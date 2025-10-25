Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bán tải điện Tesla gặp rắc rối vì đèn pha quá sáng

  • Thứ bảy, 25/10/2025 06:48 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Gần như tất cả bán tải điện Tesla Cybertruck được xác định có cụm đèn pha LED quá sáng, sẽ gây chói mắt người điều khiển xe ngược chiều.

Theo Carscoops, hàng chục nghìn bán tải điện Tesla Cybertruck cần phải được triệu hồi để điều chỉnh độ sáng đèn pha. Tổng cộng 63.619 xe Cybertruck sản xuất từ tháng 11/2023 đến tháng 10/2025 bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi, nghĩa là gần như như tất cả bán tải điện từng được Tesla sản xuất đều gặp vấn đề với đèn chiếu sáng LED phía đầu xe.

Trong một cuộc đánh giá nội bộ với bài kiểm tra quang trắc, Tesla nhận ra cụm đèn LED trên các bán tải điện Cybertruck đã phát ra quá nhiều ánh sáng.

Chính phủ Mỹ có các quy định cụ thể về cường độ ánh sáng tối đa và trong trường hợp này, Tesla Cybertruck đã vượt qua giới hạn quy định trong FMVSS 108.

Cơ quan quản lý tin rằng khi đèn pha có độ sáng vượt mức quy định, chiếc bán tải điện Tesla có thể khiến người điều khiển phương tiện ngược chiều mất tập trung.

Tesla Cybertruck anh 1

Đội ngũ kỹ sư kết luận rằng phần mềm của Tesla Cybertruck đã vô tình “ra lệnh” cho các cụm đèn LED phát ra quá nhiều ánh sáng, gây chói mắt người điều khiển xe ngược chiều.

Do được xác nhận là lỗi phần mềm, đợt “triệu hồi” này của Tesla thêm lần nữa có thể chỉ cần xử lý thông qua một bản cập nhật OTA, thay vì chủ xe phải đưa chiếc bán tải đến kiểm tra và khắc phục tại xưởng dịch vụ.

Theo Carscoops, Tesla không phải hãng đầu tiên tiến hành triệu hồi ôtô điện do đèn pha quá sáng. Năm ngoái, hơn 3.000 xe Macan Electric cũng bị triệu hồi do lỗi tương tự - vốn đã được hãng xe Đức xử lý bằng một bản cập nhật phần mềm.

Xa hơn vào năm 2022, mẫu SUV cỡ lớn GMC Terrain cũng vướng phải sự cố tương tự. Thay vì được cập nhật phần mềm như Macan Electric hay Tesla Cybertruck, hãng xe đã sử dụng một miếng dán lên đèn để chặn một phần ánh sáng.

Phúc Hậu

