Novitec 'sửa mũi' cho siêu xe Ferrari 12Cilindri

  • Thứ sáu, 31/10/2025 10:40 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Hãng độ Novitec đã sửa lại thiết kế dải đen mặc định tại đầu mũi siêu xe Ferrari 12Cilindri, vốn bị nhiều khách hàng phàn nàn.

Thay thế cho 812 Superfast, Ferrari 12Cilindri được thiết kế theo phong cách cổ điển, đặc biệt là thiết kế dải đen mặc định ở đầu xe, vốn mô phỏng theo mẫu xe 365 GTB/4 Daytona.
Sau nhiều lần hé mở, hãng độ Novitec đã giới thiệu gói nâng cấp đầu tiên dành cho siêu xe này, vốn chỉ bổ sung thêm nhiều chi tiết khí động học bằng sợi carbon.
Đây có thể được xem là "bước khởi động" trước khi Novitec ra mắt các dự án táo bạo hơn, đặc biệt là các gói độ thân rộng sản xuất giới hạn N-Largo hay N-Largo S.
Bên cạnh các chi tiết khí động học, Novitec đã mang đến diện mạo thanh thoát hơn cho siêu xe này khi "gỡ bỏ" dải đen trên đầu xe, vốn Ferrari không cho phép xóa trên cấu hình.
Để tạo dáng vẻ thể thao hơn, Novitec cũng lắp đặt hệ thống treo mới với khoảng sáng gầm thấp hơn 30 mm nhằm hạ trọng tâm, cải thiện độ bám và sự linh hoạt khi vận hành.
Xe được trang bị bộ mâm thể thao forged NF11 của thương hiệu Vossen, kích thước 21 inch ở cầu trước và 22 inch ở cầu sau, cùng nhiều tùy chọn bề mặt hoàn thiện.
Hệ thống ống xả được trang bị van bướm điều khiển chủ động cho phép điều chỉnh âm thanh từ êm ái đến thể thao, với 4 đầu ra kích thước 112 x 100 mm tùy chọn hoàn thiện màu đen hoặc mạ vàng 999 độc quyền.
Phiên bản cao cấp nhất sử dụng hợp kim Inconel siêu nhẹ và chịu nhiệt cao, tương tự vật liệu trên xe F1. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn thêm bộ xúc tác thể thao giúp tối ưu hiệu quả truyền công suất và giảm trọng lượng.
Novitec cũng cung cấp gói cá nhân hóa nội thất cho Ferrari 12Cilindri. Hãng độ vẫn giữ nguyên bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 15.6 inch, màn hình giải trí trung tâm 10.25 inch và màn hình cho ghế phụ 8.8 inch
Các kỹ sư của Novitec vẫn đang phát triển nâng cấp mới trên động cơ V12 của chiếc Ferrari 12Cilindri. Về nguyên bản, cơ cấu này sản sinh công suất 830 mã lực.
Công suất được truyền toàn bộ đến cầu sau thông qua hộp số ly hợp kép 8 cấp DCT, giúp siêu xe này tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,9 giây, tốc độ tối đa 340 km/h.
Mức giá của gói nâng cấp khí động học cơ bản của Novitec không được công bố. Trong khi đó, Ferrari 12Cilindri vẫn chưa chính thức ra mắt tại Việt Nam, vốn sẽ là đối thủ trực tiếp với siêu xe Lamborghini Revuelto có giá từ 44 tỷ đồng.

Việt Hà

Ảnh: Novitec

