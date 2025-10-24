Mất trợ cấp từ chính phủ, hãng xe điện Mỹ sa thải hàng trăm nhân viên

Rivian Automotive dự kiến sa thải hàng trăm nhân viên trong bối cảnh nhu cầu xe điện sụt giảm sau khi khoản tín dụng thuế 7.500 USD hết hiệu lực.

Theo một nguồn tin tiết lộ với Reuters, Rivian Automotive sẽ tiến hành cắt giảm nhân sự khi phải đối mặt với tình trạng nhu cầu yếu đi sau khi chương trình ưu đãi thuế dành cho xe điện tại Mỹ hết hạn. Số lượng nhân viên bị ảnh hưởng có thể lên tới khoảng 600 người, trong khi Rivian đã tiến hành một đợt cắt giảm nhỏ hơn cách đây một tháng.

Dưới áp lực về việc mất khoản ưu đãi thuế 7.500 USD dành cho khách hàng, Rivian đã lên kế hoạch sa thải khoảng 600 nhân viên nhằm giảm chi phí hoạt động.

Việc hết hạn tín dụng thuế liên bang trị giá 7.500 USD cho người mua xe điện mới từ tháng trước được dự báo sẽ khiến giá xe tăng và nhu cầu giảm thêm - một thách thức lớn cho các hãng xe điện như Rivian vốn đang chịu sức ép chi phí ngày càng cao.

Rivian vẫn chưa đạt được lợi nhuận ổn định do chi phí sản xuất tăng cao, thuế quan đối với linh kiện nhập khẩu, cùng với cạnh tranh gay gắt từ Tesla và các hãng xe truyền thống. Thuế nhập khẩu cao đã đẩy chi phí sản xuất lên, buộc các hãng xe điện phải tái cấu trúc chuỗi cung ứng, giảm phụ thuộc vào linh kiện nước ngoài và tăng đầu tư sản xuất trong nước, phù hợp với chính sách công nghiệp mới của chính quyền Tổng thống Trump.

Tình hình hiện nay cho thấy mức độ quan tâm đối với xe điện tại Mỹ chỉ quay quanh vấn đề tài chính, thay vì những thứ xa vời như "tương lai xanh" mà nhiều hãng xe tô vẽ.

Dù vậy, các nhà phân tích kỳ vọng doanh thu quý III của Rivian vẫn tăng 71,5% và mức lỗ sẽ thu hẹp khi công ty công bố kết quả tài chính vào ngày 4/11. Hồi đầu tháng này, Rivian đã giảm dự báo giao xe cả năm, dù lượng giao xe trong quý III vẫn tăng gần 32%, nhờ làn sóng mua xe gấp rút trước khi ưu đãi thuế hết hiệu lực.

Rivian đang tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất và tinh giản hoạt động tại nhà máy Normal (Illinois, Mỹ), nhằm điều chỉnh chi phí phù hợp với triển vọng nhu cầu yếu hơn. Song song đó, hãng cũng chuẩn bị cho dòng xe thế hệ mới R2, được kỳ vọng sẽ mở rộng thị phần của Rivian ra ngoài phân khúc xe cao cấp. Rivian R2 được xem là bước đi chiến lược để thương hiệu thâm nhập phân khúc giá thấp hơn, cạnh tranh trực tiếp với Tesla Model Y, đồng thời bù đắp cho nhu cầu giảm đối với các mẫu R1 đắt tiền hơn.

So với các dòng xe đầu bảng như R1S hay R1T, Rivian buộc phải bổ sung các dòng sản phẩm có mức giá dễ tiếp cận hơn như mẫu SUV cỡ trung R2 hay crossover R3, nhằm thu hút những khách hàng mới tiếp cận với xe điện.

Câu chuyện của Rivian cũng phản ánh một thực tế rộng hơn: ngành xe điện vẫn phụ thuộc đáng kể vào chính sách hỗ trợ của chính phủ. Khi các ưu đãi thuế bị rút lại, sức hút của xe điện giảm rõ rệt - cho thấy mức độ cạnh tranh của thị trường này vẫn chưa đủ mạnh để tự đứng vững. Các hãng xe buộc phải tự thân đổi mới, tối ưu chi phí và cải thiện sản phẩm, thay vì trông chờ vào trợ lực chính sách để duy trì doanh số.