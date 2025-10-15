Ế ẩm, Tesla Cybertruck được công ty khác của Elon Musk mua theo lô

Nguồn tin cho thấy dường như một phần doanh số Tesla Cybertruck giai đoạn gần đây xuất phát từ SpaceX và xAI.

Theo InsideEVs, Tesla Cybertruck không phải là mẫu xe dễ bán trên thị trường nhưng Tesla dường như đã phát hiện ra một “lỗ hổng tài chính”, vừa cho phép cải thiện doanh số, vừa giúp hãng thanh lý hàng tồn kho.

Tất cả đều liên quan đến SpaceX và xAI - những công ty cùng dưới quyền kiểm soát của Elon Musk tương tự Tesla.

Trong quý III, Tesla bán được 5.385 bán tải điện Cybertruck, giảm đến 63% so với lượng bàn giao 14.000 xe đạt được trong cùng kỳ năm ngoái. Kết thúc 9 tháng đầu năm, Tesla Cybertruck sở hữu lượng bàn giao 16.000 xe. Con số này khá khiêm tốn so với ước tính 250.000 xe/năm mà Elon Musk từng kỳ vọng.

Theo The Verge, Tesla dự kiến có thể giao hàng thành công khoảng 20.000 bán tải điện Cybertruck trong năm nay.

Ở Mỹ, lượng tiêu thụ xe điện trong quý III đã bùng nổ do người dân đổ xô mua sắm trước khi khoản ưu đãi thuế 7.500 USD hết hiệu lực.

Theo The Verge, doanh số ôtô điện tại xứ cờ hoa dự kiến giảm mạnh trong quý cuối năm - điều có thể khiến tình hình kinh doanh của Tesla Cybertruck trở nên tồi tệ hơn.

Tesla Cybertruck khó đạt mức doanh số như kỳ vọng của Elon Musk. Ảnh: TopGear.

Chuyên trang InsideEVs thừa nhận không chỉ Tesla Cybertruck, doanh số thị trường bán tải điện nhìn chung đang có dấu hiệu chững lại.

Ford F-150 Lightning trong quý III vẫn dẫn đầu với 10.005 xe bán ra. Tesla Cybertruck xếp thứ hai, doanh số vượt trên các mẫu bán tải điện của General Motors hay Rivian R1T, nhưng vẫn còn một khoảng cách khá xa so với kỳ vọng của Elon Musk và Tesla.

Đáng chú ý, báo cáo của Electrek chỉ ra dường như một lượng tiêu thụ không nhỏ Tesla Cybertruck đến từ các công ty khác dưới quyền điều hành của Elon Musk.

Cụ thể, đã có hàng trăm chiếc Tesla Cybertruck được phát hiện trên đường bàn giao cho cả SpaceX và xAI trong tuần qua. Con số này bao gồm nhiều xe giao hàng đã có mặt tại 2 địa điểm trên và dự kiến tiếp tục tăng số lượng trong tương lai gần.

“SpaceX đã nhận hàng trăm chiếc Tesla Cybertruck tại Starbase trong tuần qua và dự kiến​​ nhận thêm hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn chiếc nữa trong những tuần tới”, bài viết của Electrek có đoạn.

Tesla Cybertruck được phát hiện bàn giao cho SpaceX. Ảnh: Electrek.

Tesla cũng được phát hiện đang tiếp nhận một số xe Cybertruck chưa bán được vào đội xe nội bộ.

Hãng xe điện của Elon Musk dường như đã lên kế hoạch này một thời gian dài, bởi một kỹ thuật viên Tesla từng xác nhận với InsideEVs hồi tháng 8, rằng Tesla đang chuẩn bị làm mới đội xe dịch vụ lưu động bằng bán tải điện Cybertruck.