Mua penthouse 30 triệu USD, được tặng siêu xe Pagani Utopia Roadster

|
Pagani Residences là khu căn hộ siêu sang của thương hiệu siêu xe tại North Bay Village, Florida. Mức giá trung bình ở đây đạt mức 3,7 triệu USD cho một căn hộ với chuẩn tiện nghi hàng đầu thế giới.
|
Tuy nhiên, chủ nhân của 2 căn penthouse ở tầng 28 và 29 trị giá lần lượt là 28,5 triệu USD và 30 triệu USD sẽ nhận được 2 chiếc siêu xe Pagani Utopia Roadster do chính tay nhà sáng lập thương hiệu, ông Horacio Pagani, thiết kế nên.
|
Ngoại thất của 2 chiếc siêu xe Pagani Utopia Roadster Miami Edition lấy cảm hứng từ "màu xanh bất tận của trời và biển". Các tùy chọn khác chưa được tiết lộ cụ thể.
|
Ngoài ra, chủ nhân của siêu phẩm này sẽ được một chuyến tham quan tại bảo tàng Pagani và văn phòng cá nhân hóa Pagani Atelier, cũng như có thể gặp mặt và trao đổi trực tiếp với ông Horacio Pagani.
|
Pagani Utopia Roadster Miami Edition vẫn được trang bị động cơ V12 twin-turbo 6.0L do các kỹ sư AMG lắp ráp, công suất tối đa 864 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.100 Nm.
|
Căn penthouse trị giá 30 triệu USD gồm 5 phòng ngủ và 6 phòng tắm, trong khi đó căn 28,5 triệu USD có diện tích nhỏ hơn 140 m², sở hữu 4 phòng ngủ và 5 phòng tắm.
|
Chủ sở hữu cũng có thể trải nghiệm các tiện ích khác của tòa tháp, bao gồm phòng tập thể dục và spa. Những điểm nhấn khác bao gồm phòng chờ "phục hồi" cũng như khu vực hồ bơi trên tầng thượng với hồ bơi nước nóng/lạnh.
|
Chủ nhân của siêu xe này có thể trưng bày chiếc Pagani Utopia Roadster Miami Edition tại garage riêng tư, vốn không nằm trong mức giá bán của căn penthouse. Khu phức hợp Pagani Residence dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2027.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục XE 360 gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.