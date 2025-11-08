Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Bugatti mở showroom chính hãng đầu tiên ở Trung Quốc

  • Thứ bảy, 8/11/2025 14:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thương hiệu siêu xe Bugatti vừa chính thức khai trương showroom chính hãng đầu tiên tại Thượng Hải, Trung Quốc.

sieu xe, bugatti, trung quoc, thuong hai, bugatti thuong hai, bugatti trung quoc, bugatti divo, divo, tourbillon, bugatti tourbillon anh 1

Là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc cũng là một thị trường màu mỡ đối với các thương hiệu xe sang, và đặc biệt là các hãng xe thể thao và siêu xe.
sieu xe, bugatti, trung quoc, thuong hai, bugatti thuong hai, bugatti trung quoc, bugatti divo, divo, tourbillon, bugatti tourbillon anh 2

Sau nhiều năm có mặt tại nước này thông qua các đại lý tư nhân, Bugatti đã chính thức bước vào thị trường Trung Quốc với showroom chính hãng đầu tiên ở Thượng Hải.
sieu xe, bugatti, trung quoc, thuong hai, bugatti thuong hai, bugatti trung quoc, bugatti divo, divo, tourbillon, bugatti tourbillon anh 3

Khách hàng tại thị trường này giờ đây có thể lên cấu hình cùng với các chuyên gia của Bugatti, cũng như có thể cảm nhận trực tiếp các chất liệu và tùy chọn đắt tiền.
sieu xe, bugatti, trung quoc, thuong hai, bugatti thuong hai, bugatti trung quoc, bugatti divo, divo, tourbillon, bugatti tourbillon anh 4

Cơ sở vật chất cũng được thửa riêng theo tiêu chuẩn toàn cầu của thương hiệu, đơn cử như bộ sofa TYPE_3 màu Voltaic Blue, thảm sàn TYPE_14 hay bàn thấp TYPE_11...
sieu xe, bugatti, trung quoc, thuong hai, bugatti thuong hai, bugatti trung quoc, bugatti divo, divo, tourbillon, bugatti tourbillon anh 5

Được trưng bày trang trọng tại vị trí trung tâm showroom Bugatti Thượng Hải là mẫu hypercar Bugatti Divo, vốn là siêu xe được nâng cấp từ nền tảng Bugatti Chiron.
sieu xe, bugatti, trung quoc, thuong hai, bugatti thuong hai, bugatti trung quoc, bugatti divo, divo, tourbillon, bugatti tourbillon anh 6

Đây là lần đầu tiên mẫu xe này xuất hiện tại Trung Quốc đại lục với cấu hình "ra mắt" màu Titanium Liquid Silver. Trước đó, một nhà sưu tập tại Hong Kong đã mang về một chiếc Bugatti Divo màu trắng Quartz White vào năm 2021.
sieu xe, bugatti, trung quoc, thuong hai, bugatti thuong hai, bugatti trung quoc, bugatti divo, divo, tourbillon, bugatti tourbillon anh 7

Dựa trên nền tảng Chiron, Bugatti Divo có thể được xem là một dòng xe "coachbuild" với ngoại thất khác biệt, vốn lấy cảm hứng từ mẫu concept Veyron Barchetta 2008.
sieu xe, bugatti, trung quoc, thuong hai, bugatti thuong hai, bugatti trung quoc, bugatti divo, divo, tourbillon, bugatti tourbillon anh 8

Chiếc xe được đặt theo tên của tay đua Albert Divo, người đã giành nhiều danh hiệu quý giá với Bugatti trong hơn 20 năm. Tại thời điểm ra mắt vào năm 2018, đây là mẫu siêu xe đắt nhất của thương hiệu với giá từ 5,8 triệu USD.
sieu xe, bugatti, trung quoc, thuong hai, bugatti thuong hai, bugatti trung quoc, bugatti divo, divo, tourbillon, bugatti tourbillon anh 9

Tương tự Chiron, Bugatti Divo cũng được trang bị động cơ W16 dung tích 8.0L với 4 bộ tăng áp, sản sinh công suất tối đa 1.500 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.600 Nm.
sieu xe, bugatti, trung quoc, thuong hai, bugatti thuong hai, bugatti trung quoc, bugatti divo, divo, tourbillon, bugatti tourbillon anh 10

Sức mạnh được truyền đến 4 bánh thông qua hộp số 7 cấp ly hợp kép DSG, giúp siêu xe nặng 1.995 kg có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,4 giây.
sieu xe, bugatti, trung quoc, thuong hai, bugatti thuong hai, bugatti trung quoc, bugatti divo, divo, tourbillon, bugatti tourbillon anh 11

Dòng xe này bắt đầu được bàn giao từ tháng 8/2020. Đến tháng 7/2021, chiếc Bugatti Divo thứ 40 và cũng là chiếc cuối cùng đã lăn bánh khỏi nhà máy, sở hữu cấu hình đặc biệt để tri ân chiếc Bugatti EB 110 LM - mẫu xe tham dự giải đua Le Mans cuối cùng của hãng.
sieu xe, bugatti, trung quoc, thuong hai, bugatti thuong hai, bugatti trung quoc, bugatti divo, divo, tourbillon, bugatti tourbillon anh 12

Tại Bugatti Thượng Hải, các khách hàng Trung Quốc có thể đặt hàng dòng hypercar hybrid Bugatti Tourbillon, vốn chỉ sản xuất giới hạn 250 chiếc với mức giá từ 4,1 triệu USD.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục XE 360 gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

'Sốc' với giá phụ tùng của siêu xe Bugatti Chiron Pur Sport

Không chỉ có giá trị cao và chi phí sử dụng tốn kém, người dùng cũng phải bỏ ra số tiền không nhỏ nếu muốn "phục hồi" siêu xe Bugatti Chiron Pur Sport bị hư hỏng.

14:05 20/10/2025

Bugatti Chiron khi đổ đầy bình xăng sẽ đi được bao nhiêu km?

Thử nghiệm độc đáo này được chính CEO Mate Rimac thực hiện với chiếc Bugatti Chiron Sport của mình trong chuyến hành trình đến triển lãm IAA Mobility 2025.

16:38 15/9/2025

Siêu xe mui trần Bugatti W16 Mistral đầu tiên có mặt tại Anh

Mẫu hypercar Bugatti W16 Mistral đầu tiên có chủ tại Anh vừa được bắt gặp với tùy chọn ngoại thất xanh nhám Bugatti Light Blue Sport và sợi carbon đỏ.

15:24 25/8/2025

Audi muon canh tranh voi Mercedes-Maybach GLS hinh anh

Audi muốn cạnh tranh với Mercedes-Maybach GLS

19:47 6/11/2025 19:47 6/11/2025

0

Mẫu SUV siêu sang đầu bảng Audi Q9 được phát hiện thử nghiệm tại Nurburgring với nhiều chi tiết tương đồng với mẫu sedan siêu sang Audi A8 L Horch.

Việt Hà

Ảnh: Bugatti

siêu xe bugatti trung quốc thượng hải bugatti thượng hải bugatti trung quốc bugatti divo divo tourbillon bugatti tourbillon siêu xe bugatti trung quốc thượng hải bugatti thượng hải bugatti trung quốc bugatti divo divo tourbillon bugatti tourbillon

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý