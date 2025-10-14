BYD có thể xây nhà máy mới tại Tây Ban Nha?

Tây Ban Nha là ứng viên hàng đầu để BYD đặt nhà máy sản xuất thứ ba tại châu Âu, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh với Tesla tại thị trường này ngày một gay gắt.

Theo nhiều nguồn tin vừa tiết lộ, nhà máy tại Tây Ban Nha sẽ bổ sung vào 2 dự án đã được công bố trước đó của BYD ở Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ, giúp củng cố vị thế của hãng tại châu Âu. Một trong các nguồn cho biết Tây Ban Nha được ưu tiên vì chi phí sản xuất tương đối thấp cùng mạng lưới năng lượng sạch.

BYD chính thức gia nhập thị trường Tây Ban Nha vào cuối tháng 3/2023 với các dòng sản phẩm thuần điện như Atto 3, Tang và Han.

Việc Tây Ban Nha nổi lên như ứng viên hàng đầu cho nhà máy thứ ba trước đây chưa từng được tiết lộ. Ông Alberto De Aza, Giám đốc của BYD tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, cũng từng chia sẻ rằng Tây Ban Nha là "địa điểm lý tưởng" cho việc mở rộng sản xuất tại châu Âu, nhờ hạ tầng công nghiệp sẵn có và giá điện rẻ.

Một nguồn tin thứ ba cho biết BYD vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức và vẫn xem xét thêm một số quốc gia khác bên cạnh Tây Ban Nha. Quyết định cuối cùng dự kiến được công bố trước cuối năm nay và phải được cơ quan quản lý Trung Quốc phê duyệt.

Doanh số của BYD tại châu Âu đã tăng 280% trong 8 tháng đầu năm so với cùng kỳ 2024, vượt qua đối thủ đến từ Mỹ là Tesla.

Hồi tháng 3, Reuters đưa tin BYD từng cân nhắc đặt nhà máy tại Đức, song phương án này vấp phải nhiều tranh luận nội bộ do chi phí lao động và năng lượng cao. Cả Bộ Công nghiệp Tây Ban Nha lẫn BYD đều từ chối bình luận về thông tin mới.

Trước đó, BYD đã công bố xây dựng 2 nhà máy tại Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ. Bằng thái độ ngoại giao "thân thiện" với Trung Quốc, Tây Ban Nha có thể được lựa chọn là nơi đặt nhà máy thứ 3 của hãng tại châu Âu.

Mối quan hệ ngoại giao và thương mại giữa Tây Ban Nha và Trung Quốc cũng được cho là thuận lợi. Năm ngoái, Tây Ban Nha đã bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu của EU về áp thuế đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc - trái ngược với Đức, quốc gia bỏ phiếu chống. Chính phủ Trung Quốc từng yêu cầu các hãng xe hạn chế đầu tư vào các quốc gia EU ủng hộ biện pháp thuế này.

Là quốc gia sản xuất ôtô lớn thứ hai châu Âu, Tây Ban Nha đã thu hút nhiều khoản đầu tư lớn từ Volkswagen, Chery và CATL kể từ khi nước này công bố gói hỗ trợ 5 tỷ Euro vào năm 2020 để thúc đẩy sản xuất xe điện và pin, sử dụng nguồn quỹ phục hồi sau đại dịch Covid-19 của EU.

Khách hàng đang tham quan một showroom của BYD tại Sant Cugat del Valles, gần Barcelona (Tây Ban Nha). Nếu được lựa chọn, đây sẽ là một bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng của BYD tại châu Âu, đồng thời củng cố tham vọng của nước này trở thành trung tâm sản xuất xe điện lớn của khu vực.

BYD đặt mục tiêu sản xuất toàn bộ xe điện bán tại châu Âu ngay tại địa phương trong vòng 3 năm tới, giúp hãng tránh thuế nhập khẩu của EU. Nhà máy tại Hungary đang được xây dựng, song theo nguồn tin hồi tháng 7, tiến độ sản xuất đại trà đã bị lùi sang năm sau. Trong khi đó, nhà máy ở Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2026.