Canada xem xét bỏ thuế quan đối với xe Trung Quốc?

Cuộc gặp giữa Thủ tướng Canada Mark Carney và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại APEC có thể định đoạt tương lai thuế xe điện Trung Quốc tại Canada.

Thủ tướng Canada Mark Carney đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được tổ chức bên lề hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju, Hàn Quốc, với trọng tâm là hàng tỷ USD thương mại song phương - đặc biệt là các mức thuế đang gây tranh cãi đối với xe điện (EV).

Thủ tướng Canada Mark Carney đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được tổ chức bên lề hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Ông cho biết "rất hài lòng" về kết quả của cuộc gặp này.

Trước cuộc gặp, một số nguồn tin cho biết Canada có thể xem xét bãi bỏ mức thuế 100% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc, được áp dụng từ năm 2024. Động thái này, nếu xảy ra, có thể mở đường cho xe điện Trung Quốc giá rẻ vào thị trường Canada, hỗ trợ quốc gia này đạt các mục tiêu môi trường.

Tuy nhiên, áp lực lớn nhất buộc chính phủ ông Carney phải cân nhắc nới lỏng thuế xe điện lại đến từ ngành nông nghiệp, đặc biệt là ngành hạt cải dầu - lĩnh vực xuất khẩu trị giá hàng tỷ USD, trong đó Trung Quốc là thị trường chủ lực.

Nhiều thương hiệu Trung Quốc, trong đó có BYD, đã "đánh tiếng" muốn gia nhập thị trường Canada, nhưng gặp phải rào cản lớn là mức thuế quan 100% áp dụng từ năm 2024.

Từ khi Bắc Kinh áp mức thuế 75,8% đối với hạt cải dầu Canada nhằm đáp trả thuế EV, xuất khẩu sang Trung Quốc đã sụt giảm mạnh, khiến nông dân Canada thiệt hại đáng kể. Vì thế, nhiều người kỳ vọng một "cái bắt tay" có thể tháo gỡ căng thẳng thương mại giữa hai nước.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Phát biểu trước báo giới, ông Carney cho biết ông không kỳ vọng đạt được một thỏa thuận thương mại hoàn chỉnh ngay trong cuộc gặp đầu tiên. Ông cho biết: "Chúng tôi sẽ xem xét những gì có thể xây dựng thêm".

Canada cũng đang trong giai đoạn "bất hòa" với Mỹ khi nước này đe dọa kiện tập đoàn Stellantis vì chuyển dây chuyền sản xuất của dòng xe Jeep Compass từ nhà máy tại Brampton (Canada) sang một cơ sở ở Illinois (Mỹ).

"Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của Canada, và cũng là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Nhưng không có đề nghị nào được chuẩn bị sẵn. Đây là sự khác biệt giữa mối quan hệ và giao dịch". Thủ tướng Canada cho rằng hai nước cần "làm sâu sắc thêm quan hệ" và sẽ bàn về nhiều chủ đề khác ngoài xe điện.

Một yếu tố khác khiến Ottawa thận trọng là tác động đến ngành công nghiệp ôtô trong nước, vốn đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ các mức thuế mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt. Trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Canada chưa hạ nhiệt, việc cho phép xe điện giá rẻ từ Trung Quốc tràn vào có thể khiến các nhà sản xuất ôtô Canada thêm khó khăn.

Một nước láng giềng khác của Mỹ là Mexico đang đề xuất việc đánh thuế 50% lên các sản phẩm xe Trung Quốc nhằm bảo vệ ngành công nghiệp ôtô của quốc gia này. Quyết định cuối cùng sẽ chính thức có vào cuối tháng 11/2025.

Do đó, dù cuộc gặp giữa 2 lãnh đạo Canada - Trung Quốc được kỳ vọng mở ra cơ hội khôi phục quan hệ thương mại, một thỏa thuận về mức thuế quan dường như vẫn còn xa. Trước đó, Mexico đang có kế hoạch tăng mạnh thuế nhập khẩu ôtô từ Trung Quốc và một số quốc gia châu Á khác lên mức tối đa 50%.