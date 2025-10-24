Xe sang 'nhập môn' nào đáng cân nhắc nếu có gần 2 tỷ đồng?

Với ngân sách dưới 2 tỷ đồng và yêu thích những chiếc sedan châu Âu, đâu sẽ là cái tên đáng cân nhắc?

Ngày nay, những mẫu xe từ các thương hiệu hạng sang đã dần trở nên dễ tiếp cận hơn. Ngoài các dòng xe sang đầu bảng, nhiều mẫu xe với mức giá khoảng 1- 2 tỷ đồng cũng bắt đầu được các hãng tập trung phân phối, hướng đến nhóm khách hàng mong muốn trải nghiệm ôtô sang với ngân sách thấp hơn.

Với ngân sách dưới 2 tỷ đồng , chưa bao gồm chi phí lăn bánh, đâu sẽ là những cái tên đáng cân nhắc?

Mercedes-Benz C-Class

Mercedes-Benz là một trong những hãng xe sang bán chạy nhất thị trường Việt, với đa dạng tầm giá. Đây cũng là thương hiệu đẩy mạnh việc "phổ thông hóa" các dòng sedan cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng doanh nhân.

Trong đó, các mẫu xe dòng C-Class thường được yêu thích nhờ thiết kế trẻ trung nhưng vẫn đậm chất Đức cùng mức giá "dễ thở" gần nhất danh mục sản phẩm.

C 200 Avantgarde là phiên bản có giá thấp nhất của dòng C-Class. Ảnh: Mercedes-Benz.

Chiếc C200 Avantagarde là phiên bản thấp nhất, đang được bán với giá khoảng 1,599 tỷ, trong khi bản cao cấp hơn với nhiều công nghệ là C200 Avantgarde Plus có giá 1,849 tỷ đồng tại Việt Nam.

Xe được trang bị động cơ 1.5L tăng áp 4 xy-lanh, kết hợp công nghệ Mild Hybrid EQ Boost, công suất 204 mã lực tại 5.800-6.100 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 300 Nm tại 1.800-4.000 vòng/phút. Hệ thống hybrid bổ sung thêm 20 mã lực và 200 Nm khi cần tăng tốc.

Nếu muốn trải nghiệm cảm giác lái thể thao hơn với gói trang bị AMG đặc trưng từ thương hiệu ngôi sao 3 cánh, người mua cần chi 2,099 tỷ đồng cho chiếc C300 AMG.

C 300 AMG được trang bị gói thể thao AMG, cùng động cơ 2.0L. Ảnh: Mercedes-Benz.

Ngoài ngoại hình được nâng cấp với nhiều chi tiết dập nổi Powerdomes trên nắp ca pô cùng các hốc gió thể thao ở cản trước và sau, C300 AMG cũng được tăng kích thước của khoang cabin, độ cao trần xe nhờ kích thước tổng thể được gia tăng.

Bên dưới nắp ca pô là động cơ I4 2.0L kết hợp công nghệ EQ Boost, cho công suất tối đa 258 mã lực và mô men xoắn cực đại 400 Nm.

BMW 3 Series LCI

Nếu yêu thích phong cách thể thao của những dòng xe Đức, BMW 3 Series LCI là dòng xe đáng cân nhắc trong tầm giá dưới 2 tỷ đồng . Xe đang được bán với 3 phiên bản gồm 320i Sport Line, 320i M Sport và 330i M Sport.

Trong đó, 330i M Sport là mẫu xe hướng đến cảm giác lái, được trang bị động cơ xăng 2.0L 4 xi-lanh TwinPower Turbo, sản sinh công suất tối đa 258 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Xe được bán với giá khoảng 1,809 tỷ đồng .

BMW 330i M Sport phù hợp với người yêu thích sự sang trọng nhưng vẫn đậm nét thể thao. Ảnh: BMW.

Hai phiên bản còn lại sở hữu động cơ tương tự, nhưng được điều chỉnh về mặt công suất, cho sức mạnh tối đa 184 mã lực tại 5.000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 290 Nm tại 1.350-4.250 vòng/ phút. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,3 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 235 km/h.

Tại Việt Nam, 320i Sportline có giá 1,435 tỷ trong khi chiếc 320i MSport LCI có giá 1,635 tỷ đồng .

Audi A4

Ở tầm giá dưới 2 tỷ đồng , Audi A4 cũng là một mẫu xe đáng cân nhắc, hướng đến những khách hàng yêu thích phong cách sang trọng nhưng không quá hầm hố hay phô trương.

Khác với BMW 3 Series hay Mercedes-Benz C-Class, Audi A4 tuy vẫn mang dáng thể thao đặc trưng nhưng được tập trung vào các đường bo tròn, cắt xẻ ít ở cản trước tạo cảm giác "lowkey". Nếu mong muốn chiếc sedan trở nên hầm hố hơn, người dùng có thể mua thêm gói tùy chọn S Line và Black Edition.

Audi A4 tại Việt Nam là bản ra mắt từ năm 2021. Ảnh: Audi.

Xe được trang bị động cơ TFSI 2.0 cùng công nghệ Mild-hybrid 12 V, cho công suất 140 mã lực, mô men xoắn cực đại 320 Nm.

Audi A4 được bán với giá 1,69 tỷ đồng , một con số khá cạnh tranh nếu đặt lên bàn cân với những cái tên cùng phân khúc. Tuy nhiên, mẫu xe chưa từng trải qua đợt nâng cấp nào từ năm 2021, biến chiếc A4 tại Việt Nam có phần kém hiện đại hơn các đối thủ trong cùng tầm giá.

Volvo S60 R-Design

Volvo từ lâu là thương hiệu luôn ghi điểm nhờ thiết kế sang trọng và gói trang bị an toàn, hệ thống khung gầm được đầu tư. Với ngân sách dưới 2 tỷ đồng , khách hàng có thể trải nghiệm chiếc S60, một mẫu xe sang cỡ nhỏ được nhập khẩu trực tiếp từ Thụy Điển.

Trước đó dù có thông tin đã ngừng bán và cũng biến mất khỏi danh mục sản phẩm của hãng tại thị trường Việt, chiếc S60 vẫn còn được phân phối ở một số đại lý, duy nhất bản R-Design với giá khoảng 1,73 tỷ đồng . Tuy nhiên, đây vẫn là phiên bản ra mắt từ năm 2021-2022, chưa trải qua đợt nâng cấp mới nhất.

Chiếc S60 tại Việt Nam vẫn giữ phong cách thiết kế Scandivania Design quen thuộc. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Tương tự các anh em thuần điện hay hybrid đang được tập trung, S60 vẫn sở hữu thiết kế phong cách Bắc Âu Scandinavian Design quen thuộc. Xe được trang bị động cơ I4 2.0L Turbo cùng hộp số tự động 8 cấp, cho công suất 250 mã lực, mô men xoắn cực đại 350 Nm.

Ở tầm giá dưới 2 tỷ đồng , lựa chọn sedan hạng sang không chỉ nằm ở thông số kỹ thuật mà còn là câu chuyện về sở thích cá nhân. Các mẫu xe từ Mercedes-Benz và BMW vẫn giữ sức hút nhờ cảm giác lái và tính thể thao, trong khi Audi hay Volvo phù hợp với người tìm kiếm sự khác biệt, tinh tế và an toàn.

Tùy vào nhu cầu và cá tính, khách hàng Việt có thể dễ dàng chọn cho mình chiếc xe sang đầu tiên mà không cần chi vượt ngưỡng 2 tỷ đồng .