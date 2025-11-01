Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
SUV điện đầu tiên của Maserati - Grecale Folgore chạy 501 km/lần sạc

  • Thứ bảy, 1/11/2025 17:59 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Maserati Grecale Folgore là SUV thuần điện đầu tiên của thương hiệu xe sang Italy.

Maserati Grecale Folgore anh 1

Vừa ra mắt thị trường Việt gần đây, Grecale Folgore là SUV thuần điện đầu tiên của Maserati, đồng thời là mảnh ghép hoàn thiện dải sản phẩm Grecale bên cạnh các phiên bản động cơ đốt trong và hybrid.
Maserati Grecale Folgore anh 2

Các kích thước dài x rộng x cao của Maserati Grecele Folgore lần lượt 4.865 x 1.979 x 1.654 mm, chiều dài cơ sở 2.901 mm. Chiếc SUV thuần điện nặng 2,48 tấn.

Maserati Grecale Folgore anh 3

Lưới tản nhiệt của Grecale Folgore vẫn giữ thiết kế tổng thể tương tự các phiên bản hiện có, tuy nhiên các nan dọc uống cong và to bản hơn, bên trong là nhiều khe nhỏ nằm ngang.
Maserati Grecale Folgore anh 4

Tên phiên bản Folgore phủ màu đồng.
Maserati Grecale Folgore anh 5

Tương tự là logo thương hiệu ở cột C.
Maserati Grecale Folgore anh 6

Cụm đèn pha LED Matrix vẫn có mặt trên Maserati Grecale Folgore.
Maserati Grecale Folgore anh 7

"Dàn chân" của Maserati Grecale Folgore là bộ mâm kích thước 20 inch, đi cùng phanh đĩa với kẹp phanh Maserati màu đỏ.
Maserati Grecale Folgore anh 8

Khoang lái của Grecale thuần điện có thiết kế tương đồng các phiên bản chạy xăng. Hãng xe Italy cho biết vật liệu Econyl tái chế đã được sử dụng cho nội thất.
Maserati Grecale Folgore anh 9

Bộ ghế bọc da màu đỏ, có tích hợp chức năng sưởi.
Maserati Grecale Folgore anh 10

Grecale Folgore được trang bị hệ thống màn hình kép gồm màn hình trung tâm 12,3 inch, màn hình tiện nghi 8,8 inch cùng buồng lái kỹ thuật số 12,3 inch.
Maserati Grecale Folgore anh 11

Grecale Folgore sử dụng pin 105 kWh với công nghệ 400 V, hệ truyền động điện cung cấp công suất tối đa 550 mã lực và mô-men xoắn cực đại 820 Nm. Mẫu SUV thuần điện có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,1 giây.
Maserati Grecale Folgore anh 12

Hãng xe Italy cho biết Grecale Folgore có thể vận hành trên quãng đường tối đa 501 km mỗi lần sạc đầy. Khi kết nối trụ sạc nhanh 150 kW, xe nạp lại 20-80% dung lượng pin trong 29 phút.
Maserati Grecale Folgore anh 13

Tại Việt Nam, Maserati Grecale Folgore có giá 5,495 tỷ đồng. Đối thủ của mẫu SUV thuần điện này tại Việt Nam gồm một số cái tên như Porsche Macan EV (3,48-5,86 tỷ đồng), BMW iX3 (3,499 tỷ đồng).

Phúc Hậu

Phúc Hậu

