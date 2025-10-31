Novitec 'sửa mũi' cho siêu xe Ferrari 12Cilindri

Mức giá của gói nâng cấp khí động học cơ bản của Novitec không được công bố. Trong khi đó, Ferrari 12Cilindri vẫn chưa chính thức ra mắt tại Việt Nam, vốn sẽ là đối thủ trực tiếp với siêu xe Lamborghini Revuelto có giá từ 44 tỷ đồng .