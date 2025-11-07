Mua penthouse 30 triệu USD, được tặng siêu xe Pagani Utopia Roadster

Tuy nhiên, chủ nhân của 2 căn penthouse ở tầng 28 và 29 trị giá lần lượt là 28,5 triệu USD và 30 triệu USD sẽ nhận được 2 chiếc siêu xe Pagani Utopia Roadster do chính tay nhà sáng lập thương hiệu, ông Horacio Pagani, thiết kế nên.