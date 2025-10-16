Doanh số xe điện hóa toàn cầu lập kỷ lục trong tháng 9

Doanh số xe điện hóa tăng mạnh nhờ nhu cầu bùng nổ tại Trung Quốc, Mỹ và châu Âu, đánh dấu tháng bán hàng kỷ lục toàn cầu.

Theo dữ liệu mới công bố từ công ty nghiên cứu thị trường Rho Motion, doanh số xe điện hóa toàn cầu (bao gồm BEV và PHEV) trong tháng 9 đã tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức kỷ lục 2,1 triệu xe. Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ nhu cầu mạnh tại Trung Quốc, cùng với "cơn sốt" tranh thủ ưu đãi thuế tại Mỹ.

Doanh số xe điện hóa toàn cầu (bao gồm xe thuần điện BEV và plug-in hybrid PHEV) trong tháng 9 đã tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức kỷ lục 2,1 triệu xe.

Trung Quốc, thị trường ôtô lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 2/3 tổng doanh số với khoảng 1,3 triệu xe bán ra. Tại Bắc Mỹ, thị trường cũng đạt mức kỷ lục khi người tiêu dùng Mỹ đẩy mạnh mua xe để kịp hưởng ưu đãi thuế 7.500 USD trước khi chương trình kết thúc. Ông Charles Lester, quản lý dữ liệu tại Rho Motion, cho biết: "Với việc ưu đãi thuế liên bang kết thúc, nhu cầu tại Mỹ được dự báo sẽ giảm mạnh trong quý IV năm nay".

Tại châu Âu, doanh số xe điện cũng tăng mạnh nhờ chính sách hỗ trợ ở Đức và nhu cầu tốt tại Anh. Việc Tesla tung ra phiên bản giá thấp Model Y Standard ở khu vực này cũng được dự đoán sẽ khiến cuộc cạnh tranh thêm gay gắt trong những tháng tới.

Nhằm đối phó với việc ưu đãi thuế dành cho xe điện bị cắt bỏ từ ngày 1/10, Tesla đã ra mắt các phiên bản Model 3 Standard và Model Y Standard, với kỳ vọng sẽ thuyết phục được khách hàng lựa chọn bản "giá rẻ" này.

Tổng cộng, toàn cầu đã tiêu thụ 2,1 triệu xe BEV và PHEV trong tháng 9, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thị trường Trung Quốc đạt khoảng 1,3 triệu xe. Châu Âu ghi nhận mức tăng 36% với 427.541 xe bán ra, trong khi Bắc Mỹ tăng 66% lên khoảng 215.000 xe. Các khu vực còn lại trên thế giới đạt 153.594 xe, tăng 48%.

Dù đạt mức tăng trưởng ấn tượng, Rho Motion cảnh báo nhu cầu tại Mỹ có thể giảm mạnh trong quý cuối năm khi ưu đãi thuế kết thúc. Một số hãng xe như General Motors và Hyundai đã bắt đầu tung ra các chương trình giảm giá và tận dụng tồn kho đại lý để giảm thiểu tác động, song nhìn chung sản lượng sản xuất đang bị cắt giảm.

Doanh số xe điện hóa tăng mạnh nhờ nhu cầu bùng nổ tại Trung Quốc, Mỹ và châu Âu, đánh dấu tháng bán hàng kỷ lục toàn cầu. Tuy nhiên, những thách thức lớn đối với phân khúc này sẽ bắt đầu ảnh hưởng nặng nề trong các tháng cuối năm.

Tháng 9 đánh dấu bước ngoặt mới của thị trường xe điện toàn cầu với doanh số kỷ lục, song cũng hé lộ những thách thức phía trước, đặc biệt là khi các chính sách hỗ trợ dần được thu hẹp. Cuộc đua giành thị phần giữa các hãng xe sẽ ngày càng khốc liệt, đặc biệt tại Mỹ và châu Âu.