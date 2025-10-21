Ngành công nghiệp ôtô lại đối mặt với nguy cơ thiếu chip

Hiệp hội Các nhà sản xuất Ôtô châu Âu cảnh báo nguy cơ đối mặt với gián đoạn sản xuất nghiêm trọng nếu tranh chấp liên quan đến Nexperia không sớm được giải quyết.

Các hãng xe châu Âu đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt chip sau khi tranh chấp giữa Trung Quốc và chính phủ Hà Lan liên quan đến Nexperia leo thang. Đây là cú sốc mới đối với ngành công nghiệp ôtô trong bối cảnh các hãng xe vốn đã chịu áp lực từ thuế quan, cạnh tranh nước ngoài và nhu cầu xe điện sụt giảm.

Trụ sở của Nexperia đặt tại Nijmegen, Hà Lan. Đây là một trong những nhà cung cấp chip lớn cho các thương hiệu như Volkswagen, BMW... và thuộc sở hữu của Wingtech, vốn được đầu tư một phần bởi chính phủ Trung Quốc.

Hiệp hội Các nhà sản xuất Ôtô châu Âu (ACEA) cho biết "rất lo ngại trước nguy cơ gián đoạn lớn trong hoạt động sản xuất ôtô tại châu Âu nếu nguồn cung chip từ Nexperia không sớm được khôi phục". Các nhà sản xuất xe và nhà cung ứng nhận được thông báo từ Nexperia tuần trước rằng công ty không thể đảm bảo giao hàng như kế hoạch.

"Nếu thiếu các con chip này, các nhà cung ứng không thể sản xuất linh kiện và phụ tùng cần thiết để cung cấp cho nhà máy lắp ráp, từ đó đe dọa khiến dây chuyền sản xuất phải dừng lại", ACEA nhấn mạnh.

Trong diễn biến mới nhất, Nexperia China yêu cầu toàn bộ nhân viên "bỏ qua" chỉ thị từ tổng hành dinh tại Hà Lan, cho biết "thực thể" tại Trung Quốc đại lục mới là người "trả lương" cho các nhân viên tại đây.

Tranh chấp bùng phát sau khi chính phủ Hà Lan ngày 30/9 tuyên bố tiếp quản Nexperia - công ty có trụ sở tại Hà Lan nhưng thuộc sở hữu 100% của Wingtech (Trung Quốc). Chính quyền Hà Lan lo ngại nguy cơ chuyển giao công nghệ nhạy cảm sang Trung Quốc.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington gia tăng áp lực với Wingtech. Cuối tháng 12/2024, Mỹ đã đưa Wingtech vào danh sách thực thể bị hạn chế, đồng thời mở rộng quy định kiểm soát xuất khẩu với các công ty có từ 50% cổ phần trở lên thuộc sở hữu của những thực thể nằm trong danh sách này.

Hiệp hội Các nhà sản xuất Ôtô châu Âu (ACEA) lo ngại trước viễn cảnh Nexperia không sản xuất đủ nguồn cung cấp chip cho các hãng xe tại châu lục này, làm gián đoạn quá trình sản xuất vốn đã gặp nhiều khó khăn do thuế quan và nhu cầu EV giảm.

Ngày 4/10, Bộ Thương mại Trung Quốc ban hành lệnh kiểm soát xuất khẩu, cấm Nexperia Trung Quốc và các nhà thầu phụ xuất khẩu một số linh kiện và bán thành phẩm nhất định. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng của nhiều hãng xe lớn vì phần lớn chip của Nexperia được đóng gói và lắp ráp tại Trung Quốc, dù nhà máy chính đặt ở Hamburg (Đức).

Các hãng xe lớn như Volkswagen, BMW và Bosch đều có Nexperia trong mạng lưới nhà cung ứng. Dù hiện tại chưa ghi nhận ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, cả ba đều khẳng định đang theo dõi sát tình hình và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn.

Mặc dù nhà máy chính đặt tại Hamburg (Đức), phần lớn chip của Nexperia được đóng gói và lắp ráp tại Trung Quốc, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi lệnh kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và các mặt hàng liên quan bởi chính phủ nước này.

Mercedes-Benz cho biết đang phối hợp với các bên liên quan nhưng từ chối xác nhận Nexperia có nằm trong danh sách nhà cung cấp hay không. Trong khi đó, Stellantis cho biết họ đang hợp tác chặt chẽ với Nexperia và các nhà cung cấp khác để tìm giải pháp giảm thiểu rủi ro.

Về phía Trung Quốc, Bộ Thương mại nước này tuyên bố phản đối việc can thiệp vào hoạt động nội bộ của doanh nghiệp thông qua biện pháp hành chính, đồng thời sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp Trung Quốc.

Một người phát ngôn của Nexperia khẳng định công ty đang làm việc với nhà chức trách Trung Quốc để xin miễn trừ các hạn chế, nhằm giảm đến mức tối thiểu việc ảnh hưởng đến nguồn cung cho các đối tác quan trọng.

Một người phát ngôn của Nexperia khẳng định công ty đang làm việc với nhà chức trách Trung Quốc để xin miễn trừ các hạn chế, đồng thời bày tỏ hy vọng "các thách thức sẽ sớm được giải quyết vì lợi ích chung của tất cả các bên liên quan".

Cuộc tranh chấp này cũng khiến Nexperia trở thành tâm điểm trong căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép lên lĩnh vực công nghệ và Trung Quốc đáp trả bằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

Chip đóng vai trò tối quan trọng đối với một chiếc xe hiện đại, quản lý hoạt động của toàn bộ các tính năng an toàn, tiện nghi, giải trí... Trước đó, ngành công nghiệp ôtô từng trải qua giai đoạn thiếu chip do đại dịch Covid-19.

Nếu tình hình không được tháo gỡ nhanh chóng, giới chuyên gia cảnh báo ngành công nghiệp ôtô châu Âu có thể rơi vào vòng xoáy gián đoạn mới, làm trầm trọng thêm áp lực về chi phí và nguồn cung mà các hãng đang phải gánh chịu. Hiện tại, Ủy ban châu Âu (EC) và các nhà sản xuất và cung cấp phụ kiện vẫn đang trong quá trình bất đồng sâu sắc vì mục tiêu điện hóa 100% kể từ năm 2025. Với viễn cảnh về tình trạng khan hiếm chip trong tương lai, giấc mơ EV "màu hồng" của bà Ursula von der Leyen càng nên xa vời hơn bao giờ hết.