Bugatti mở showroom chính hãng đầu tiên ở Trung Quốc

Là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc cũng là một thị trường màu mỡ đối với các thương hiệu xe sang, và đặc biệt là các hãng xe thể thao và siêu xe.
Sau nhiều năm có mặt tại nước này thông qua các đại lý tư nhân, Bugatti đã chính thức bước vào thị trường Trung Quốc với showroom chính hãng đầu tiên ở Thượng Hải.
Khách hàng tại thị trường này giờ đây có thể lên cấu hình cùng với các chuyên gia của Bugatti, cũng như có thể cảm nhận trực tiếp các chất liệu và tùy chọn đắt tiền.
Cơ sở vật chất cũng được thửa riêng theo tiêu chuẩn toàn cầu của thương hiệu, đơn cử như bộ sofa TYPE_3 màu Voltaic Blue, thảm sàn TYPE_14 hay bàn thấp TYPE_11...
Được trưng bày trang trọng tại vị trí trung tâm showroom Bugatti Thượng Hải là mẫu hypercar Bugatti Divo, vốn là siêu xe được nâng cấp từ nền tảng Bugatti Chiron.
Đây là lần đầu tiên mẫu xe này xuất hiện tại Trung Quốc đại lục với cấu hình "ra mắt" màu Titanium Liquid Silver. Trước đó, một nhà sưu tập tại Hong Kong đã mang về một chiếc Bugatti Divo màu trắng Quartz White vào năm 2021.
Dựa trên nền tảng Chiron, Bugatti Divo có thể được xem là một dòng xe "coachbuild" với ngoại thất khác biệt, vốn lấy cảm hứng từ mẫu concept Veyron Barchetta 2008.
Chiếc xe được đặt theo tên của tay đua Albert Divo, người đã giành nhiều danh hiệu quý giá với Bugatti trong hơn 20 năm. Tại thời điểm ra mắt vào năm 2018, đây là mẫu siêu xe đắt nhất của thương hiệu với giá từ 5,8 triệu USD.
Tương tự Chiron, Bugatti Divo cũng được trang bị động cơ W16 dung tích 8.0L với 4 bộ tăng áp, sản sinh công suất tối đa 1.500 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.600 Nm.
Sức mạnh được truyền đến 4 bánh thông qua hộp số 7 cấp ly hợp kép DSG, giúp siêu xe nặng 1.995 kg có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,4 giây.
Dòng xe này bắt đầu được bàn giao từ tháng 8/2020. Đến tháng 7/2021, chiếc Bugatti Divo thứ 40 và cũng là chiếc cuối cùng đã lăn bánh khỏi nhà máy, sở hữu cấu hình đặc biệt để tri ân chiếc Bugatti EB 110 LM - mẫu xe tham dự giải đua Le Mans cuối cùng của hãng.
Tại Bugatti Thượng Hải, các khách hàng Trung Quốc có thể đặt hàng dòng hypercar hybrid Bugatti Tourbillon, vốn chỉ sản xuất giới hạn 250 chiếc với mức giá từ 4,1 triệu USD.
