Doanh nhân Minh Nhựa mua siêu xe Lamborghini Urus SE?

Mẫu SUV hybrid được doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh đăng tải trên trang cá nhân khiến nhiều người cảm thấy ấn tượng vì đây có thể là chiếc Lamborghini Urus SE đầu tiên lăn bánh ở Việt Nam.

Nổi tiếng với bộ sưu tập siêu xe trị giá hàng chục triệu USD, doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh ít khi lái những cỗ máy tốc độ đắt đỏ trên đường phố. Thời gian gần đây, anh thường sử dụng mẫu coupe siêu sang thuần điện Rolls-Royce Spectre thửa riêng. Trước đó, vị doanh nhân này đã sở hữu nhiều mẫu Lamborghini hàng hiếm như Aventador, Aventador SV... Anh cũng là người đầu tiên ở Việt Nam sở hữu mẫu SUV hiệu năng cao Lamborghini Urus được mua chính hãng.

Doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh là người đầu tiên ở Việt Nam sở hữu siêu SUV Lamborghini Urus vào năm 2018. Chiếc xe mang màu sơn gốc trắng, bộ mâm 5 chấu màu bạc và kẹp phanh màu đỏ. Ảnh: TNTBros

Mới đây, doanh nhân này vừa đăng tải hình ảnh của một chiếc Urus SE màu đen, với khung cảnh xung quanh khá tương đồng với xưởng dịch vụ chính hãng của Lamborghini tại Hà Nội. Là phiên bản hybrid của mẫu SUV hiệu năng cao, chiếc xe từng được giới thiệu tại Việt Nam vào cuối năm 2024 với mức giá khởi điểm khoảng 15,6 tỷ đồng .

Bài đăng được doanh nhân này ghi chú "Đang đi kiếm tiền thì hãng gửi hình, làm thèm". Điều này cho thấy chiếc xe có thể chưa có chủ nhân tại Việt Nam, hoặc đây là chiếc xe được anh cá nhân hóa theo ý thích mình và chờ ngày mang về nước. Dù thế nào đi nữa, đây có thể là chiếc Lamborghini Urus SE đầu tiên có thể mang biển số Việt Nam.

Chiếc Lamborghini Urus SE được doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh đăng tải, với khung cảnh xung quanh khá giống với khu vực xưởng dịch vụ của hãng tại Hà Nội. Ảnh: FBNV

Thuộc kế hoạch điện hóa toàn bộ dải sản phẩm của thương hiệu, Lamborghini Urus SE sở hữu gói ngoại thất khác biệt so với phiên bản Urus S hay Urus Performante, đặc biệt là cụm đèn trước đặc trưng. Ốp gầm được tối ưu giúp lượng không khí làm mát tăng thêm 15%. Gói thiết kế khí động học mới giúp Urus SE có khả năng làm mát tăng 30% so với bản tiêu chuẩn.

Động cơ V8 trên Lamborghini Urus SE có công suất 620 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm. Xe được bổ sung động cơ điện phụ trợ có công suất 192 mã lực và mô-men xoắn 483 Nm. Cơ cấu này kết hợp cùng bộ pin điện lithium-ion 25,9 kWh và hộp số tự động 8 cấp, giúp Lamborghini Urus SE có công suất 800 mã lực và mô-men xoắn 950 Nm.

Tại Việt Nam, Lamborghini Urus SE được niêm yết với giá khởi điểm 15,599 tỷ đồng . Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có chiếc nào ra biển số và lăn bánh tại thị trường này.

Bên cạnh Revuelto hay Temerario, Lamborghini Urus SE là mảnh ghép hợp nhất trong chương phát triển mới của thương hiệu trong thời đại điện hóa. Tại thời điểm ra mắt toàn cầu, siêu SUV này có giá từ 14,8 tỷ đồng , tuy nhiên đã tăng lên mức 15,599 tỷ đồng tại sự kiện ra mắt ở Việt Nam. Chiếc Lamborghini Urus SE màu đen này có thể là chiếc đầu tiên lăn bánh tại Việt Nam.