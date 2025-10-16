Thị trường ôtô Trung Quốc tăng tốc trong 'Tháng 9 Vàng'

Thị trường ôtô Trung Quốc ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong "Tháng 9 Vàng" nhờ xe điện và hybrid, nhưng đối mặt áp lực tồn kho và cạnh tranh gay gắt.

Thị trường ôtô Trung Quốc đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong tháng 9 - giai đoạn thường được gọi là "Tháng 9 Vàng" - khi người tiêu dùng và các đại lý tranh thủ chương trình trợ cấp đổi xe trước khi nhiều chính quyền địa phương tạm ngừng chính sách ưu đãi này.

Theo số liệu công bố ngày 14/10 từ Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA), doanh số ôtô trong nước đạt 2,27 triệu chiếc trong tháng 9, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn mức tăng 4,9% ghi nhận trong tháng 8.

Phân khúc xe năng lượng mới, bao gồm EV và hybrid, tiếp tục dẫn dắt đà tăng của thị trường khi chiếm tới 57,2% tổng doanh số, tăng 15,5% so với cùng kỳ. Con số này cao gần gấp đôi mức tăng 7,5% trong tháng 8, phản ánh nhu cầu gia tăng rõ rệt trong mùa cao điểm.

Tháng 9 được coi là thời điểm vàng của ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc, khi các hãng xe đồng loạt tung ra mẫu mới và người tiêu dùng trở lại showroom sau thời gian trầm lắng của mùa hè. Các chương trình trợ cấp đổi xe do chính quyền địa phương tài trợ đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy doanh số nửa đầu năm, song đang có dấu hiệu chững lại do thiếu nguồn vốn.

Hai khu vực là tỉnh Giang Tô (miền Đông) và khu vực Quảng Tây (miền Tây Nam) đã thông báo tạm ngừng chương trình hỗ trợ vào tháng 9. Sang tháng 10, các thành phố như Ôn Châu và Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang) cũng nối gót đình chỉ chính sách này.

Bên cạnh sức mua tăng, lượng hàng tồn kho của các đại lý cũng phình to. Theo Hiệp hội Đại lý Ôtô Trung Quốc, số lượng xe tồn kho trên toàn quốc vào cuối tháng 9 đã tăng lên 3,04 triệu chiếc, so với mức 2,6 triệu chiếc của tháng trước.

Ông Cui Dongshu, Tổng thư ký CPCA, kêu gọi chính phủ Trung Quốc sớm có các chính sách tài chính hỗ trợ hệ thống đại lý, vốn đang chịu lỗ nặng do áp lực xả hàng từ các hãng trong bối cảnh nhu cầu không tăng tương xứng.

BYD, nhà sản xuất ôtô số một Trung Quốc, ghi nhận mức giảm doanh số nội địa đầu tiên kể từ tháng 2/2024, đồng thời cắt giảm sản lượng trong tháng 9. Thị phần của BYD tại thị trường trong nước giảm còn 14%, thấp hơn mức 18% cùng kỳ năm trước.

Ngược lại, các đối thủ nhỏ hơn như Geely, Leapmotor, Xpeng và Xiaomi đều ghi nhận mức doanh số kỷ lục, cho thấy sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong phân khúc xe điện. Trong khi đó, Tesla xuất khẩu 19.287 xe điện sản xuất tại Trung Quốc trong tháng 9, song doanh số tại thị trường nội địa lại giảm 0,9% so với cùng kỳ, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp sụt giảm.

Trong khi doanh số nội địa tăng vừa phải, xuất khẩu ôtô của Trung Quốc tiếp tục tăng tốc. CPCA cho biết số lượng xe xuất khẩu tăng 20,7% trong tháng 9, nhỉnh hơn mức 20,2% của tháng 8, củng cố vị thế của Trung Quốc như một trong những trung tâm xuất khẩu ôtô lớn nhất thế giới.