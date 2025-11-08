Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe đầu kéo chạy điện của Tesla sẽ hỗ trợ sạc siêu nhanh

  • Thứ bảy, 8/11/2025 16:24 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bản cập nhật tiếp theo sẽ giúp Tesla Semi có thể tiếp nhận sạc siêu nhanh công suất megawatt.

Theo Carscoops, Semi - mẫu xe đầu kéo chạy điện của Tesla - đang chuẩn bị được thiết kế lại, nhắm đến sản xuất hàng loạt từ năm sau. Dòng Class 8 của mẫu xe đầu kéo thuần điện sẽ có hiệu suất tốt hơn, tăng tải trọng tối đa, hệ thống tự hành cũng có thêm tính năng mới.

Tesla Semi ra mắt lần đầu vào năm 2017, được sản xuất giới hạn trong năm 2022. Bản cập nhật tiếp theo sẽ giúp mẫu xe đầu kéo chạy điện của Tesla trở nên phổ biến hơn.

Tesla tuyên bố mức tiêu thụ năng lượng của Semi giảm xuống còn 1,7 kWh/dặm, tương đương khoảng 1,06 kWh/km, tức cải thiện khoảng 15% so với bản hiện tại.

Cùng với phạm vi hoạt động tối đa tăng lên thành 500 dặm (khoảng 804 km) sau mỗi lần sạc đầy, Tesla Semi được cho là sẽ tăng tính cạnh tranh trước các đối thủ đến từ các thương hiệu xe tải khác như Daimler hay Volvo.

Công suất động cơ vẫn giữ nguyên ở mức 800 kW, nhưng Tesla cho biết những cải tiến bên trong, bao gồm hệ thống làm mát, phần mềm và quản lý nhiệt sẽ giúp mẫu xe đầu kéo thuần điện duy trì hiệu suất ổn định hơn khi tải nặng.

Tesla Semi bản mới cũng sẽ hỗ trợ sạc siêu nhanh với công suất tối đa 1,2 MW, cho phép rút ngắn đáng kể thời gian chờ sạc khi cơ sở hạ tầng phát triển phù hợp. Khả năng tải cũng tăng lên, nhưng Tesla không chia sẻ cụ thể.

xe dau keo dien anh 1

Về ngoại hình, Tesla Semi giờ đây đã mang nhiều nét tương đồng với các dòng xe điện cùng thương hiệu.

Đèn pha dạng thanh kiểu Model Y Juniper, thân xe gọn gàng hơn, nóc xe thiết kế lại để tăng tính khí động học là những thay đổi đáng chú ý. Tấm kính bên thu gọn kích thước, cản xe được thiết kế lại, tương tự ở hốc bánh.

Phúc Hậu

