SUV điện đầu tiên của Maserati - Grecale Folgore chạy 501 km/lần sạc

Vừa ra mắt thị trường Việt gần đây, Grecale Folgore là SUV thuần điện đầu tiên của Maserati, đồng thời là mảnh ghép hoàn thiện dải sản phẩm Grecale bên cạnh các phiên bản động cơ đốt trong và hybrid.

Lưới tản nhiệt của Grecale Folgore vẫn giữ thiết kế tổng thể tương tự các phiên bản hiện có, tuy nhiên các nan dọc uống cong và to bản hơn, bên trong là nhiều khe nhỏ nằm ngang.

Khoang lái của Grecale thuần điện có thiết kế tương đồng các phiên bản chạy xăng. Hãng xe Italy cho biết vật liệu Econyl tái chế đã được sử dụng cho nội thất.

Hãng xe Italy cho biết Grecale Folgore có thể vận hành trên quãng đường tối đa 501 km mỗi lần sạc đầy. Khi kết nối trụ sạc nhanh 150 kW, xe nạp lại 20-80% dung lượng pin trong 29 phút.

Tại Việt Nam, Maserati Grecale Folgore có giá 5,495 tỷ đồng . Đối thủ của mẫu SUV thuần điện này tại Việt Nam gồm một số cái tên như Porsche Macan EV (3,48- 5,86 tỷ đồng ), BMW iX3 ( 3,499 tỷ đồng ).

