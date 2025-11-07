Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Mua penthouse 30 triệu USD, được tặng siêu xe Pagani Utopia Roadster

  • Thứ sáu, 7/11/2025 15:07 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Những chủ nhân của 2 căn penthouse Pagani Residence sẽ được tặng kèm 2 siêu xe hàng thửa Pagani Utopia Roadster Miami Edition.

sieu xe, pagani, utopia, utopia roadster, pagani utopia, pagani utopia roadster, miami, floria, Pagani Residences, penthouse anh 1

Pagani Residences là khu căn hộ siêu sang của thương hiệu siêu xe tại North Bay Village, Florida. Mức giá trung bình ở đây đạt mức 3,7 triệu USD cho một căn hộ với chuẩn tiện nghi hàng đầu thế giới.
sieu xe, pagani, utopia, utopia roadster, pagani utopia, pagani utopia roadster, miami, floria, Pagani Residences, penthouse anh 2

Tuy nhiên, chủ nhân của 2 căn penthouse ở tầng 28 và 29 trị giá lần lượt là 28,5 triệu USD30 triệu USD sẽ nhận được 2 chiếc siêu xe Pagani Utopia Roadster do chính tay nhà sáng lập thương hiệu, ông Horacio Pagani, thiết kế nên.
sieu xe, pagani, utopia, utopia roadster, pagani utopia, pagani utopia roadster, miami, floria, Pagani Residences, penthouse anh 3

Ngoại thất của 2 chiếc siêu xe Pagani Utopia Roadster Miami Edition lấy cảm hứng từ "màu xanh bất tận của trời và biển". Các tùy chọn khác chưa được tiết lộ cụ thể.
sieu xe, pagani, utopia, utopia roadster, pagani utopia, pagani utopia roadster, miami, floria, Pagani Residences, penthouse anh 4

Ngoài ra, chủ nhân của siêu phẩm này sẽ được một chuyến tham quan tại bảo tàng Pagani và văn phòng cá nhân hóa Pagani Atelier, cũng như có thể gặp mặt và trao đổi trực tiếp với ông Horacio Pagani.
sieu xe, pagani, utopia, utopia roadster, pagani utopia, pagani utopia roadster, miami, floria, Pagani Residences, penthouse anh 5

Pagani Utopia Roadster Miami Edition vẫn được trang bị động cơ V12 twin-turbo 6.0L do các kỹ sư AMG lắp ráp, công suất tối đa 864 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.100 Nm.
sieu xe, pagani, utopia, utopia roadster, pagani utopia, pagani utopia roadster, miami, floria, Pagani Residences, penthouse anh 6

Căn penthouse trị giá 30 triệu USD gồm 5 phòng ngủ và 6 phòng tắm, trong khi đó căn 28,5 triệu USD có diện tích nhỏ hơn 140 m², sở hữu 4 phòng ngủ và 5 phòng tắm.
sieu xe, pagani, utopia, utopia roadster, pagani utopia, pagani utopia roadster, miami, floria, Pagani Residences, penthouse anh 7

Chủ sở hữu cũng có thể trải nghiệm các tiện ích khác của tòa tháp, bao gồm phòng tập thể dục và spa. Những điểm nhấn khác bao gồm phòng chờ "phục hồi" cũng như khu vực hồ bơi trên tầng thượng với hồ bơi nước nóng/lạnh.
sieu xe, pagani, utopia, utopia roadster, pagani utopia, pagani utopia roadster, miami, floria, Pagani Residences, penthouse anh 8

Chủ nhân của siêu xe này có thể trưng bày chiếc Pagani Utopia Roadster Miami Edition tại garage riêng tư, vốn không nằm trong mức giá bán của căn penthouse. Khu phức hợp Pagani Residence dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2027.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục XE 360 gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Siêu xe Pagani Zonda F của ông Horacio Pagani gặp tai nạn

Sự cố nghiêm trọng xảy ra với siêu xe Pagani Zonda F trong hành trình Pagani Raduno 2025 tại Italy đã khiến cộng đồng đam mê tốc độ không khỏi xót xa.

16:31 3/10/2025

Cận cảnh siêu xe Pagani Utopia của nữ đại gia Singapore

Tuy không phải là chiếc đầu tiên được bàn giao tại Singapore, chiếc Pagani Utopia của một nữ đại gia đang gây sốt cộng đồng mạng khi tham dự hành trình Gumball 3000.

08:00 26/9/2025

Siêu xe Pagani Utopia The Coyote độc nhất thế giới

Pagani vừa hé lộ dự án siêu xe hàng thửa Utopia "The Coyote" dành riêng cho một khách hàng trung thành của thương hiệu với mức giá không được tiết lộ.

16:30 17/7/2025

Audi muon canh tranh voi Mercedes-Maybach GLS hinh anh

Audi muốn cạnh tranh với Mercedes-Maybach GLS

20 giờ trước 19:47 6/11/2025

0

Mẫu SUV siêu sang đầu bảng Audi Q9 được phát hiện thử nghiệm tại Nurburgring với nhiều chi tiết tương đồng với mẫu sedan siêu sang Audi A8 L Horch.

Việt Hà

Ảnh: Pagani

siêu xe pagani utopia utopia roadster pagani utopia pagani utopia roadster miami floria Pagani Residences penthouse siêu xe pagani utopia utopia roadster pagani utopia pagani utopia roadster miami floria Pagani Residences penthouse

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý