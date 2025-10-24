Xe máy điện tràn ngập Macau, người dân khổ vì không có chỗ sạc

Dù được hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ, sự bùng nổ xe máy điện đang đối mặt với hạ tầng sạc thiếu hụt và khan hiếm kỹ thuật viên chuyên môn.

Macau (Trung Quốc) đang chứng kiến làn sóng chuyển đổi mạnh mẽ từ xe máy chạy xăng sang xe máy điện, nhưng tiến trình "xanh hóa" này có nguy cơ chững lại vì thiếu hạ tầng sạc và nhân lực kỹ thuật.

Xe máy điện được Macau ưu ái phát triển, đạt thị phần lên đến 40,7%. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo mạng lưới trạm sạc hiện nay chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng, trong khi số lượng kỹ thuật viên am hiểu về xe điện rất ít.

Theo Macau Daily Times, giới chuyên môn cảnh báo rằng mạng lưới trạm sạc hiện nay chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng của xe điện. Trong tháng này, Cục Bảo vệ Môi trường Macau (DSPA) đã khởi động giai đoạn mới của chương trình trợ cấp kéo dài 5 năm, nhằm khuyến khích người dân đổi xe máy xăng sang xe điện. Mỗi người tham gia có thể nhận tới 8.800 pataca (hơn 1.100 USD ) cùng nhiều ưu đãi về lệ phí.

Nhờ các đợt hỗ trợ trước, tỷ lệ xe máy điện tại Macau đã tăng từ 2% lên 40,7%, với riêng giai đoạn 2022 - 2023 ghi nhận 1.457 xe cũ được thu hồi và 1.210 xe điện mới đăng ký. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu bùng nổ này.

Nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của Biển Đông - Tây Thái Bình Dương, nơi có tần suất bão nhiệt đới dày đặc nhất thế giới, Macau cũng gặp thách thức lớn trong việc mở rộng quy mô trạm sạc điện, đặc biệt mỗi khi bị ngập lụt.

Hiện tại, đặc khu chỉ có 630 điểm sạc tại 49 bãi đỗ công cộng và 8 trạm đổi pin, phục vụ cho hơn 5.000 xe máy điện đăng ký. Ông Ung Ka Fei, đại diện Hiệp hội Chuyên gia Xe máy Macau, cho biết mạng lưới sạc "vừa thiếu về số lượng, vừa phân bố không hợp lý". Trong khi đó, ông Lei Chong Sam, Chủ tịch Hiệp hội Thương nhân Xe máy Điện Bảo vệ Môi trường Macau, nhận định "vấn đề lớn nhất hiện nay chính là số lượng trạm sạc quá hạn chế".

Các chuyên gia cho rằng nguy cơ ngập lụt cùng hạn chế về không gian khiến việc lắp đặt thêm trạm sạc gặp khó khăn, còn các bãi đỗ xe tư nhân thì gần như chưa được trang bị thiết bị sạc. Không chỉ thiếu hạ tầng, dịch vụ sửa chữa cũng đang chịu áp lực. Cả ông Ung và ông Lei đều cho biết số kỹ thuật viên am hiểu về xe điện rất ít, trong khi thị trường hiện có 179 mẫu xe đến từ gần 50 thương hiệu đang cạnh tranh.

Không tự lượng khả năng cơ sở vật chất khi xe điện bùng nổ, nỗ lực "xanh hóa" phương tiện của người dân Macau chắc chắn sẽ phản tác dụng, gây thêm áp lực thay vì giảm tải cho thành phố.

Giới quan sát nhận định, nếu không sớm mở rộng mạng lưới sạc và đào tạo nhân lực, tham vọng "điện hóa" toàn bộ xe máy tại Macao có thể sẽ chậm lại - bất chấp sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân và chính phủ. Việc xanh hóa thiếu tính toán về hạ tầng và điều kiện khí hậu có thể khiến nỗ lực chuyển đổi này phản tác dụng, gây thêm áp lực thay vì giảm tải cho đặc khu này.