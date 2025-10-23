Doanh thu Tesla đạt kỷ lục nhưng lợi nhuận lại lao dốc

Doanh thu quý III của Tesla đạt mức cao nhất từ trước đến nay, nhưng lợi nhuận lại hụt hơi do chi phí tăng vọt, thuế nhập khẩu mới và nguồn thu từ tín chỉ khí thải dần cạn kiệt.

Tesla vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2025 với doanh thu đạt mức kỷ lục 28,1 tỷ USD , vượt kỳ vọng của giới phân tích ( 26,37 tỷ USD ), nhờ doanh số xe điện cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, lợi nhuận lại không đạt kỳ vọng do chi phí tăng mạnh, doanh thu từ tín chỉ khí thải giảm và ảnh hưởng từ các chính sách thuế mới tại Mỹ.

Doanh số kỷ lục, nhưng lợi nhuận hụt hơi

Tesla cho biết lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong quý đạt 0,5 USD , thấp hơn mức dự báo 0,55 USD . Biên lợi nhuận gộp đạt 18%, cao hơn một chút so với ước tính 17,5%, nhưng biên lợi nhuận mảng ôtô (loại trừ tín chỉ khí thải) chỉ còn 15,4%, giảm so với cùng kỳ năm trước. Nguồn thu từ tín chỉ khí thải, vốn từng là động lực lớn cho lợi nhuận Tesla, đã giảm còn 417 triệu USD , so với 739 triệu USD cùng kỳ năm 2024 và 435 triệu USD quý trước.

Theo Tesla, việc chính quyền Tổng thống Donald Trump loại bỏ nhiều ưu đãi thuế cho xe điện, cùng các mức thuế mới áp lên linh kiện nhập khẩu, đã khiến chi phí đội lên đáng kể. Giám đốc tài chính Vaibhav Taneja cho biết, chỉ riêng thuế nhập khẩu linh kiện ôtô đã khiến công ty tốn hơn 400 triệu USD trong quý.

Chi phí nghiên cứu và đầu tư AI tăng mạnh

Chi phí hoạt động của Tesla tăng 50% so với cùng kỳ, chủ yếu do đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), robot và dự án phát triển phần mềm tự lái, cùng chi phí trả cổ phiếu thưởng cho nhân viên. Ông Taneja cho biết vốn đầu tư (CAPEX) sẽ tăng mạnh trong năm 2026 để chuẩn bị cho các dự án lớn như robot hình người Optimus, xe tải điện Semi, bộ pin Megapack 3 và robotaxi Cybercab.

Dù vậy, Giám đốc đầu tư Shawn Campbell của Camelthorn Investments nhận định: "Tesla đưa ra đủ tin tốt để làm hài lòng người hâm mộ, nhưng cũng có đủ điểm yếu để khiến giới hoài nghi vẫn giữ nguyên quan điểm. Báo cáo này sẽ không thay đổi cách nhìn của ai về Tesla".

Giảm giá xe để kích cầu, nhưng rủi ro biên lợi nhuận

Trước nguy cơ nhu cầu xe điện giảm khi ưu đãi thuế hết hiệu lực, Tesla đã tung ra phiên bản "Standard" giá rẻ của Model Y và Model 3, cắt giảm nhiều tính năng và hạ giá từ 5.000 đến 5.500 USD mỗi xe. Các nhà phân tích cảnh báo chiến lược này có thể làm giảm biên lợi nhuận, khi mức tiết kiệm chi phí không đủ bù đắp cho việc hạ giá bán.

CEO Elon Musk khẳng định Tesla đang "đi đúng lộ trình" để bắt đầu sản xuất hàng loạt robotaxi Cybercab, xe đầu kéo Semi và pin Megapack 3 vào năm 2026. Công ty cũng ghi nhận tăng trưởng 81% trong mảng năng lượng, đặc biệt ở lưu trữ điện Megapack. Ông Musk cho biết robot hình người Optimus có thể bắt đầu sản xuất vào cuối năm 2026.

Tesla đã thử nghiệm giới hạn dịch vụ robotaxi tại Austin (Texas, Mỹ) và ông Musk kỳ vọng xe tự lái hoàn toàn sẽ hoạt động không cần tài xế an toàn tại nhiều khu vực trong năm nay, mở rộng ra từ 8 đến 10 thành phố lớn trước cuối năm nay.

Triển vọng ngắn hạn thách thức, niềm tin dài hạn vẫn mạnh

Dù vậy, Phố Wall dự báo doanh số Tesla năm 2025 sẽ giảm 8,5%, do hết ưu đãi thuế, dòng sản phẩm cũ và cạnh tranh gia tăng. Ngoài ra, quan điểm chính trị thiên hữu của ông Musk cũng được cho là khiến một bộ phận khách hàng tiềm năng xa lánh.

Giới đầu tư vẫn tin tưởng vào tầm nhìn dài hạn của ông Elon Musk về tình hình hoạt động của Tesla trong tương lai, bên cạnh mảng AI và robot.

Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn tin tưởng vào tầm nhìn dài hạn của ông. Nancy Tengler, Giám đốc điều hành Laffer Tengler Investments - quỹ đang nắm giữ cổ phần Tesla - nhận định: "Tôi không lo cho quý sau. Quá trình này có thể lộn xộn, thử sai và phải làm lại, nhưng Musk là người quyết tâm. Lịch sử cho thấy ông ấy luôn hoàn thành mục tiêu".

Cổ phiếu Tesla giảm 4% trong phiên giao dịch ngoài giờ, dù công ty vẫn giữ vốn hóa hơn 1,45 nghìn tỷ USD , phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư rằng tương lai của Tesla nằm ở robot và AI - nhưng doanh số xe vẫn là trụ cột trong hiện tại.