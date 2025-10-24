Vì sao Nissan Patrol là 'quốc xe' tại UAE?

Thay vì những dàn siêu xe hay xe siêu sang, mẫu SUV cỡ lớn Nissan Patrol lại được nhiều người tại quốc gia vùng Vịnh này ưa chuộng và trở thành một biểu tượng văn hóa.

Tại Abu Dhabi hay Dubai, xe hơi không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là biểu tượng văn hóa và địa vị. Người ta thường nghĩ về những chiếc Lamborghini, Ferrari hay Rolls-Royce rực sáng dưới nắng sa mạc. Nhưng ít ai biết rằng, một trong những mẫu xe được ưa chuộng nhất tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) lại là Nissan Patrol - mẫu SUV cỡ lớn có giá chỉ khoảng 65.000 USD . Với nhiều người dân UAE, đây còn là "quốc xe" của họ.

Biểu tượng của sự bền bỉ và gắn kết gia đình

Điều này không quá khó hiểu. Nissan Patrol là chiếc SUV mạnh mẽ, bền bỉ, có khả năng off-road tuyệt vời - điều không thể thiếu ở một đất nước nơi sa mạc chiếm phần lớn diện tích và các gia đình thường dành cuối tuần cho những chuyến dã ngoại giữa cát vàng. Ngoài ra, số nhân khẩu trung bình tại UAE là 4,9 người, cao hơn mức trung bình toàn cầu (3,5 người), nên một chiếc xe lớn, tiện nghi và có thể chở cả gia đình là lựa chọn hiển nhiên.

Thế hệ thứ 7 của Nissan Patrol được ra mắt lần đầu vào tháng 9/2024 tại Abu Dhabi (thủ đô UAE). Tuy nhiên, mẫu SUV cỡ lớn này không còn được trang bị động cơ V8 dung tích 5.6L như thế hệ thứ 6.

Không chỉ riêng UAE, những mẫu SUV tương tự như Toyota Land Cruiser cũng phổ biến ở các nước láng giềng như Qatar hay Saudi Arabia. Tuy nhiên, Nissan Patrol chiếm vị trí đặc biệt - không chỉ là phương tiện, mà là biểu tượng của lòng trung thành và lịch sử.

Dấu ấn Sheikh Zayed và câu chuyện từ Chiến tranh vùng Vịnh

Nhiều người kể lại rằng Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, vị cha lập quốc của UAE, từng là người yêu thích và thường xuyên sử dụng Nissan Patrol. Tình cảm đó không chỉ đến từ tính thực dụng của chiếc xe, mà còn bắt nguồn từ một câu chuyện thú vị.

Chiếc Nissan Patrol đời 1995 của Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan được trưng bày tại một sự kiện. Chiếc xe gắn liền với tinh thần ủng hộ của người dân UAE đối với Kuwait trong Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất.

Khi Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất nổ ra, Saddam Hussein đưa quân Iraq xâm lược Kuwait, khiến toàn khu vực Trung Đông chấn động. Trước tình hình đó, Sheikh Zayed cùng các lãnh đạo Ả Rập khác đã quyết định hỗ trợ Kuwait. Ông kêu gọi các nhà phân phối xe trong nước đóng góp phương tiện để phục vụ chiến dịch viện trợ.

Giữa nhiều doanh nghiệp tham gia, Abdullah bin Mohammed Al Masoud, đối tác phân phối của Nissan tại UAE, đã tạo nên một hành động khó quên: viết tấm séc trống để cung cấp hơn 4.000 chiếc Nissan, phần lớn là mẫu Patrol. Cử chỉ ấy khiến Sheikh Zayed rất cảm kích. Từ đó, ông chọn Nissan Patrol làm xe yêu thích của mình và thường xuyên lái chúng trong các chuyến đi công vụ lẫn cá nhân.

Từ di sản đến biểu tượng văn hóa

Truyền thống ấy được các con trai của Sheikh Zayed, trong đó có Tổng thống đương nhiệm Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ), tiếp nối cho đến ngày nay. MBZ không chỉ sử dụng Patrol mà còn từng tự tay lái chiếc SUV này chở các nguyên thủ quốc tế khi họ đến thăm Abu Dhabi, như một lời khẳng định rằng sự giản dị và bản sắc dân tộc luôn được đặt lên hàng đầu.

Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan cũng thường xuyên sử dụng mẫu SUV này, đặc biệt là phiên bản hiệu năng cao Nissan Patrol NISMO. Từ đó, mẫu xe này càng được phổ biến rộng rãi tại UAE.

Câu chuyện về Nissan Patrol vì thế vượt xa giới hạn của một chiếc xe. Nó phản ánh tinh thần đoàn kết bộ tộc, sự tri ân lịch sử và niềm tự hào dân tộc - những giá trị cốt lõi đã tạo nên UAE hiện đại. Trong thế giới của những chiếc xe siêu sang hay siêu xe, Nissan Patrol vẫn lặng lẽ giữ vị trí đặc biệt trong trái tim người Emirati, như một lời nhắc rằng sự bền bỉ và lòng trung thành mới là những thứ trường tồn thật sự.