Xe Trung Quốc 'tổng tiến công' châu Á, châu Phi và Nam Mỹ

Giá rẻ và xe điện là "vũ khí" giúp các hãng xe Trung Quốc chinh phục người tiêu dùng tại các nền kinh tế đang phát triển tại châu Á, châu Phi và Nam Mỹ.

Cuộc cạnh tranh thực sự giữa các hãng xe truyền thống và Trung Quốc hiện không diễn ra ở châu Âu hay Mỹ, mà ở các quốc gia đang phát triển và thu nhập thấp. Trong khi truyền thông quốc tế thường tập trung vào việc xe Trung Quốc tiến vào châu Âu, thì chiến trường quyết định lại là những thị trường mới nổi tại châu Á, châu Phi và Nam Mỹ - nơi người tiêu dùng nhạy cảm hơn với giá cả.

Giá rẻ - lợi thế áp đảo

Các thương hiệu Trung Quốc như BYD, Changan, GWM hay MG đang ngày càng phổ biến ở những quốc gia như Brazil, Thái Lan, Israel hay Indonesia. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở yếu tố giá: xe Trung Quốc, đặc biệt là xe điện, thường rẻ hơn nhiều so với các đối thủ đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu hay Mỹ.

Mẫu sedan thuần điện BYD Seal ra mắt tại Brazil từ năm 2023. Quốc gia Nam Mỹ này dần trở thành một trong những thị trường quan trọng ngoài Trung Quốc của thương hiệu xe điện lớn nhất thế giới.

Sự chênh lệch này đặc biệt rõ trong phân khúc xe điện - lĩnh vực mà Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới nhờ sản xuất pin trong nước và chuỗi cung ứng tối ưu. Nhờ đó, người tiêu dùng ở các nền kinh tế đang phát triển có thể tiếp cận xe điện với mức giá hợp lý hơn, trong khi các hãng xe phương Tây vẫn bị ràng buộc bởi chi phí cao.

Các "ông lớn" truyền thống mất thị phần

Theo dữ liệu mới nhất, làn sóng xe Trung Quốc đang khiến nhiều thương hiệu lâu đời như Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Suzuki (Nhật Bản), Hyundai và Kia (Hàn Quốc), Fiat, Renault, Volkswagen (châu Âu), cùng Chevrolet và Ford (Mỹ) mất dần vị thế tại các thị trường mới nổi.

Là một trong những nơi có lượng người gốc Trung Quốc định cư nhiều nhất thế giới, Australia cũng là thị trường mà các hãng xe Trung Quốc chú trọng, vốn đang chiếm thị phần 16,7% tính đến tháng 9/2025.

Tại Brazil - thị trường ôtô lớn nhất Nam Mỹ - thị phần của xe Trung Quốc tăng từ 6,8% trong 9 tháng đầu năm 2024 lên 9,1% năm 2025, đứng thứ tư toàn thị trường, chỉ sau Fiat, Volkswagen và Chevrolet.

Ở Australia, mức tăng còn ấn tượng hơn: từ 11,4% lên gần 17% vào tháng 9/2025. Tại Ukraine, BYD - thương hiệu xe điện lớn nhất Trung Quốc - tăng thị phần từ 3% lên 7,7%, vượt qua nhiều tên tuổi châu Âu.

Dòng bán tải Changan Hunter được trưng bày tại một showroom ở Chile. Tại quốc gia Nam Mỹ này, các thương hiệu Trung Quốc đã chiếm 30,9% thị phần.

Tình hình tương tự diễn ra ở khắp nơi: Chevrolet mất thị phần vào tay GWM và Changan ở Chile; Ford bị BYD đẩy khỏi top 10 tại Colombia; còn ở Indonesia, BYD đã vươn lên vị trí thứ 6 toàn thị trường.

Thị phần tăng mạnh ở nhiều quốc gia

Hiện nay, xe Trung Quốc đang nắm giữ hơn 30% thị phần tại nhiều thị trường chủ chốt như Thái Lan, Israel và Chile – mức chi phối đủ để làm thay đổi cấu trúc ngành. Ở Australia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), con số này dao động quanh 16 - 17%, trong khi tại Nam Phi và Indonesia, thị phần đã vượt mốc 12%.

Nhà máy của BYD tại thành phố Camacari (Brazil) sẽ chính thức hoạt động từ cuối năm 2026 và có thể tạo ra thêm 10.000 việc làm. Trước đó, việc xây dựng nhà máy này đã bị tạm hoãn do các cáo buộc lạm dụng lao động.

Ngay cả ở những quốc gia từng được xem là "lãnh địa" của xe Nhật như Malaysia hay Brazil, xe Trung Quốc cũng đang vươn lên mạnh mẽ, lần lượt đạt 6 - 9% tổng doanh số toàn thị trường. Không chỉ chiếm thị phần lớn, đà tăng của xe Trung Quốc còn rất nhanh. Năm 2025, Uruguay ghi nhận mức tăng tới 12,6%, Israel tăng 11,5%, Indonesia tăng 6,5%, Ukraine tăng 6,2% và Australia tăng 5,3% so với năm 2024.

Nhờ lợi thế chi phí sản xuất thấp, công nghệ xe điện tiên tiến cùng chiến lược mở rộng linh hoạt, các hãng xe Trung Quốc đang từng bước chiếm lĩnh những khu vực mà các đối thủ phương Tây và Nhật Bản từng thống trị.

Dù vẫn gặp thách thức về niềm tin thương hiệu và tiêu chuẩn an toàn tại các thị trường phát triển, xe Trung Quốc đang chứng minh rằng họ có thể trở thành lựa chọn hàng đầu ở các nền kinh tế mới nổi. Với đà này, việc Trung Quốc trở thành cường quốc xuất khẩu ôtô số một thế giới chỉ còn là vấn đề thời gian.