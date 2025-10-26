Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Ferrari chuẩn bị phát hành tiền ảo

  • Chủ nhật, 26/10/2025 10:43 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

"Token Ferrari 499P" do Ferrari phát hành có thể sử dụng để giao dịch nội bộ và tham gia đấu giá mẫu xe đua đẳng cấp nhất.

Ferrari đang hướng đến nhóm khách hàng trẻ đam mê công nghệ bằng một chiến lược mới: phát hành token kỹ thuật số riêng để sử dụng trong cuộc đấu giá mẫu xe đua Ferrari 499P, siêu xe đã giành 3 danh hiệu liên tiếp tại chặng đua 24 Hours of Le Mans danh giá.

sieu xe, ferrari, tien ao, ferrari 499p, token, bitcoin, crypto, ferrari 499p token anh 1

Nhằm thu hút các khách hàng trẻ cũng như các nhà đầu tư thế hệ mới, hãng siêu xe đến từ Italy sẽ phát hành đồng tiền ảo "Ferrari 499P Token", vốn chỉ giới hạn trong nội bộ các thành viên của câu lạc bộ Hyperclub.

Theo kế hoạch, "Token Ferrari 499P" sẽ chỉ được phát hành giới hạn cho thành viên của Hyperclub - nhóm gồm 100 khách hàng đặc biệt nhất của hãng, những người có niềm đam mê với các giải đua sức bền. Token này cho phép họ giao dịch nội bộ và tham gia đấu giá mẫu xe đua biểu tượng của thương hiệu.

Ferrari dự kiến ra mắt chương trình này trùng với mùa giải World Endurance Championship 2027. Ông Enrico Galliera, Giám đốc Marketing và Thương mại của Ferrari, cho biết: "Đây là cách chúng tôi củng cố mối liên kết và tinh thần gắn bó giữa những khách hàng trung thành nhất của Ferrari".

sieu xe, ferrari, tien ao, ferrari 499p, token, bitcoin, crypto, ferrari 499p token anh 2

Trước đó, Ferrari đã cho phép người mua thanh toán bằng các công cụ giao dịch kỹ thuật số như Bitcoin, Ethereum và USDC cho các giao dịch mua xe tại Mỹ từ năm 2023, rồi mở rộng sang châu Âu vào năm sau đó.

Động thái này đánh dấu bước tiến tiếp theo của Ferrari trong thế giới công nghệ số, sau khi hãng bắt đầu chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin, Ethereum và USDC cho các giao dịch mua xe tại Mỹ từ năm 2023, rồi mở rộng sang châu Âu vào năm sau đó. Để triển khai dự án, Ferrari hợp tác với Conio, một công ty fintech của Italy. Conio đang xin cấp phép theo quy định tiền mã hóa mới của Liên minh châu Âu, đồng thời nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng lớn.

Sự ra đời của token Ferrari diễn ra trong bối cảnh giá tiền mã hóa tăng mạnh, được thúc đẩy bởi sự ủng hộ của những nhân vật nổi bật như Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bitcoin đã tăng 60% trong năm qua, dù các cơ quan quản lý cảnh báo rằng việc thiếu giám sát và giao dịch đầu cơ có thể tạo rủi ro cho nhà đầu tư và hệ thống tài chính.

sieu xe, ferrari, tien ao, ferrari 499p, token, bitcoin, crypto, ferrari 499p token anh 3

Ferrari 499P, mẫu xe đua 3 lần giành chiến thắng chặng đua 24 Hours of Le Mans, sẽ là siêu xe đầu tiên được đấu giá thông qua hình thức sử dụng tiền kỹ thuật số do thương hiệu này phát hành.

Với bước đi này, Ferrari không chỉ tìm cách tiếp cận thế hệ doanh nhân công nghệ trẻ, những người đang được hưởng lợi từ làn sóng đầu tư vào AI và trung tâm dữ liệu, mà còn khẳng định tham vọng kết nối di sản đua xe của mình với tương lai kỹ thuật số.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục XE 360 gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Chỉ 6 siêu xe bị lỗi, Ferrari đã phát lệnh triệu hồi

Ferrari vừa ban hành lệnh triệu hồi đối với 6 chiếc Ferrari 296 sau khi phát hiện nguy cơ rò rỉ dầu có thể dẫn đến cháy nổ.

19 giờ trước

Sau khi giới thiệu chiếc xe điện đầu tiên, cổ phiếu Ferrari lao dốc

Ngay sau khi hé lộ thông tin về mẫu EV đầu tiên mang tên Elettrica, cổ phiếu của Ferrari lao dốc hơn 15%, nhưng lý do không đến từ chiếc xe này.

10:55 11/10/2025

Siêu xe Ferrari SC40 độc bản lấy cảm hứng từ huyền thoại Ferrari F40

Ferrari SC40, siêu xe one-off mới nhất từ chương trình Special Projects, đã mang tinh thần của huyền thoại Ferrari F40 vào thiết kế hiện đại.

11:29 19/10/2025

Việt Hà

Theo Reuters

siêu xe ferrari tiền ảo ferrari 499p token bitcoin crypto ferrari 499p token Donald Trump Bitcoin Tiền mã hóa Ferrari siêu xe ferrari tiền ảo ferrari 499p token bitcoin crypto ferrari 499p token

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý