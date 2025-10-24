Nhiều mẫu xe BMW ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ

Cao điểm mua sắm cuối năm, Thaco Auto triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách mua xe BMW, với cơ hội trúng thưởng mẫu xe BMW 5 Series trị giá gần 2 tỷ đồng.

Từ nay đến tháng 11, Thaco Auto và BMW triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt, tương đương 100% lệ phí trước bạ dành cho các dòng xe BMW.

Cụ thể, các dòng xe lắp ráp nhận ưu đãi lên đến 240 triệu đồng. Giá bán BMW 3 Series chỉ từ 1,579 tỷ đồng , BMW X3 (G01) từ 2,042 tỷ đồng và BMW 520i (G30) từ 1,799 tỷ đồng . Đây được xem là mức giá hấp dẫn nhất dành cho 3 dòng xe lắp ráp của BMW được yêu thích tại Việt Nam.

Xe BMW áp dụng ưu đãi tương đương 100% phí trước bạ dịp cuối năm.

Tương tự, các dòng xe nhập khẩu chính hãng gồm BMW 530i M Sport (G30), BMW 4 Series Gran Coupe và BMW X4 nhận mức giảm cao nhất đến 480 triệu đồng. Hai mẫu xe Roadster BMW Z4 và SAC (Sport Activity Coupe) BMW X6 nhận ưu đãi đến hơn 300 triệu đồng.

Hai mẫu xe điện BMW iX3 và i4 nhận mức ưu đãi cao nhất, lên đến hơn 1 tỷ đồng kèm chính sách miễn 100% phí trước bạ cho xe điện, với giá bán của BMW iX3 là 2,495 tỷ đồng , BMW i4 có giá từ 2,950 tỷ đồng . Ngoài ra, khách hàng mua xe điện BMW được tặng bộ sạc nhanh WallBox và miễn phí sạc pin tại các điểm sạc của Thaco Auto trên toàn quốc.

Dòng xe điện BMW nhận ưu đãi lên đến hơn 1 tỷ đồng dịp này.

Dòng xe BMW Luxury Class gồm BMW X7, BMW 7 Series, BMW i7, XM nhận được ưu đãi lên đến hơn 700 triệu. Bên cạnh đó, khách hàng được tham gia chương trình đào tạo lái xe/chăm sóc xe “White Glove” và hưởng 7 đặc quyền cao cấp từ BMW Excellence Club (BEC) gồm: Giao xe tại nhà, ưu tiên tiếp nhận và làm dịch vụ, làm đẹp xe miễn phí, đưa đón khi công tác ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, tham dự sự kiện đặc biệt, sở hữu thẻ Accor và sử dụng sân tập golf.

Song song đó, từ nay đến hết tháng 12, Thaco Auto triển khai chương trình “Sắm xe sang, rút thăm lộc vàng”, với cơ hội rút thăm may mắn để nhận các phần thưởng giá trị từ BMW. Cụ thể, một giải đặc biệt là xe BMW 520i trị giá 1,979 tỷ đồng ; một giải nhất là kỳ nghỉ dưỡng cho 2 người tại resort 5 sao trị giá 100 triệu đồng, một giải nhì và một giải ba là voucher lifestyle trị giá 50 triệu đồng và 20 triệu đồng. Chương trình áp dụng cho khách mua các dòng xe BMW Z4, 4 series, 5 series (G30), 7 series, X4, X5, X6, X7, BMW XM, BMW M, i4, iX3 và i7.

Đặc biệt, giải đấu BMW Golf Cup - National Final Vietnam sẽ chính thức trở lại vào tháng 11. Các khách hàng sở hữu xe BMW trong tháng 9-10 sẽ được ưu tiên tranh tài tại giải đấu lần này, chọn ra 3 đại diện xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết BMW Golf Cup - World Final vào đầu năm 2026.

Ngoài ra, người mua xe cũng nhận được chính sách “Loyalty” cho khách hàng thân thiết với mức ưu đãi thêm đến 100 triệu đồng cùng chính sách bảo hành chính hãng 5 năm không giới hạn số km, đảm bảo an tâm cho khi sử dụng xe sang BMW.