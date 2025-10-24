Uber thưởng 4.000 USD cho tài xế chuyển sang xe điện

Gã khổng lồ gọi xe công nghệ Uber đang đẩy mạnh chiến lược phát triển bền vững với mục tiêu đạt 100% chuyến đi không phát thải vào năm 2040.

Uber Technologies thông báo sẽ đổi tên dịch vụ "Uber Green" thành "Uber Electric", đồng thời triển khai chương trình hỗ trợ tài xế mang tên "Go Electric".

Từng được biết đến với tên gọi Uber Green, Uber Electric triển khai chương trình "Go Electric" với mức hỗ trợ 4.000 USD cho những tài xế chuyển đổi sang xe điện tại một số bang ở Mỹ.

Theo đó, các tài xế đủ điều kiện tại California, New York, Colorado và Massachusetts sẽ nhận khoản trợ cấp 4.000 USD khi mua xe điện mới hoặc cũ. Khoản hỗ trợ từ Uber có thể kết hợp với các ưu đãi khác của tiểu bang, giúp giảm thêm hàng nghìn USD trong bối cảnh khoản tín dụng thuế liên bang 7.500 USD cho xe điện vừa hết hạn vào tháng trước, khiến giá xe điện tăng lên đáng kể.

Trước đó, Uber đã chuyển toàn bộ dịch vụ "Uber Green" tại Mỹ sang mô hình xe điện 100%, thay vì cho phép sử dụng cả xe hybrid và xe điện như trước đây. Hãng vận tải cho biết có hơn 200.000 xe điện hoạt động trên nền tảng toàn cầu, với tài xế tại Mỹ, Canada và châu Âu chuyển sang xe điện nhanh gấp 5 lần so với các thị trường khác.

Điểm khác biệt so với chương trình "Uber Green" trước đây là lược bỏ các dòng xe hybrid. Uber kỳ vọng sẽ tăng tốc quá trình điện hóa đội xe toàn cầu và củng cố vị thế tiên phong trong lĩnh vực di chuyển bền vững.

Nhân dịp thay đổi nhận diện thương hiệu, Uber cũng tặng người dùng giảm giá 20% cho chuyến đi bằng xe điện tiếp theo. Ngoài ra, công ty đang mở rộng tính năng "battery-aware matching" tới 25 quốc gia. Tính năng này giúp hệ thống tự động ghép chuyến phù hợp với mức pin của xe, nhằm giảm bớt "nỗi lo hết pin giữa đường" - một trong những rào cản lớn nhất khiến tài xế còn e dè với xe điện.

Theo thống kê, cứ 4 hành khách thì có 1 người cho biết lần đầu tiên trải nghiệm xe điện là qua Uber. Với hàng loạt bước đi mới, Uber kỳ vọng sẽ tăng tốc quá trình điện hóa đội xe toàn cầu và củng cố vị thế tiên phong trong lĩnh vực di chuyển bền vững.