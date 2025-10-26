Ai là ông lớn ở thị trường ôtô châu Âu?

Các hãng xe Trung Quốc vùng lên mạnh mẽ nhưng vẫn không thể vượt qua ông trùm xe điện Mỹ - Tesla.

Sau nhiều tháng biến động, Tesla Model Y bất ngờ trở lại vị trí mẫu xe bán chạy nhất châu Âu trong tháng 9, vượt qua hàng loạt đối thủ truyền thống ngay khi các hãng xe đến từ đất nước tỷ dân đang mở rộng ảnh hưởng mạnh mẽ tại khu vực này.

Xe Tesla là ôtô điện bán chạy nhất châu Âu

Theo dữ liệu thống kê, 25.938 chiếc Model Y đã được bàn giao trong tháng 9. Con số này giảm 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng là bước tiến lớn nếu so với tháng 8 khi mẫu xe điện này tụt xuống hạng 17, và tháng 7 khi chỉ đứng thứ 60 trong danh sách bán chạy toàn khu vực.

Xếp ngay sau Model Y là Renault Clio với 20.146 xe, Dacia Sandero với 19.200 xe và Volkswagen T-Roc đạt 18.652 xe.

Top 10 xe bán chạy nhất châu Âu thiếu vắng ôtô Trung Quốc. Ảnh: Carscoops.

Dù trở lại mạnh mẽ trong tháng 9, Model Y hiện chỉ đứng thứ 17 về doanh số cộng dồn trong năm, đạt 109.793 xe, thấp hơn nhiều so với 185.947 chiếc Dacia Sandero được tiêu thụ trong 9 tháng đầu năm.

Xe Trung Quốc tăng tốc ngoạn mục

Không chỉ đối đầu với các hãng truyền thống, Tesla đang phải chứng kiến làn sóng xe từ đất nước tỷ dân bành trướng mạnh mẽ tại châu Âu.

Theo dữ liệu mới nhất, các thương hiệu Trung Quốc chiếm 7,4% tổng số ôtô mới bán ra trong tháng 9, mức cao kỷ lục, tăng từ 5,5% hồi tháng 6. Cùng kỳ năm ngoái, con số này mới chỉ là 3,3%, nghĩa là thị phần đã tăng gấp đôi chỉ sau một năm.

Theo Auto News, 90.571 xe Trung Quốc đã được bán tại châu Âu trong tháng 9, tăng tới 149%. Dẫn đầu bảng xếp hạng là MG, với mức tăng 77% đạt 33.536 xe trong tháng, nâng tổng doanh số từ đầu năm lên 225.334 chiếc. Trong đó, MG ZS vẫn là mẫu bán chạy nhất, đạt 94.925 xe.

MG vẫn là thương hiệu Trung Quốc bán chạy nhất châu Âu. Ảnh: CarnewsChina.

Đứng thứ hai là BYD, ghi nhận 24.336 xe trong tháng 9, tăng mạnh so với 4.561 xe cùng kỳ năm trước. Tính từ đầu năm, hãng đã giao 119.805 xe tại châu Âu, trong đó Seal U (còn gọi là Sealion 6 tại một số thị trường) chiếm hơn 55.000 chiếc.

Chery xếp thứ ba trong nhóm các hãng xe Trung Quốc với 18.454 xe bán ra trong tháng 9, nâng tổng doanh số năm lên 73.128 xe, bao gồm cả hai thương hiệu con Jaecoo và Omoda.