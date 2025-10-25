Túi khí giả từ Trung Quốc gây chết người tại Mỹ

Hàng loạt vụ tai nạn đã diễn ra ở Mỹ gây chết người, đều đến từ túi khí được sản xuất ở Trung Quốc.

Một cuộc khủng hoảng an toàn nghiêm trọng đang bùng phát tại Mỹ khi các nhà điều tra phát hiện túi khí giả xuất xứ từ đất nước tỷ dân đã lọt vào hàng loạt xe trên toàn quốc, khiến nhiều tài xế thiệt mạng.

Văn phòng Điều tra Khiếm khuyết thuộc Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) vừa khởi động cuộc điều tra chính thức sau khi ghi nhận 8 vụ nổ túi khí gây chết người hoặc thương tích nặng.

Theo NHTSA, các bộ phận này nhiều khả năng được nhập lậu vào Mỹ. Trước đó, các báo cáo cho thấy nhiều xưởng sửa xe và cơ sở lắp ráp vô tình mua phải túi khí giả DTN vì bề ngoài giống hàng thật, nhưng giá chỉ bằng một phần 10 linh kiện chính hãng.

Vụ việc đầu tiên được ghi nhận tháng 6/2023, khi một tài xế Chevrolet Malibu đời 2020 tử vong do túi khí phát nổ trong lúc kích hoạt. Điều tra xác định bộ kích nổ là hàng giả từ thương hiệu DTN.

Trong năm kế tiếp, thêm 4 vụ nổ khác liên quan đến dòng Malibu tiếp tục xuất hiện, nhưng nguồn gốc linh kiện ban đầu chưa được làm rõ.

Tình hình trở nên nghiêm trọng vào tháng 3 vừa qua khi một tài xế Hyundai Sonata 2017 tử vong vì túi khí nổ. Đến tháng 8, một vụ tương tự xảy ra với Sonata 2019, và đầu tháng này, một tài xế Chevrolet Malibu 2020 tiếp tục thiệt mạng.

Ảnh chụp từ hiện trường cho thấy cả ba vụ gần nhất đều dùng bộ kích nổ DTN. Các hình ảnh cũ sau đó cũng được xác nhận có cùng nguồn gốc.

Tháng trước, DTN ra thông báo cho biết hãng không kinh doanh tại Mỹ và sản phẩm của họ bị cấm bán tại thị trường này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các linh kiện giả vẫn đang lưu hành tràn lan, đe dọa an toàn của hàng nghìn phương tiện đã qua sửa chữa.