Tesla loại bỏ cần gạt xi-nhan, rồi bán cho khách giá 595 USD

Các xe Tesla Model 3 cũ từng không có cần gạt xi-nhan dạng truyền thống. Khách Mỹ phải chi hàng trăm USD nếu muốn bổ sung trang bị này.

Theo Carscoops, Tesla đang bắt đầu mang cần gạt xi-nhan truyền thống quay trở lại Model 3, sau nhiều năm nhận chỉ trích do loại bỏ trang bị này khỏi mẫu sedan điện.

Vài tháng trước, Tesla bắt đầu bán cần gạt xi-nhan cho Model 3 tại Trung Quốc. Gần đây, hãng xe điện của Elon Musk trình làng phiên bản Model 3 nâng cấp tại một vài thị trường châu Á với sẵn cần gạt xi-nhan sau vô lăng.

Đáng nói, giá bán của cần gạt xi-nhan này tại Mỹ là 595 USD , tương đương khoảng 1,6% giá trị chiếc Model 3 Standard mới.

Ở Trung Quốc, trang bị này chỉ có giá 2.499 NDT (khoảng 350 USD ). Đơn vị chuyên cung cấp phụ tùng Enhance Auto tại Trung Quốc hồi năm ngoái cũng giới thiệu một mẫu cần gạt xi-nhan cho chủ xe điện Model 3, giá quy đổi dao động 343- 363 USD .

Theo Carscoops, Tesla không chỉ bán cần gạt xi-nhan cho mẫu sedan điện. Khách hàng cũng sẽ nhận được một vô lăng mới, đã loại bỏ các nút bấm điều khiển đèn tín hiệu.

Khách hàng cũng cần bổ sung một mô-đun điều khiển cột lái mới để cho phép cần gạt xi-nhan này hoạt động. Tuy nhiên, chi phí lắp đặt đã bao gồm trong giá bán phụ tùng.

Theo Tesla, gói nâng cấp chỉ tương thích các mẫu Model 3 sản xuất trong các năm 2024-2025, vốn ban đầu được bán ra mà không có cần gạt xi-nhan kiểu truyền thống.

Nguồn tin của Carscoops cho biết cần gạt xi-nhan truyền thống dự kiến trở thành trang bị tiêu chuẩn trên tất cả xe điện Tesla đời 2026.

Tesla chưa từng thừa nhận sai lầm khi loại bỏ cần gạt đèn xi-nhan truyền thống trên Model 3. Tuy nhiên, việc Model Y Juniper ra mắt với trang bị này làm tiêu chuẩn dường như đã là một thông điệp ngầm từ hãng xe điện Mỹ.