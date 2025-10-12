Doanh số xe điện sản xuất tại Trung Quốc của Tesla tăng trở lại

Doanh số xe điện Tesla sản xuất tại Trung Quốc tăng nhẹ trong tháng 9, chấm dứt chuỗi giảm trong 2 tháng trước đó nhờ sự ra mắt của chiếc Model Y L.

Doanh số xe điện sản xuất tại Trung Quốc của Tesla đã tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 9, đạt 90.812 xe, chấm dứt chuỗi 2 tháng sụt giảm liên tiếp. Sự phục hồi này diễn ra ngay sau khi mẫu crossover Model Y L bắt đầu được bàn giao cho khách hàng.

Mẫu crossover thuần điện Tesla Model Y L được phân phối tại thị trường Trung Quốc với trục cơ sở kéo dài hơn 150 mm cùng cấu hình 6 chỗ ngồi, hướng đến nhóm khách hàng gia đình.

Theo số liệu từ Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA), doanh số của các mẫu xe Tesla Model 3 và Tesla Model Y lắp ráp tại nhà máy Thượng Hải, bao gồm cả xuất khẩu sang châu Âu và các thị trường khác, tăng 9,2% so với tháng 8. Đáng chú ý, tháng 9 cũng đánh dấu lần đầu tiên những chiếc xe điện sản xuất tại Trung Quốc của Tesla được bàn giao tới khách hàng ở Ấn Độ.

Trong quý III/2025, Tesla đã giao tổng cộng 241.890 xe điện sản xuất tại Trung Quốc, cao thứ tư trong lịch sử của hãng. Trên quy mô toàn cầu, Tesla vượt dự báo của giới phân tích với lượng giao hàng kỷ lục trong quý, khi nhiều khách hàng Mỹ đẩy nhanh việc mua xe trước thời điểm chính sách tín dụng thuế EV tại Mỹ hết hạn vào cuối tháng 9.

Hàng ghế thứ hai được thiết kế theo phong cách thương gia với hai ghế độc lập điều khiển điện có tựa tay gập điện, chức năng sưởi và thông gió, màn hình phụ 8 inch...

Để củng cố đà tăng trưởng, Tesla gần đây đã tung ra các phiên bản giá rẻ được chờ đợi từ lâu của Model Y và Model 3. Thời điểm giao hàng dự kiến bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 1 năm sau, dù thời điểm cụ thể dành cho thị trường Trung Quốc vẫn chưa được công bố.

Trong khi đó, đối thủ lớn nhất tại Trung Quốc là BYD lại ghi nhận quý đầu tiên sụt giảm doanh số kể từ năm 2020, cho thấy đà mở rộng kỷ lục của hãng này có thể đang chững lại.

Với phiên bản kéo dài trục cơ sở Model Y L, kết hợp cùng các phiên bản giá rẻ Model Y Standard và Model 3 Standard, Tesla kỳ vọng sẽ vực dậy doanh số tại thị trường Trung Quốc, vốn đang bị nhiều hãng xe nội địa cạnh tranh gay gắt.

Để đối phó với áp lực cạnh tranh ngày càng tăng tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới, Tesla đã ra mắt mẫu Tesla Model Y L, phiên bản trục cơ sở kéo dài với cấu hình 6 chỗ ngồi, vào tháng 8. Mẫu xe này chính thức được giao đến tay khách hàng Trung Quốc trong tháng 9, góp phần kéo doanh số của hãng tăng trở lại.