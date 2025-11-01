Hãng xe đầu tiên 'thấm đòn' thiếu chip

Honda đã tạm ngừng lắp ráp xe tại nhà máy Celaya, Mexico và chưa rõ thời hạn quá trình sản xuất sẽ bắt đầu trở lại.

Cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Hà Lan về hãng sản xuất chip Nexperia đã bắt đầu ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến Honda phải dừng dây chuyền lắp ráp tại nhà máy Celaya, Mexico - trung tâm xuất khẩu quan trọng cho thị trường Mỹ.

Nhà máy Honda Celaya tại Mexico là nơi đầu tiên trên thế giới ghi nhận tình trạng ngừng lắp ráp do thiếu các phụ kiện sử dụng chip từ công ty Nexperia.

Nguyên nhân của việc gián đoạn này là do thiếu hụt linh kiện, bắt nguồn từ căng thẳng giữa Hà Lan và Trung Quốc liên quan đến Nexperia, công ty sản xuất bán dẫn của Hà Lan thuộc sở hữu nhà đầu tư Trung Quốc. Đây là trường hợp đầu tiên được xác nhận cho thấy tranh chấp về Nexperia đã tác động trực tiếp đến sản xuất của một hãng xe Nhật Bản.

Honda cho biết một số đối tác cung ứng của hãng sử dụng chip tiêu chuẩn do Nexperia sản xuất. Đại diện thương hiệu này cho biết: "Chúng tôi đang nỗ lực để giảm thiểu ảnh hưởng của tình trạng thiếu chip", đồng thời khẳng định hoạt động sản xuất xe máy tại một nhà máy khác ở Mexico vẫn diễn ra bình thường.

Nhà máy Honda Celaya là nơi sản xuất dòng SUV Honda HR-V phiên bản Mỹ, và cũng là trung tâm xuất khẩu chiến lược của Honda tại khu vực Bắc Mỹ.

Không chỉ ở Mexico, Honda cũng bắt đầu điều chỉnh sản lượng tại Mỹ và Canada từ đầu tuần này vì tình trạng khan hiếm chip Nexperia. Hãng không tiết lộ quy mô cắt giảm hay thời gian kéo dài của biện pháp này. Tuy nhiên, nếu tình hình gián đoạn kéo dài, sản lượng sụt giảm tại Bắc Mỹ có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2026.

Nhà máy ôtô Celaya ở miền trung Mexico có công suất khoảng 200.000 xe/năm, chuyên lắp ráp dòng Honda HR-V. Năm ngoái, nhà máy này xuất xưởng hơn 190.000 xe, trong đó chỉ khoảng 40.000 xe được bán tại Mexico, phần lớn còn lại xuất khẩu sang Mỹ, khiến Celaya trở thành trung tâm xuất khẩu chiến lược của Honda tại khu vực.

Mặc dù nhà máy chính đặt tại Hamburg (Đức), phần lớn chip của Nexperia được đóng gói và lắp ráp tại Trung Quốc, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi lệnh kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và các mặt hàng liên quan bởi chính phủ nước này.

Bắc Mỹ là thị trường trọng yếu của Honda. Năm 2024, hãng bán được khoảng 1,61 triệu xe tại khu vực này, bao gồm Mỹ và Mexico, chiếm khoảng 40% tổng doanh số toàn cầu của tập đoàn. Việc thiếu hụt nguồn cung chip từ Nexperia, vốn là một mắt xích nhỏ nhưng thiết yếu trong chuỗi cung ứng, cho thấy ngành công nghiệp ôtô vẫn đang dễ tổn thương trước các rủi ro địa chính trị trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn.