Tay Ban Nha? hinh anh

BYD có thể xây nhà máy mới tại Tây Ban Nha?

19:10 14/10/2025 19:10 14/10/2025

Tây Ban Nha là ứng viên hàng đầu để BYD đặt nhà máy sản xuất thứ ba tại châu Âu, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh với Tesla tại thị trường này ngày một gay gắt.

Chuyen gi dang xay ra voi Jaguar? hinh anh

Chuyện gì đang xảy ra với Jaguar?

08:31 14/10/2025 08:31 14/10/2025

Thương hiệu 103 năm tuổi từng là biểu tượng của sự sang trọng Anh Quốc đang trải qua một giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử hiện đại, khi kế hoạch tái sinh trở thành "cơn đau đầu" kéo dài.

Het duoc tro cap tai My, xe dien con lai gi? hinh anh

Hết được trợ cấp tại Mỹ, xe điện còn lại gì?

11:04 14/10/2025 11:04 14/10/2025

Sự biến mất của ưu đãi thuế liên bang tại Mỹ đã khiến người tiêu dùng đổ xô mua sắm xe điện trước hạn chót, đẩy doanh số lên mức kỷ lục - nhưng cũng mở ra viễn cảnh suy giảm mạnh trong những tháng tới.

Việt Hà

Theo Reuters

