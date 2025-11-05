Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Siêu xe Lamborghini Temerario có giá từ 19,6 tỷ đồng tại Việt Nam

  • Thứ tư, 5/11/2025 11:28 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mẫu siêu xe PHEV Lamborghini Temerario chính thức được phân phối tại Việt Nam với giá khởi điểm từ 19,6 tỷ đồng.

Sau hơn một năm kể từ khi ra mắt toàn cầu, nhà phân phối chính hãng của Lamborghini đã chính thức giới thiệu chiếc Temerario - mẫu siêu xe thay thế "đàn anh" Huracan.
Đây là sản phẩm thứ hai, bên cạnh Lamborghini Revuelto, được thương hiệu này định vị là "xe hiệu năng cao điện hóa" HPEV (High Performance Electrified Vehicle); trong khi Urus SE được giới thiệu là "siêu SUV sang trọng PHEV".
Theo CEO của Lamborghini Stephan Winkelmann, Temerario là tên của con bò tót trong trận đấu vào năm 1875. Trong tiếng Tây Ban Nha, "Temerario" có nghĩa là "liều lĩnh".
Về ngoại hình, siêu xe này sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới với đèn pha chính tách rời khỏi đèn viền ban ngày hình lục giác, vốn được mang xuống dưới hốc gió trước. Mâm xe tiêu chuẩn có kích thước 20 inch ở cầu trước và 21 inch ở cầu sau.
Phần hông xe sở hữu nhiều chi tiết cắt xẻ mạnh mẽ với các cửa hút gió họa tiết hình lục giác. Thiết kế khí động học này gợi nhớ đến mẫu siêu xe đàn anh Lamborghini Aventador.
Cụm đèn hậu LED giờ đây được tinh giản cũng với họa tiết hình lục giác. Các điểm sáng bên trong chi tiết này có hình dạng Ypsilon quen thuộc của thương hiệu.
Thiết kế khí động học của siêu xe này cũng được phát triển lại hoàn toàn, giúp tối ưu hơn 118% so với Huracan Evo, và lên đến 158% nếu xe được trang bị gói Alleggerita.
Bên cạnh các khe gió bổ sung tại phần đuôi, cụm ống xả kép của Huracan giờ đây được thay thế bằng cơ cấu đơn hình lục giác và đặt cao như siêu xe Revuelto.
Nội thất của Lamborghini Temerario tiếp nối triết lý thiết kế "feel like a pilot" với trần xe tăng thêm 34 mm, không gian đặt chân tăng 46 mm. Người lái có chiều cao lên đến 200 cm vẫn có thể sử dụng xe thoải mái, ngay cả khi đội nón bảo hiểm.
Đi theo xu thế hiện nay, nội thất của Lamborghini Temerario được trang bị bảng đồng hồ taplo 12.3 inch, màn hình trung tâm 8.4 inch và bổ sung màn hình ghế phụ 9.1 inch.
Ghế thể thao điều chỉnh điện là trang bị tiêu chuẩn, đi kèm tùy chọn ghế đua bằng sợi carbon giúp tối ưu tư thế ngồi của người lái và hành khách khi di chuyển ở tốc độ cao.
Thay vì động cơ V10 hút khí tự nhiên làm nên danh tiếng của Gallardo hay Huracan, Lamborghini Temerario giờ đây chỉ còn được trang bị động cơ V8 twin-turbo 4.0L.
Động cơ đốt trong này cho ra công suất 800 mã lực và mô-men xoắn 730 Nm. Đặc biệt, xe còn được trang bị 3 động cơ điện: 2 tại cầu trước và 1 trong cơ cấu V8 twin-turbo.
Nhờ đó, Temerario có sức mạnh tối đa 920 mã lực, giúp mẫu siêu xe HPEV của Lamborghini có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,7 giây, tốc độ tối đa 343 km/h.
Để hỗ trợ cho cơ cấu hybrid, Temerario được trang bị bộ pin lithium-ion 3,8 kWh, hệ thống dẫn động 4 bánh và hộp số ly hợp kép 8 cấp. Khối lượng khô của xe ở mức 1.690 kg.
Siêu xe này có nhiều chế độ lái như Città, Strada, Sport và Corsa. Kết hợp với các mức năng lượng khác nhau, siêu xe này có đến 13 tổ hợp vận hành, trong khi chế độ thuần điện EV cho phép khả năng di chuyển tối đa 10 km.
Tại Việt Nam, Lamborghini Temerario được phân phối chính hãng với mức giá khởi điểm 19.599.800.000 đồng, chưa bao gồm các tùy chọn khác. Xe được hưởng ưu đãi bảo hành 3 năm và miễn phí bảo dưỡng 5 năm.
Ngoài ra, siêu xe này còn được bổ sung bản nâng cấp Temerario Alleggerita với nhiều tùy chọn đắt giá. Sự kiện ra mắt Lamborghini Temerario tại Việt Nam có thể được tổ chức vào đầu năm 2026.

Việt Hà

Ảnh: EVO

