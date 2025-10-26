Ferrari chuẩn bị phát hành tiền ảo

"Token Ferrari 499P" do Ferrari phát hành có thể sử dụng để giao dịch nội bộ và tham gia đấu giá mẫu xe đua đẳng cấp nhất.

Ferrari đang hướng đến nhóm khách hàng trẻ đam mê công nghệ bằng một chiến lược mới: phát hành token kỹ thuật số riêng để sử dụng trong cuộc đấu giá mẫu xe đua Ferrari 499P, siêu xe đã giành 3 danh hiệu liên tiếp tại chặng đua 24 Hours of Le Mans danh giá.

Nhằm thu hút các khách hàng trẻ cũng như các nhà đầu tư thế hệ mới, hãng siêu xe đến từ Italy sẽ phát hành đồng tiền ảo "Ferrari 499P Token", vốn chỉ giới hạn trong nội bộ các thành viên của câu lạc bộ Hyperclub.

Theo kế hoạch, "Token Ferrari 499P" sẽ chỉ được phát hành giới hạn cho thành viên của Hyperclub - nhóm gồm 100 khách hàng đặc biệt nhất của hãng, những người có niềm đam mê với các giải đua sức bền. Token này cho phép họ giao dịch nội bộ và tham gia đấu giá mẫu xe đua biểu tượng của thương hiệu.

Ferrari dự kiến ra mắt chương trình này trùng với mùa giải World Endurance Championship 2027. Ông Enrico Galliera, Giám đốc Marketing và Thương mại của Ferrari, cho biết: "Đây là cách chúng tôi củng cố mối liên kết và tinh thần gắn bó giữa những khách hàng trung thành nhất của Ferrari".

Trước đó, Ferrari đã cho phép người mua thanh toán bằng các công cụ giao dịch kỹ thuật số như Bitcoin, Ethereum và USDC cho các giao dịch mua xe tại Mỹ từ năm 2023, rồi mở rộng sang châu Âu vào năm sau đó.

Động thái này đánh dấu bước tiến tiếp theo của Ferrari trong thế giới công nghệ số, sau khi hãng bắt đầu chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin, Ethereum và USDC cho các giao dịch mua xe tại Mỹ từ năm 2023, rồi mở rộng sang châu Âu vào năm sau đó. Để triển khai dự án, Ferrari hợp tác với Conio, một công ty fintech của Italy. Conio đang xin cấp phép theo quy định tiền mã hóa mới của Liên minh châu Âu, đồng thời nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng lớn.

Sự ra đời của token Ferrari diễn ra trong bối cảnh giá tiền mã hóa tăng mạnh, được thúc đẩy bởi sự ủng hộ của những nhân vật nổi bật như Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bitcoin đã tăng 60% trong năm qua, dù các cơ quan quản lý cảnh báo rằng việc thiếu giám sát và giao dịch đầu cơ có thể tạo rủi ro cho nhà đầu tư và hệ thống tài chính.

Ferrari 499P, mẫu xe đua 3 lần giành chiến thắng chặng đua 24 Hours of Le Mans, sẽ là siêu xe đầu tiên được đấu giá thông qua hình thức sử dụng tiền kỹ thuật số do thương hiệu này phát hành.

Với bước đi này, Ferrari không chỉ tìm cách tiếp cận thế hệ doanh nhân công nghệ trẻ, những người đang được hưởng lợi từ làn sóng đầu tư vào AI và trung tâm dữ liệu, mà còn khẳng định tham vọng kết nối di sản đua xe của mình với tương lai kỹ thuật số.